【求職攻略】順其自然　與眾不同　一張成功的CV應該這樣寫……

求職有法，只要你能夠掌握到竅門，面試機會就會源源不絕地來。像我之前文章提及過，你不需要漁翁撒網，你只需要找到對的工作，然後發履歷表，就像戀愛約會一樣就可以了。那麼，接下來我將會講一講履歷表如何才能贏到面試官的信任，讓你得到面試機會的成功率大大提高。

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首先，一張履歷表應該清晰標明你的過去，由設計及排序入手，盡量將重要訊息編排得一目了然，不要讓面試官左看右看，看了半天還是摸不着頭腦要費力思考。其次，是要令自己成為「低風險的應徵者」，要知道就算是履歷表都會有幾輪篩選，如果面試官有一疊履歷表自己覺得可以，但同僚選出來認為不合適，變相浪費了同事的時間以外，也會令面試官顯得表現不好。所以，你必須要成為一個「低風險的應徵者」，怎樣做呢？靠兩個策略。

履歷表應該清晰標明你的過去，重要訊息應編排得一目了然。（Gettyimages／視覺中國）

策略一，順其自然。比如說，有什麼需要填下去，有什麼不需要填下去呢？例如有人有碩士學位，那不填學士的學歷可以嗎？沒有絕對的答案，但你要照顧面試官的想法和感受。資料是否鋪陳出來，你要看那段空檔期是否予人不好觀感，又或者當你有所隱瞞的時候，面試官會否覺得你為人不誠實和不可靠。簡而言之，寫履歷表最重要的是令履歷表看起來順暢自然。

寫履歷表最重要的是令履歷表看起來順暢自然。（Gettyimages／視覺中國）

策略二，令自己與眾不同。令自己與眾不同也有兩個辦法，一個是較低風險的，加添一些你獨有的個人資料。例如曾經有人經營一門高爾夫球生意，猶豫要不要加入履歷表。雖然高爾夫球與職位空缺沒有直接關係，然而，該申請人所申請的行業有很多高爾夫球的愛好者，加入履歷表確實令人會眼前一亮。另外，如果你有一些特別經驗，例如周遊列國，數量真的達數十個國家的話，那去應徵一些需要與多元文化交流、溝通的工作也會比較容易突圍而出。

加添一些獨有的個人資料有助令履歷表變得與別不同。（Gettyimages／視覺中國）

另一種較高風險的，是打破履歷表的規則。例如在履歷表和附信之外，寫兩頁文章去解釋自己為什麼能夠勝任這個職位。也有一個例子，是求職者寄信去公司（當時還未流行網絡），信封厚厚一疊是關於求職者的剪報，那些剪報均是報道他作為一個網球天才勝出什麼賽事，後來又怎樣放棄作為網球手，繼而出國進修等等事跡。這些都深深打動了面試官的心。這兩個例子是否能夠成功贏到工作機會不重要，重要的是，他們都贏到一個面試機會，爭取一個表現自己的機會。

但願以上資訊可以幫助正在求職的你。內容參考自《求職法術──面試達人之EQ秘技》。

文章內容參考自《求職法術──面試達人之EQ秘技》（中華書局出版）

內容提供：HR素人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如何炮製一張無敵的履歷表？」​】

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