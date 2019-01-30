【職場心得】銷售不只靠口才和人脈　重要的是……

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好多人認為，銷售這行業講求人脈、口才、專業等等……的而且確這些因素都十分重要。

但如果你缺乏「堅持」，你的成功只是一時三刻，你最後也不可能會成功。

銷售不只是談口才，更是要講堅持。（《再創世紀》劇照）

每家公司每年度都會為業務員設銷售比賽，目的當然是鼓勵業績。有比賽肯定有獎勵，大獎小獎更誇張的獎都有。老實說，對新人來說，那些獎勵是吸引的，始終是新鮮事物。但對舊人來說，看慣看熟，盲目了，再誇張的獎都沒有吸引力。

舊人要如何Keep住團火？（《男人唔可以窮》劇照）

新人靠衝勁，舊人靠堅持。衝勁可以助你起跑比別人快，但堅持才可以令你衝過終點。公司的什麼獎勵，什麼獎牌，老實說，值什麼錢。就算值錢，你做到那個業績，你也消費得起，綽綽有餘。

為什麼還要去追求這些比賽？對公司來說，當然是業績、生意、賺錢 ...... 但對你來說，投入比賽不單止是獎勵，也不是要追逐名利，目的只是訓練及加強自己的「毅力」，提升自己人生的高度。第一次勉勉強強達標、第二次出盡全力達標、第三次十拿九穩達標、連續三年達標，是以「毅力」給自己一個交代，也是給予團隊及客戶信心，無論遇到順境逆境你都會堅持到底。

有堅持有毅力，達到每一個目標，是為自己累積回來的好口碑。（gettyimage/視覺中國）

有沒有發現那些銷售比賽中，連續幾年達標的人以後每年都會達標？偶爾達標的人未必每年達標？

他們不是客戶比別人多，也不一定比別人聰明。可能就單純因爲「堅持」和「毅力」。你以為他們輕鬆達標，他們可能咬緊牙關，堅持到最後一天。你以為他們逢關過關，他們可能也跌跌撞撞，只是最後亦然站起來的那一個。他們不會容許自己浪費任何一個機會，也不會容許犯同一個錯誤兩次。過程相當痛苦，雖然幾年間都習慣了，痛苦依然是痛苦。不同的是，堅持下去，痛苦過後會回甘，手裡多了成功的種子，悉心栽培，日後會有成功的果實。

一時的數字不能陪隨你到成功，只有恆心和努力。（gettyimage/視覺中國）

好多人以為業績好就代表成功，數字決定一切。一時三刻業績衝上去，就自我無限放大。其實成功與否，豈是止於今天。一次比賽的得失，並不在重要，重要是過程，在過程中盡心盡力，問心無愧。比賽成績獎項只是陪你一時，但堅持和毅力伴你一世。

要成功，靠的不是金雕玉砌，把獎項掛在口上，生怕別人看不見。要成功，靠的就是堅持和毅力。

撰文：Marcosalestalk 金融本科畢業，金融銷售及管理經驗，接地氣的外部培訓師，熱衷於金融科技，夢想將金融知識簡單化，金融市場透明化。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「銷售不是賣人脈，賣的是堅持與毅力」​】

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