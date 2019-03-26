【職場健康】眼睛乾澀、視力模糊有得救？　營養師醒你護眼貼士

你有沒有覺得眼睛真的很累，可是閉起眼大概10秒鐘之後，就能稍有舒緩的經驗？我必須說，這可不是什麼好事。

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因為這是藍光造成的傷害

現代人不是用電腦、平板就是手機，鐵路列車、公共交通工具上已是清一色低頭族，以前流行睡覺，現在都看不見有人睡到甩出去。扯遠了，你真的有關心你的眼睛嗎？最近也爆發葉黃素募資事件，多數民眾認為「保護眼睛」只要葉黃素的話，那可真的大錯特錯了。

現代人不是電腦、平板就是手機，捷運、公車上已是清一色低頭族，以前流行睡覺，現在都看不見有人睡到甩出去。（Gettyimages／視覺中國）

葉黃素、玉米黃素屬於類胡蘿蔔素家族，針對從3C產品螢幕射出的各種強光有明顯的改善效果。因為不同的類胡蘿蔔素，可以中和的強光能量不同，這些阻擋能力就足以避免眼睛黃斑部直接受到傷害；同時，這些營養素也能減少視覺受器與視網膜上的自由基產生。換句話說，可以說是內源性、天然的太陽眼鏡。而且只有植物和微生物中可自行合成，動物自身不能生物合成類胡蘿蔔素。

「綠色、黃色、橘色」的蔬菜及水果

菠菜、胡蘿蔔、橘子、芒果、柿子、木瓜、莧菜、韭菜、青椒等有比較多的葉黃素及類胡蘿蔔素。（Gettyimages／視覺中國）

菠菜、胡蘿蔔、橘子、芒果、柿子、木瓜、莧菜、韭菜、青椒等有比較多的葉黃素及類胡蘿蔔素。不過，千萬不要在眼睛不舒服時只吃這些食材，均衡攝取還是比葉黃素更重要啊，畢竟你熬夜寫報告、打遊戲，也要顧一下肝臟，按照三個顏色的原則多吃就可以了。

乾澀、視力模糊、畏光要吃的都不一樣

動物來源的維生素A ，與來自植物的三種類胡蘿蔔素可以改善夜盲症（喝酒引起也算）、夜間視力不佳與光線敏感的視覺問題。（Gettyimages／視覺中國）

花青素屬於生物類黃酮，抗氧化和清除自由基能力很不錯。它協助類胡蘿蔔素轉變成維生素A，維持眼睛感光元件「視紫質」進入視紫循環，提高視網膜的適應力、保護眼睛微血管、舒緩眼睛疲勞。可以吃藍色、紫色的蔬果，例如草莓、櫻桃、藍莓、葡萄等，漿果類都很不錯啦！

動物來源的維生素A ，與來自植物的三種類胡蘿蔔素可以改善夜盲症（喝酒引起也算）、夜間視力不佳與光線敏感的視覺問題。維生素A屬於脂溶性營養素，台灣人少有攝取不足或真的缺乏造成健康問題，只是大量補充也可能因為儲存、累積在肝臟，而會有過量的毒性，必須謹慎啊。

Omega 3 脂肪酸大家一定不陌生，深海魚、堅果、亞麻仁籽都很多，是多元不飽和脂肪的一種。（Gettyimages／視覺中國）

Omega 3 脂肪酸大家一定不陌生，深海魚、堅果、亞麻仁籽都很多，是多元不飽和脂肪的一種。研究發現，每週吃一份魚類的人，罹患退化性黃斑部病變的風險減少30%，同時具抗發炎效果。主要來自DHA跟EPA這兩種脂肪酸，可以減輕自由基對視網膜的傷害。另外，眼睛乾澀不只是眼睛缺水而已，也可能是眼睛缺乏好油滋潤，所以補充這類脂肪酸自然有幫助啦！

眼睛的問題多半是不可逆的

但是這裏有個不討喜的消息，吃葉黃素的這三位好朋友（包括葉黃素），都屬於預防勝於治療，所以已經有眼疾的人，請務必找醫生，別異想天開吃這些就會好啦！

同場加映：美的好朋友事件

這一次他們主打「公開透明」，到底是什麼東西透明？成了引爆戰火的那一顆核心。（美的好朋友Facebook Page截圖）

首先，我個人是不支持吃任何保健食品的營養師，所以很可惜沒有參與到整個爭議的過程。我要說的是，現在有各種食品安全問題、產品疑慮，還有假新聞充斥的時代，有一個醫療背景組成的「新聞」團隊，我是支持的。

可惜的是，這一次他們主打「公開透明」，到底是什麼東西透明？成了引爆戰火的那一顆核心。產品願意「成分公開透明、回饋機制透明」，而底下留言的網友、粉絲及PTT網民卻要求的是更大範圍的透明化，可見兩邊的認知有很大的落差，加上製造廠商的背景爭議、爆紅之下人力有限無法一一處理訊息等，即便現在產品下架，也還是持續延燒。

總而言之，吃天然的食物吧！繞一圈菜市場你就會知道，從頭頂顧到腳趾頭的新鮮食材，不會比保健食品貴到哪裏去。

作者簡介：我不是營養師 iamnotdietitian

自營養專業斜槓到數位行銷的營養師。寫文案、寫企劃、採訪、主持及創作，終在不安分的骨子裡帶著營養證照找到「文字工作者」這一條路。

資歷：台灣營養師證書／腎臟專科營養師／大型醫學中心營養師／輔仁大學營養科學系碩士／專職行銷企劃營養師／作家

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「趕快吃！這四個神奇營養素逆轉眼睛過勞」​】

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