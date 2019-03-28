【求職攻略】曾閱過萬份履歷表　職場達人教你面試技巧

求職失敗有很多原因，有些人可能連面試機會都得不到，發出去的求職信往往石沉大海；有些人則永遠順利獲得面試機會，卻總是與理想工作失之交臂。為什麼呢？或者，我們先了解一下找工作和尋找合適對象的相似之處吧！

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首先，如果你有幸得到面試機會，你會向面試官說什麼呢？自我介紹的重點會放在哪裏呢？有很多人總會捉不到重點，不知道該說些什麼，結果全方位大包圍，讓面試官聽不到重心，那麼印象也不會深刻。情況就像一個男生追求女生，他也許每個場合都陪在女生旁邊，但是女生對他印象不深，不知道這個人的優點和缺點，不知道他有什麼專長，不知道他跟自己相襯與否，那麼戀情又怎會有結果呢？

所以，面試時，自我介紹，以及怎樣回答面試官問題，也是一個需要磨練的技巧，你要知道自己優點、長處在哪裏，如何勝任這個職位。為此，你需要作出調查及研究，了解公司招聘空缺到底是想要一個怎樣的人。

找一份合適的工作，就像找一個合適的戀愛對象，自我介紹時需要一定策略。（作者提供）

套用職場達人黃慧玟的說話：「不要讓面試官估算你是否合適，而是要直接告訴他，你具備他想要的條件，所以你是最好的人選。」整個面試過程跟男生追求女生差不多，就像一個男性掌握心儀對象的性格、生活模式和喜惡的過程。例如女生喜歡陽光運動型，如果不諳運動的那就沒辦法親近，若然真的很喜歡那個女孩子，也會想辦法先提升一下自己吧？簡而言之，就是要塑造自己成為心儀對象的理想人選。故此，有時候履歷表、演說的內容，都是要度身訂造，求職者切忌漁翁撒網。

其次，面試過程其實是一個銷售過程。你要將自己當成一件貨物，不是單純說出自己的想法，而是要考慮對方想聽什麼，然後盡量列出切合對方所需的條件，即是切合對方需要和想要的東西，那麼你將能事半功倍地從順利得到面試機會，從而順利得到工作機會了。

文章內容參考自《求職法術──面試達人之EQ秘技》（中華書局出版）

內容提供：HR素人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「找一份合適的工作，就像找一個合適的戀愛對象」​】

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