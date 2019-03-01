【自由創作】閱讀成功創作者的日常　尋找最適合自己的工作方式

《創作者的日常生活》一書集結了大量創作者的生活作息與靈感小故事，內容輕鬆易讀，不見繁複的分析，平均每段篇幅不超過兩頁。

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從中我們可以窺看到變化多樣的創作態度：夜貓子、晨間人、偏執的完美主義者、隨意率性的工作與生活方式……但當中的共通點是──他們都能創作出好作品。

書中收錄了小說家、作曲家、畫家、詩人、設計師、工程師……的日常生活，而他們都盡其所能平衡生活與工作。當中可見各種有趣而迂迴不同的工作方式：

從中我們可以窺看到變化多樣的創作態度，但當中的共通點是──他們都能創作出好作品。（Gettyimages／視覺中國）

這位行為心理學之父對寫作的態度，就像在實驗室裡作實驗一樣，他依計時器的鈴聲開始和停止寫作，並且用圖表仔細規劃寫作的時數和字數。 B.F. 史金納的工作方式

我一坐下，就打開特別的桌燈，它會啟動時鐘，計算我坐在桌前的時間，累計到十二小時，我就會在累計的曲線上畫個點，其斜面就顯示了我整體的生產力。 B.F. 史金納 的工作方式

這位行為心理學之父對寫作的態度，就像在實驗室裡作實驗一樣，他依計時器的鈴聲開始和停止寫作。（Gettyimages／視覺中國）

相比以上律己以嚴的創作者，再來看看另一位創作者的自述：

約翰生爽快的承認有拖延和欠缺記律的毛病，他在日記中寫道：「我最大的罪狀就是虛擲光陰和懶散，其他毛病都是附帶而來的。」他告訴包斯威爾「懶散是必須克服的疾病。」但他又說，他的脾性不太適合這場戰爭：「我自己從沒辦法堅持這樣的計劃達兩天之久。」──薩謬爾．約翰生的工作方式。

最大的罪狀就是虛擲光陰和懶散。（Gettyimages／視覺中國）

記得有一段時間， 「晨型人」（強調早睡早起的工作方式）成為話題大熱。有別於市面上談論有關創作、生產力、工作方式的書籍，本書的作者沒作任何額外的評論分析，只是忠實呈現了每一位創作者日常的工作模式。透過琳琅滿目的日常，讓讀者自行解讀習慣與工作的關係，彷如站在歷史的彼端，與書中的一眾創作者共同經歷他們的早午晚。

「晨型人」曾經是大熱話題。（Gettyimages／視覺中國）

林林總總，或許終不及適合自己的一種

有時候，也許我們不用把持續做出好作品的方法想得太科學、太複雜。工作技巧、時間管理當然能使進度更上一層樓，但如果回歸到「創作」的本質，重點絕不只方法與耗時，而是忠於熱愛事物而堅持的心態。不論每天一小時，每天五小時或甚十小時，或早或晚或凌晨，每個人本身都有足夠的能力去完成自己想成就的作品。

自由創作人的壓力

本書集結的創作者，大多是自由身的創作人。能脫離全職工作的公司牢籠，似乎是不少人嚮往的生活方式，畢竟有多少人發自心底地愛朝九晚五去一個不屬於你的地方工作呢？更何況能以自己的興趣在家直接賺取收入？

自由創作人背負頗大壓力。（Gettyimages／視覺中國）

當閱畢本書，卻發現情況或不如想像的美好，自由身的創作壓力除了不穩定的工作時間（需要大量的自律）外，一天未公開創作，一天都預計不到實際的公眾反應及實際收益。

當閱畢本書，卻發現情況或不如想像的美好。（網絡圖片）

作家的作品就像噴水井一樣，噴出的高度就和滲入他心中痛苦的深度成比例。 馬塞爾・普魯斯特

亳不着墨於創作者們最終的著作能有多成功一樣，到底作品最終是否能引起大眾關注喜愛，或者早已不是重點所在。（Gettyimages／視覺中國）

要在無法預計收獲的前提下，付出大量心血時間，是我覺得創作者最值得敬佩的地方。如同本書亳不着墨於創作者們最終的著作能有多成功一樣，到底作品最終是否能引起大眾關注喜愛，或者早已不是重點所在。

撰文：Momo Leung

擅長奇幻細緻風格的本地插畫師，熱愛藝術創作，喜愛繪畫也熱愛文字，閒時會寫作分享讀書心得與生活日常。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《創作者的日常生活》讀後感-在萬花筒窺看創作者的工作方式」​】

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