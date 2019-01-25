【時裝設計師】90後少女努力進修　奪獎圓夢成為「布料字典」

談到時裝，大家不其然會想起時裝設計師，但未必想起有專門研究布料或服裝圖案的設計師。受任職裁縫師的婆婆薰陶，自小對設計及裁縫深感興趣的練佩儀（Michelle），現職時裝平面設計師，負責為公司時裝品牌的衣服設計圖案。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

撰文：職場多面睇

Michelle報讀香港知專設計學院（HKDI）時裝設計高級文憑課程及再進修後終於成為時裝設計師。（作者提供）

Michelle自中學時已夢想成為時裝設計師，但夢想在前，卻對車縫技巧一竅不通，及後進修之後，不但能親手縫製出一套衣裳，還可以設計出型格的時裝系列。

發掘行業新星平台

公開比賽和校內活動原來是不少業界「發掘行業新星」的平台。Michelle分享：「在學期間，學校很鼓勵學生參與公開賽事，院校亦會舉辦學生作品展，邀請業界人士出席。這有助汲取經驗之餘，也讓我有機會將自己的作品帶給業內人士認識。」

Michelle便是在公開比賽中獲服裝品牌的賞識，羅致旗下，與此同時她更有機會創立自己的品牌，實現設計夢：「在HKDI及SHAPE就讀期間，我先後兩次獲得『DFA香港青年設計才俊獎』的『青年設計才俊優異奬』，更獲一時裝品牌賞識，聘請為時裝設計師；亦有時裝品牌在畢業展中看到我的作品，而給予實習機會。」

為新衣設計別致圖案

Michelle夢想成為全方位的時裝平面設計師，因此希望透過學習不同範疇的設計知識，打好基礎。Michelle最近加盟時裝品牌，負責為每季新推出的衣服設計圖案。

Michelle說：「衣服圖案設計千變萬化，別致的設計可突顯衣服風格，亦能展現設計師無限創意。現時除為時裝設計合潮流的圖案，亦會和時裝設計師商量用哪種手法製作衣服上的圖案，如印刷工藝是否合適？絲印、刺繡等會否更能帶出衣服的風格？務求讓設計更美輪美奐，突顯衣服的特色。」

在加盟新公司前，Michelle同樣擔任時裝平面設計師。當時任職的是一家國際企業，她主要負責選擇布料和相關推廣工作，別有另一番體會：「布是所有時裝的基礎，了解不同布質亦是設計師的基本功夫。布料種類琳瑯滿目，了解不同布料的性質，才能為客戶提供合時節、合潮流的布料建議。例如秋冬季褲款大多採用棉布料，亦要懂得運用不同重量的布料配合設計風格。」Michelle當時要對近千種布料的成份、重量、不同季節流行那種布料等有深入認識，可說是公司的「布料字典」。

Michelle當時要對近千種布料的成份、重量、不同季節流行那種布料等有深入認識，可說是公司的「布料字典」。（作者提供）

要成為出色的時裝平面設計師，不時接受挑戰，勇於創新：「能夠做到自己的Dream Job，做喜歡和有興趣的事情，即使面對挑戰，也會十分享受和投入。」

Michelle希望日後能成為帶領潮流的設計師，讓更多時裝品牌應用她設計的布料及圖案。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「90後時裝平面設計師 從頒獎台走出青雲路」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）