【2019薪酬調查】IT、金融空缺增幅大　薪金上調率最高行業是…

新一年各行各業都會進行薪酬調整，有人事顧問公司指，今年資訊科技行業跑贏大市，薪酬增幅達6.2%，其次是業務及行銷（4.6%）及會計、財務及金融（4.2%），至於按年空缺增幅最多的行業則為資訊科技（9.2%）、財務及金融（6.9%）及零售（3.5%）。

人事顧問公司Adecco根據其數據庫及客戶提供的資訊，發表《2019年大中華薪資指南》，分享企業在本年度的招聘計劃，以及調升薪酬的意向和幅度。（梁啟敏攝）

由人事顧問公司Adecco發表的《2019年大中華薪資指南》，顯示資訊科技行業在2019年的薪酬增幅最高，達6.2%，從業員在轉職時，薪酬升幅可達10至20%，而畢業生起薪點則由16,000元至20,000元不等。

Adecco香港及澳門董事總經理張優娜表示，各行各業正融入科技應用，如人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、物聯網（IoT）、區塊鏈（Blockchain）等，令相關空缺增長迅速，而當中最搶手的職位分別是軟體工程師、軟體測試工程師及IT項目管理經理，有不少企業更需要花一年時間才找到合適人選。她預計，在2020年前進行數碼轉型的行業亦會大幅增加，導致相關職位會重新洗牌。

薪酬增幅行業排名：（按圖了解）

1. 【資訊科技】6.2%（GettyImages/VCG）

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至於薪酬增幅第二高的業務及行銷行業則受惠於互聯網營銷的趨勢，令專門產品經理、銷售行銷數據分析、客戶體驗設計等職位愈來愈搶手。Adecco香港及澳門招聘部總監游國明指，隨著電子轉型趨勢，僱主傾向物色對有新科技應用經驗以及熟悉網購文化的年輕中層人士，尤以年輕客群為主要對象的快速消費品及零售業較為常見。

會計、財務及金融行業方面，由於針對移動支付、虛擬銀行及數碼保險牌照的新法規越愈趨嚴謹，為滿足相關法例要求，對法規及風險管理人才需求大增。張優娜指，新的虛擬金融機構出現後，業界從業員的流動性會更高，為吸引人才，企業除了提供良好發展前景，亦會推出彈性上班及特別假期等政策。

職位空缺方面，增幅最多的行業同樣是資訊科技行業，達9.2%，會計、財務及金融（6.9%）及零售（3.5%）則分別排第二、三。

張優娜指，為吸引人才，金融界企業除了提供良好發展前景，亦會推出彈性上班及特別假期等政策。（梁啟敏攝）

此外，隨著更多高科技應用被廣泛採用，同時「Slash」（斜槓族）文化冒起，衝擊傳統工作概念，令就業市場異常活躍。張優娜表示，愈來愈多人當斜槓族，希望平衡個人職涯目標和理想生活方式。據香港統計處《2007年至2017年全層及兼職就業分析報告》指，2017年全港兼職人數有三十萬五千人，十年內人數增長達76.6%。

張優娜認為，企業可以物色高價值的斜槓人才，嘗試各種創新合作模式，並增加非全職技能性合約職位。有興趣成為斜槓族者，應具備創業者思維及訂下目標，建立個人品牌，令企業覺得你可以帶來增值。

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