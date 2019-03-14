【求職攻略】面試該如何穿著打扮？　Vogue主編：做自己最重要！

見工面試應該穿甚麼？打工仔年年問，年年都有人答。服裝屬於時尚的一部分，現在就連時尚雜誌《Vogue》美國版主編Anna Wintour都走過來回答這條永恆的問題，她的答案或許值得打工仔參考一下？

經典電影《穿Prada的惡魔》中的惡魔老闆Miranda，便以《Vogue》美國版主編Anna Wintour為原型。（《穿Prada的惡魔》劇照）

時尚雜誌《Vogue》美國版主編Anna Wintour可謂時裝界最有權勢的人，亦是《穿Prada的惡魔》中的惡魔老闆Miranda的原型人物。除了日常打扮外，打工仔零舍頭痕的就是面試時穿甚麼？多年來看盡時裝服飾轉變的Anna Wintour，對此又有甚麼獨特見解呢？

《Vogue》於本年推出了新影片系列「Go Ask Anna」，訪問自家主編Anna Wintour，而她在最新一集便分享了對求職者見工打扮的看法。她覺得辨認他人的面試服飾是一件十分有趣的事實，「有時你會覺得他們的衣服是在前一晚，甚至是在今早才買的，根本不適合他們的個性。」她提醒求職者，不論他們應徵《Vogue》還是其他公司職位，僱主想聘請的不是他們的衣櫃，而是他們本人。

衣服無法使你獲聘，你的性格、能力才會。（Your wardrobe is not going to be doing the job for you — it’s who you are.） 《Vogue》美國版主編Anna Wintour

既然如此，見工要穿甚麼才會確保自己獲聘呢？Anna Wintour便分享一位年輕男子曾穿着裙子、提着手袋來面試，然後她便立即取錄他。她強調：「無論你申請甚麼職位、工種，求職者一定要為自己而打扮（Dress for yourself）。假裝出來的個性及穿衣風格，對你的面試是沒有任何好處好。」總之，做自己最重要。

Anna Wintour強調，就算是見工都要做自己，穿合適自己個性、表現自我的服飾。（Getty/VCG）

話需如此，大家別忘了Anna Wintour是位時尚雜誌主編，而時尚界向來講求個性和大膽，所以穿得出位些不成問題。然而，從事其他行業、工種的打工仔，總不能照辦煮碗大玩花樣吧？畢業香港的支柱行業及職位例如金融、旅遊和貿易等都以對人、對客為多，職場服裝雖然都會講求穿著者的個性，但更重視專業形象和客人印象吧！打工仔如將要面試，建議還是按應徵崗位的工作需要及性質來決定打扮風格，至於想突顯個性的話，就多運用配飾來作點綴。

筆者個人認為，Anna Wintour說得最中的一句是「僱主想聘請的不是（求職者的）衣櫃，而是他們本人」。合適的見工服裝固然重要，但打工仔還是要憑實力說話才能獲聘。

（資料來源：Vogue、the Cut）

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