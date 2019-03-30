【職場技巧】放棄大數法則　信念和吸引力才能令你成為頂尖業務員

曾經有人問過我知不知道什麼是大數法則？他說做銷售的一定要認識大數法則，成功率不高沒關係，量大就可以。當日年少無知，我曾經也天真相信過他，一日三訪，一星期工作六天，捱得五勞七傷，業務就是稍微有點進步。

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不幸的是，我牙關咬得很緊，透支了身體還不知道，到後期也就盲目了。累得沒有帶靈魂去見客戶，只做其形卻失其意，量大卻質差，還以爲自己一直很努力，可以努力到，甚至拼搏到感動上天。

大數法則是指數量愈多，則其平均就愈趨近期望值。簡單說，多見幾個客戶，或多或少肯定有成交。但我們是人類不是機器，要長期維持一定的水準不容易，要注意很多細節。盲目不停地去做，而不定期作檢討及調整，愈做效能只會愈低。就像牛耕田一樣，再鋒利的刀也會有生鏽的一天，更何況是人呢？再能捱的人也會有累死的一天。

就像牛耕田一樣，再鋒利的刀也會有生鏽的一天，更何況是人呢？（Gettyimages／視覺中國）

其次，如果你還是新人，一張白紙，什麼技巧都不懂，什麼事情都不熟練，再加上你不求進步的話，大數法則對你而言只是一番空口理論。我們經常見到一些做了十幾年還是平平無奇的業務員，餓不死也食不飽。他們只是長期保持低命中率的大數法則。

還有一種人，外在條件不錯，實力也不差，但總是每次月結和年結都差一點。差之毫釐，繆以千里，每年都差一點，十年過去就離頂尖太遠。這種人差就差在心態，目標感不足，進攻意識不夠強，太容易放過自己，得過且過，先決條件再好，最後也只會落得平庸。大數法則只是一個說服你去努力的理由，做銷售業務的，重量同時也要重質。不停強調大數法則，太過重量不重質也只是反映經理不懂教人，或者經理根本就不想你們學會重質，怕教會徒弟餓死師傅。

只要你是「打從心底」的認定，宇宙自然會有力量吸引這些你需要、期盼的東西靠近，最後這些力量會引導你得到你想要的。（Gettyimages／視覺中國）

我們其實都看到一般業務員和頂尖業務員的分別，單憑肉眼便已經高下立見。吸引力法則表示當一個人努力的期望某件事情時，只要你是「打從心底」的認定，宇宙自然會有力量吸引這些你需要、期盼的東西靠近，最後這些力量會引導你得到你想要的。其中一件事就是氣場。單憑肉眼，卻看到物理上不存在的氣場。不用懷疑，我們就是這麼厲害，你也是這麼厲害，不是嗎？頂尖業務員和一般業務員的氣場已經很不一樣。

在頂尖業務員的心中，每一次約談、不管怎樣的表達方式，都是為了成交。對於成交這想法，他們深深地刻在心裏，日想夜想，都是為了成交。有時候，未成交前就已經感受到成交的喜悅，由內到外再到內，幸運女神自然眷顧。頂尖業務員的態度，永遠是積極正面的，只有光明才能照亮黑暗。有沒有發覺自己好像很倒楣，每件事都不順利，每個客戶都是「放負」。其實細想一下，你自身會不會才是源頭？因爲你太過負面，不夠積極，導致身邊的人和事都跟着你的節奏。唯有正面的人才能吸引正面的人，更能把負面的人轉為正面。

頂尖業務員的態度，永遠是積極正面的，其成功靠的是吸引力法則。（Gettyimages／視覺中國）

還有，鋼鐵不是一天練成的。要成為頂尖業務員，就像頂尖運動員一樣，是在日以繼夜的訓練中鍛練出來，在比賽中累積經驗，必須經過很多事，走過很多路，高低跌盪，最後才會有令人信賴的能力。任何人捱不住艱苦的訓練，不會自發性比別人更努力，受不起輸掉比賽的心痛，經不起贏了比賽的自我膨脹，最後也成不了鋼鐵。

頂尖業務員之所以成為頂尖級別，靠的不只是盲目付出努力。是付出努力的同時，每天要求自我提升，以及對成功的渴望和執着，太容易滿足就愈容易放棄，只有「Stay Hungry, Stay Foolish」才能讓自己繼續前進。最後，沒有任何事比「相信自己」更重要。念念不忘，必有迴響。保持心動，持續行動。

作者簡介：Marcosalestalk

金融本科畢業，金融銷售及管理經驗，接地氣的外部培訓師，熱衷於金融科技，夢想將金融知識簡單化，金融市場透明化。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一般業務員都是遵從大數法則，而頂尖業務員做的是吸引力法則」​】

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