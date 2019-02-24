【日本職場】鐵路事故博物館展出事故列車　盼員工謹記教訓

在日本，JR東日本公司開設了一個鐵路博物館，向公司員工內部展出歷年內發生事故意外的列車殘骸，作為教育員工安全駕駛和鐵路安全的一部分。現時博物館沒有正式向公眾開放。

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撰文：我要做記者

位於日本福島縣白河市JR東日本的綜合研修中心內，有一所新落成的歷史博物館。這座新落成的歷史博物館剛落成，便引起日本內外熱話，但卻僅限於內部員工參觀。究竟是什麼博物館如此神秘呢？

事故の歴史展示館。（網上圖片）

這所日本事故歷史博物館，把發生過事故的列車向參觀者展出。這意味着所有因為人為或天災意外出軌的列車內的血跡和列車的殘骸都會在展覽中徹底呈現。

日本JR鐵路公司希望透過每一架震撼眼球的事故列車，告訴員工鐵道意外的恐怖和對社會的影響，並以此作為員工培訓的一部分，教育他們安全駕駛的重要性。

在2018年10月擴張改建的事故歷史博物館。（JR東日本）

日本網民知道博物館一事後都紛紛讚揚JR鐵路公司的做法，同時希望可以開放博物館予公眾參觀。但日本JR鐵路公司認為考慮到參觀者有可能因為事故列車的殘骸再次引起傷痛和部分列車依然血迹斑斑的關係，對於開放博物館予公眾參觀仍然持保留的態度。看來一眾網民只能先看流出的圖片，滿足自己好奇心。

↓↓↓編按：按圖放大看事故歷史博物館內部圖片。↓↓↓

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【日本事故歷史博物館】 原封呈現事故列車 盼員工謹記教訓 」​】

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