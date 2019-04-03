【創業故事】打機可以打出一片天　電子科技界的「卡關達」

不少人想起「打機」，或許很快會將之和「荒廢學業」、「宅男」等負面詞語聯繫在一起。現年三十出頭的張明輝（Knuckles）正好為此平反，「打機」不但沒有讓他「沉淪」，反而成就他的創業夢，為他賺來第一桶金。

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求學時的Knuckles，除愛打機，更愛鑽研別人的遊戲程式，甚至憑自己的創意去編寫和修改程式，更會寫信到遊戲開發公司，就遊戲提出修改建議。「你想像不到，果真有公司採納了我的意見呢！」Knuckles笑着說。

愈喜愛 愈有勁

得到認同，加上資訊科技前景光明，Knuckles決心將興趣變成事業。中學畢業後，他報讀了基本文憑課程，惟獲取錄的課程並非他心儀的資訊科技，故他決定放棄翌年再重新報讀。這次，他終成功獲基礎課程文憑（資訊科技）課程取錄。「回想第一次放棄獲取錄資格是正確的，不是自己喜愛的科目，勉強讀下去只會辛苦，選擇自己有興趣的科目，才會有動力讀得好，信心亦會大增。」Knuckles分享道。

Knuckle獲香港專業教育學院（IVE）的基礎課程文憑後覺得並非興趣所在，決定翌年重新報讀另一課程。（作者提供）

Knuckles及後升讀IVE遊戲及動畫高級文憑課程，期間對「打機」有更「專業」的體會。而其Final Year Project更為他帶來難能可貴的經驗。他說：「當年為一間公共交通機構設計模擬駕駛訓練的電腦遊戲，使用者透過遊戲中的虛擬情況和突發場景，學習操控交通工具，程式更會分析數據，提點駕駛者需要注意的地方。」Knuckles指，以市場上的機構作為對象，讓功課不再是紙上談兵。

Knuckles的Final Year Project除贏得客戶賞識，更讓他贏得「香港資訊及通訊科技獎」中的「最佳創新及研究大獎」。有了這個「戰績」，Knuckles畢業後兩個星期便獲得本地一間智能電話程式開發公司取錄，擔任電腦程式編寫員。為更上層樓，Knuckles當時邊工作邊進修。

創業提攜師弟妹

Knuckles心繫遊戲創作，為將意念實踐，畢業兩年後，毅然辭職創立APP MOCHA資訊科技公司，公司創立一年後，即2013年更進駐科學園，逐漸建立自己的客戶群。

Knuckles創業夢成真，做老闆打入科學園。（作者提供）

Knuckles分享當時如何為公司賺取第一筆港幣數十萬元的收入：「創業初期艱苦，幸得IVE導師轉介工作，生意漸見曙光；其後又成功為一家本地著名月餅公司，開發一套網上人流管理系統，解決系統長久以來的擠塞問題，令顧客訂購產品更順暢方便。」此系統及後為Knuckles再次贏得「香港資訊及通訊科技獎」。

緊貼市場好重要！（資料圖片）

Knuckles深明機會和獲扶持對年輕人的重要性，現時，Knuckles公司漸上軌道，每年為師弟師妹提供實習及工作機會。「IVE學生在工作上較容易上手，因學校教授的軟件緊貼行業趨勢，像近年流行的虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）技術，老師早在數年前已開始教授學生，學生出來工作時剛好市場開始興起這些技術，求職時自然更搶手。」

Knuckles期望日後年青人更勇於嘗試，因為互聯網與流動平台的興起，令過住傳統行業可在新技術的支持下展示出嶄新面貌；而優化的編程工具亦方便初學者製作自己的流動程式。我和公司的同事們正開發一套新的編程工具，預期可應用在不同範疇上，為本地研發的項目作出貢獻。

內容提供：職場多面睇

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「打機」創未來 賺取第一桶金」​】

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