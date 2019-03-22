【面試攻略】面試官故意為難？　教你拆解八條難答問題！

又到三、四月的轉工潮，各位打工仔，你們想跳槽嗎？無論是跳槽抑或職場新鮮人找工作，總要面對的是寄履歷表和面試這兩個程序，有時候遇到十分難回答的面試難題，該怎麼辦好呢？以下有八條讓人非常為難的問題，你們看看思考一下，該怎麼回答，我再揭曉謎底吧！

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

1、如果你今次面試唔pass，你覺得會係乜嘢原因？

2、我哋只係一間細公司，點解揀我哋？

3、你最大嘅成就係乜嘢？

4、講一個你失敗嘅經驗畀我聽。

5、而家後生仔都好着重work-life balance，你喺呢方面有乜睇法？

6、基於你對我哋公司嘅認識，請你講吓我哋公司可以改善嘅地方。

7、你覺得自己今次面試表現係點？可唔可以評價一下？

8、你打算喺公司度做幾耐？

想成功獲取錄，就要小心回答面試官的問題。（Gettyimages／視覺中國）

以下就是解答的環節，答案出自資深職場博客「半宅職薯」手筆，看看能幫你多少！

1、通常問得呢個問題，就可以肯定面試官仲未fail你，仲想試吓你嘅真章先再決定。

呢個問題有危亦有機。有危，因為你可能會唔覺意講咗一啲面試官唔知嘅短處出嚟。舉例嚟講，如果呢個面試係用中文進行，你又同面試官講話自己英文唔好，咁就無端端向面試官介紹咗自己嘅新短處，對自己不利。咁機會又喺邊呢？如果頭先你答嘅問題係答得唔夠好嘅話，你就可以借呢個機會，話頭先條問題答得唔好，然後即刻再答多次補鑊。

2、其實每一間細公司嘅老細或者管理層都有一個心願，就係希望自己間細公司可以搞得起。細公司資源緊絀，人手不足，唯一可以畀到你嘅就係一個發圍嘅機會。所以佢哋都好希望有一班有冒險精神嘅人一齊捱。

你可以講吓點解呢間細公司有潛力爆得起，同埋呢間公司畀到咩獨特嘅機會你，吸引到你加入。講嘅時候最好配合積極嘅神情語氣，好似已經準備好去捱一段苦日子咁樣。

3、如果你有一啲同工作直接相關嘅成就，梗係講出嚟啦！仲要講埋可以點樣套用喺實際工作之中。但殘酷嘅現實係，大部分社會新鮮人都冇呢啲成就。

咁究竟講乜好？我建議你扭一扭個問題，講自己曾經點樣克服自己嘅短處或者困難，然後從中得到領悟。舉一個例子，你可以話細個嗰陣好怕黑，唔夠膽熄燈瞓覺，但係有一次終於下決心，覺得人哋做得到，自己都應該做得到。於是就鼓起勇氣熄燈瞓覺，果然自己可以好安然咁入睡。呢次成功經驗畀到自己好大嘅勇氣去克服之後嘅困難。

舉小時候怕黑不敢入睡，努力克服的例子或許能提升面試官對你的印象。（Gettyimages／視覺中國）

4、失敗經驗唔一定要同工作相關，亦唔一定要近期發生嘅。最重要嘅係你從失敗之中學到嘢，避免以後再犯同樣嘅錯。

呢個失敗經驗最好係好耐之前發生，咁面試官就會放心你已經得到改進。你可以用「小故事，大道理」嘅方式去應對，舉例嚟講，你可以話小學嘅時候曾經有一次考試，所有問題都識晒，但係唔記得寫名，結果嗰次考試老師就畀零分。之後你就學識咗留心細節嘅重要性，因為有時一個細節出錯，可以導致全盤失敗。

5、呢個問題，如果你答好着重work-life balance，面試官一定會覺得你好冇上進心；但如果答你願意為工作犧牲所有，面試官又會覺得你個人傻傻哋，唔會想請你。

咁點算好呢？其實我哋不如換個角度睇，每個人都鍾意work-life balance，只不過喺各個人生階段有唔同嘅需要。如果你將事業睇成一整個三十年嘅過程，咁你頭十年拼命去work，奠下穩固嘅根基，之後嗰二十年咪有life囉。講真個面試官自己咪又係咁，後生嘅時候拼命去搏，而家咪又係想準時收工。

說失敗的經驗不一定要與工作相關。（Gettyimages／視覺中國）

6、千祈唔好聽到面試官咁問你，就直腸直肚咁講晒出嚟。如果你將公司以往做得唔好嘅嘢眉飛色舞咁講出嚟，肯定會直接或者間接咁得罪面試官，佢仲有機會覺得你會周圍唱添。做得面試官，肯定喺公司位處中層或以上，而且工作日子亦都比你長。你要知道嘅係，如果公司有嘢需要改善，而現階段又冇改善到嘅話，就係高層嘅失職。咁如果面試官畀你噴到一面屁，佢對你印象肯定唔好啦。所以為咗唔好得罪面試官，最好講一啲啱啱發生嘅市場變動，然後去提出公司可以改變嘅地方。因為既然呢啲係新嘅市場變動，咁高層就算乜都冇做都唔算係失職啦，咁你咪可以暢所欲言囉。

7、呢個問題無論話自己表現好，或者唔好都好容易墮入陷阱。最好嘅答法就係答得模陵兩可，話自己今日嘅表現同喺屋企嘅練習水準差唔多，亦都可以順帶一提頭先答得唔好嘅地方，再補充多一次，轉危為機，搶返失去咗嘅分數。

8、所有僱主都希望員工穩穩定定咁做嘢，所以呢條答案嘅精神一定係「永遠咁留喺度」。當然，如果你直接咁樣講要永遠咁留喺度，呢個答法又太過天真無知。所以我哋可以修飾一下，例如話如果公司理念繼續同我嘅理念係一樣嘅話，我唔會離開。用咁嘅方向去答就成熟好多喇。

懂得回答這八條問題，你距離成功獲取錄的機會又大了一點。（Gettyimages／視覺中國）

希望以上這些資訊可以幫助到大家，全部節錄自半宅職薯寫的，由非凡出版製作的《職場嘔血夾心層》，這位仁兄好像也有在HK01供稿呢，請多多指教！

半宅職薯著，《職場嘔血夾心層》。（非凡出版）

撰文：職場一哥

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「面試總會遇到不懂回答的問題……」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）