【出租家人】掩飾現實？填補人生不足？　平台老闆：我在演繹生活

「家人租賃」最近又上了熱搜。男朋友，女朋友，父母，親戚，缺誰租誰。單親媽媽租個老公去私立學校面試，初中生租個爸爸參加家長會，沒有對象的租個對象回家過年，沒空上墳的租個長輩叔叔來替代，更有甚者，「我婚禮上的親戚，都是租來的。」 這種服務最先興起於日本，近年在中國也越來越受歡迎。我們找到了3個在國內從事家人租賃業務的人，有扮演別人女朋友，男朋友的，也有家人租賃公司的老闆。 編輯：陳星（一条）

17歲開始北漂，手下有500個可租賃家人

自述：李生（94年生，河北人）

我沒有唸過大學，17歲就出社會打拼，正式成為一個北漂。自己學了一門計算機編程2014年就和朋友合夥做了一個網站。最先是看到日本的一個公司，專門做租賃家人的，於是自己也來做。當時就想著和國內別的租女友，租男友的不一樣，想要與眾不同一點，所以也拓展了父母，親戚的租賃服務。

2015年我跳出來，自己單幹。那時候已經積累到一些演員經紀人的資源了。老演員介紹新演員，像滾雪球一樣滾起來，從最開始的20多個，到現在我手下大概有500個可租賃的演員。跟其他人相比，可能是我的員工都比較專業吧，不是素人。

通常普遍的情形，就是應對父母租男女朋友，或者應對男女朋友租父母。（ 一条提供）

早些年還沒有人做這件事，就比較貴，價格可以到五千到一萬塊一天。但是客人也不多，偶爾有人來諮詢。現在是每天都有人來諮詢，一天5-6單。春節前後，量就更大了。

每個月能做成的基本上有30單，最多的時候一個月接60-70單，每個演員3500塊一天。接到哪裡的單子，我就找到當地熟悉的演員來接單。但需求最多的地方，還是北上廣。

通常普遍的情形，就是應對父母租男女朋友，或者應對男女朋友租父母。好比如，父母不同意，去世了，出國了，談戀愛的其中一個人就會租父母，安撫對方說見家長。還有少數是租閨蜜，租其他親戚的。

客戶的需求千奇百怪（ 一条提供）

90％的客戶都是社會上說的「吊絲」（人生失敗者），年齡範疇是25-30歲。也有一部分普通工薪階層。客戶的需求千奇百怪。比如，「我需要一個老闆型的父親，談吐好，看起來像是個公司老闆的」；有的發給我爸媽的照片，讓我找類似的；甚至細節到單眼皮，還是雙眼皮的，直髮還是捲髮的。甚至各種特定體格的，比如要170厘米高，180斤重的。

有些學生會找到我們，租一個家長去開家長會，或者犯事了找假家長。有人賣房，因為房產是自己父母的嘛，所以就租一對假父母，去同意抵押貸款。遇到這種單子，我們是不會做的。有一次是正室租一個替代自己的人去捉小三，存在演員個人的安全風險，我們也不做。

最大一單是找了300個員工充門面（ 一条提供）

做過最大單的生意，就是出租同事和合作夥伴。有一次，長沙一間公司為了充充門面，讓我找了300個人來當員工。我有時也會代打電話，視頻電話也有，500塊一通。不忙的時候，我也曾扮演過9次男友，演過1次表哥。其實我做的就是「生活臨時演員」，演繹生活。

有過一個非常戲劇化的故事。一個女生因為擔心家裡父母不贊同和現在的男友見面，就找我們租了一對父母。後來和真正的父母拉鋸了3年，終於同意他們在一起了。結婚的時候，他們請來當年租賃的那一對假父母參加婚禮，女生還認了他們做自己的乾爸乾媽。

這不是一個傳統行業，現在國家還沒有明令禁止，但利弊衡量之後，還是利比較多。我還是會繼續做下去的。

他們請來當年租賃的那一對假父母參加婚禮，女生還認了他們做自己的乾爸乾媽。（ 一条提供）

從日本看親情租賃的未來

出租家人這個行業，最早是在日本誕生的。1989年，東京曾有一家公司專門從事企業員工培訓，發現工人太忙無法探望父母，開始出租孩子給被子女冷落的長輩。這個服務曾一度受到媒體的報導。

更正式的家人租賃公司，出現於2006年。一個叫龍川隆一的人，創辦了一個網站，叫「勵ましたい」，正式推出出租親戚的服務。「勵ましたい」可以被翻譯作「為你加油」。一個丹麥導演還為「為你加油」公司拍過一個紀錄片。

丹麥紀錄片「家人租賃公司」海報（ 一条提供）

現在，規模最大，最為人熟知的家人租賃公司，是日本的Family Romance公司。取這個名字，也印證了不少人通過租賃子女，妻子，重新感覺家庭的溫暖。曾經有過一個客戶「自己的女兒不願意與自己聊天，妻子已經去世，只剩下自己一人。找到他們後，重拾與女兒溝通的勇氣」。

創始人石井佑一曾經是「為你加油」公司的一名僱員，當年26歲的他只能做一些婚禮嘉賓。2009年，他決定開一家自己的公司，現有超過1200名「自由演員」。

石井佑一（右）自己也代言廣告（ 一条提供）

他在接受《The New Yorker》採訪時，說到開公司9年來，遇到各種各樣的故事：

「失業的新郎需要租同事和老闆。頻繁轉學的人需要租髮小。酒吧駐唱女歌手專門僱人點她唱歌。

一個盲女租了一個視力正常的同伴，想讓同伴在舞會上告訴她有哪些好看的男子。

一個意外懷孕的女人租了一個媽媽，想勸覺得自己還沒準備好的男朋友接受自己的孩子。」

甚至，「一個女演員曾扮演一個男人的妻子七年之久。因為他真正的妻子在婚後暴肥，所以和朋友一起聚會時，他選擇帶上租來的妻子。這個演員還以媽媽的身份陪孩子出席學校活動，因為父母體型超重的孩子有可能遇到校園欺凌」。

後來 Family Romance 公司規定，一個僱員同時扮演的角色最多不能超過5個。（ 一条提供）

石井佑一自己為100多名女性扮演過丈夫。最開始，他同時為10個家庭服務，「那是非常可怕的工作量。覺得自己的生活被分割成很多部分，但是沒有一部分是自己的」。後來 Family Romance 公司規定，一個僱員同時扮演的角色最多不能超過5個。

如今， Family Romance 公司已經有一套很成熟的流程。出租前，會發放一個清單給僱主填寫，清單上會列出每一種可能的偏好：眼鏡，鬍鬚，時尚感，喜歡優雅還是休閒深情還是嚴厲？當他到達時，是否應該表現出工作了一天的疲倦？他們不允許出租男女友，在封閉空間與僱主單獨相處，也不允許除了牽手之外的身體接觸。

Family Romance公司的各種租賃服務（ 一条提供）

他們的網站，列明了各種服務：代開會，代應酬，代排隊，聽人傾訴，各種家務雜事，陪跑步，代替上墳，代替謝罪……甚至還有「罵人」的服務（自己不上進，租一個領導來罵自己），每項服務都明碼標價，各取所需。

近年日本出生率降低，離婚率和單親家庭數目大幅上升。早在2010年，日本單身家庭的數量開始超過普通的三口或四口之家。在日本的租賃親人行業，更多呈現出來的是彌補親密關係。「長期租丈夫的女性中還是有30％〜40％最後跟演員求了婚。單親媽媽是最容易產生依賴性的客戶」。

單親媽媽是最容易產生依賴性的客戶（ 一条提供）

在中國租賃親人，大部分是因為單身和婚嫁的問題

2016年，中國曾出現過一次「出租女友」的熱潮。單身青年們用這一招來應對催婚壓力。

當年，搜索網站曾發布過一個「春節大數據之租女友回家過年」，裡面對延伸搜索的關鍵詞分別是：價格，外貌（照片），服務內容，安全性。

廣東，江蘇，河南的「租女友」需求最旺盛（ 一条提供）

還列出了地域分佈圖，廣東，江蘇，河南的「租女友」需求最旺盛。

據不完全統計，2018年，中國的單身人口已達2.4億。結婚率連續4年下降，離婚率持續7年上升。在大城市「一個人生活」的成年人，已超5800萬。

大致的原因都是類似的，要不就是逼婚，要不就是家裡不同意在一起（ 一条提供）

我們採訪的親人租賃公司的老闆李生告訴我們，他的公司業務的90％，都是出租女友和男友「大致的原因都是類似的，要不就是逼婚，要不就是家裡不同意在一起」 。

「現在的行情，基本上是需求越來越多，反而有點產能過剩了。從業者也越來越多，而且女性從業者比男性多，僱主也是租女友的比較多。」喬五歲接受我們採訪的時候，正在合肥的僱主家裡做新郎。

租賃親人，還不斷有別的租「人」的手機應用湧現（ 一条提供）

週期和流程都是類似的。「長的是4-5天，短的就2天。有些第一次見父母的用2天，下個月就要去結婚，就用3-4天。大致的流程都差不多，去到家裡，然後坐坐聊聊天，吃吃飯，周圍逛逛。」

除了租賃親人，還不斷有別的租「人」的手機應用湧現，可以租人去攝影，運動健身，情感諮詢，看演出，電競指導，教做飯，教樂器，口語陪練……這些應用程序都是以「交換技能」作為一個說法，價錢從100元到500元一個小時不等。

起源於日本的租賃親人行業，在中國還是灰色地帶（ 一条提供）

現在國內租賃親人的行業還屬於灰色地帶，從業者的數目和專業程度都沒有辦法統計。然而，我們採訪的3位從業者，他們一致對國內的租賃行業持樂觀態度，「如果有的話，會選擇繼續做下去。畢竟社會現在有這個發展趨勢，甚至有剛需」。

「不用擔心，我們都是生活的臨時演員。每天都在演繹生活，大家都一樣。」

（部分圖片源於網絡）

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O