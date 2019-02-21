【初創請人】數碼港招聘會600創企參與　雷蛇：員工可獲打機補貼

創新科技發展愈來愈蓬勃，不少初創公司在不同領域推出新服務和產品，相關人才需求大增。 比起傳統大企業，初創公司的工作環境和文化比較有彈性，對員工個人發展亦相當支持，有參與數碼港第五屆「數碼港招聘博覽」的公司指，他們會提供在家工作、彈性假期、資助員工旅遊、進修等福利，職位起薪點約一萬五千元或以上，期望吸納更多適合公司的新血。

數碼港將於3月2日舉辦第五屆「數碼港招聘博覽」，為有志投身創科行業人士提供配對平台。（梁啟敏攝）

數碼港將於3月初舉辦第五屆「數碼港招聘博覽」，約100間從事金融科技、智慧生活、人工智能、大數據和數碼娛樂等創科企業，提供約600個不同領域和性質的職位，其中包括：UI/UX介面設計、電子設計工程、雲端管理、生物科技、社交媒體管理、應用程式開發、公共關係、剪接師、數據科學、數據工程、電競主播等。除了具備IT學歷或背景的人士，非IT背景者亦有機會加入初企，而部分公司更會即場進行面試。

雷蛇員工福利：設打機、午餐補貼

是次博覽首次新增電競區域，著名電競公司雷蛇亦會參與招聘，該公司投資者關係總監羅啟琳指，電競行業發展一日千里，有專家估計到2022年全球電競產業的整體收入規模將會達到29.6億美元（236.8億港元），加上公司發展需要，因此他們希望藉是次招聘活動吸納更多新血。

她指，是次博覽會所招聘的三個全職崗位分別是市場推廣專員、企業傳訊專員及Razer Store產品專員，而公司每年會向員工提供120元美金（約960港元）的遊戲資助，員工可實報實銷，令他們更緊貼電競市場。此外，他們亦提供每日50元的午餐補貼，希望鼓勵員工一起午膳，加強溝通；公司的聯誼活動亦圍繞電競主題，「不少員工本身都是雷蛇的用家，他們對工作自然更有熱情。」

雷蛇公司投資者關係總監羅啟琳（左）表示，員工的軟實力比硬知識更重要，他們應具備求知慾強及應變能力高等條件。（梁啟敏攝）

雷蛇市場推廣主任Dave指，公司大部分員工都熱愛打機，同事關係良好，亦沒有階級觀念。（梁啟敏攝）

Hyperair：渴求UX、UI設計師

近年初創行業對UX 設計師（使用者經驗設計師）及UI 設計師（使用者介面設計師）求才若渴，提供人工智能一站式旅遊計劃及預訂平台的Hyperair共同創辦人梁作禧指，現時網上購物的趨勢愈來愈盛行，公司如何提供一個適合和吸引用家的介面和購物經驗非常重要，而UX/UI設計師亦並非單單做好平面設計便行，「他們要了解公司的產品特性、公司營銷策略及目標客群等，再設計介面流程。」

他舉例，比起一開始便問用戶的出生日期等個人資料，在用戶使用服務後再提問是否想要生日優惠的方式，會令用戶的接受程度提高。

Hyperair共同創辦人梁作禧指，公司提供在家工作、彈性上班時間、無限年假等員工福利。是次招聘展希望聘請手機作業系統開發助理經理、管理見習生、客戶價值管理助理經理等職位，共五至六個全職空缺。（梁啟敏攝）

天雲科技：起薪點15k起

不少創科界人士都反映人才難求，提供電子學習及企業培訓的天雲科技共同創辦人歐陽鎧恒指，其公司成立6年，員工約有30人，當中以技術相關的工種最難請人。為了吸引新血，他們為員工提供多元發展的機會，例如程式發展員可參與撰寫中小學使用IT工具的教材，他們亦鼓勵員工自我提升，例如為修讀碩士課程的員工提供彈性上班安排，以及資助員工參加行業會議等。該公司職位起薪點約一萬五千至二萬元不等，視乎經驗及學歷而定，加薪幅度則視乎工作表現，曾有員工有兩位數百分比升幅。

天雲科技共同創辦人歐陽鎧恒（左）指，希望透過招聘博覽聘請網頁及手機作業系統開發員、UX/UI介面設計師、數碼印刷及圖像設計師、市場推廣主任等職位。（梁啟敏攝）

KaChick：資助員工旅行

攝影師及攝錄師配對平台KaChick共同創辦人張珮琪則表示，除了資助員工個人發展及進修外，公司員工亦可免費使用Kindle帳戶，鼓勵員工多閱讀。此外，他們亦計劃在下半年資助員工到亞洲區旅行，每人約有四位數字資助，增廣見聞的同時也可為公司進軍亞洲市場做準備。該公司職位起薪點平均約一萬五千元。

張珮琪又表示，初企的工作環境比較有彈性，而且變化多，需要適應能力高、反應快、願意跳出安舒區，以及勇於挑戰自己的人才，「初企好重視公司成長和創意，要不斷求進，所以員工都要有跳出框架和上進的精神。」該公司曾聘請一個中學畢業生，雖然學歷背景不是最突出，但其求進精神與公司非常配合，他更由社群大使一步步晉升，現時於澳洲負責推廣公司業務。

數碼港公眾使命總監陳思源指多間知名企業如電訊盈科、雷蛇等，及初企如Gogovan、保泰人壽、寶貝科技、天雲科技等亦會參與是次「數碼港招聘博覽」。（梁啟敏攝）

加入初創 不是IT人專利

很多人都以為在科技初創公司工作，一定需要IT學科學歷，不過，其實申請資格視乎工種而定，市場推廣、商業發展、企業傳訊等部門職位並不需要IT背景。即使是IT專業工種，亦不一定要在相關學科畢業。Hyperair共同創辦人梁作禧指，其公司的UX、UI 設計師在香港大學比較文學系畢業，由於對UI、UX興趣濃厚，故於在學期間自學相關知識，又接下相關兼職工作，累積經驗。天雲科技共同創辦人歐陽鎧恒又指，以程式開發員為例，申請者只要通過其公司的編碼及邏輯測驗便可獲面試機會，「讀甚麼科也沒所謂。」

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