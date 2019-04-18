【銷售技巧】成功銷售全靠順序做好三個步驟　步驟一最易被忽略

銷售就是有一種魅力。未認識銷售之前，你會抗拒。認識它之後，就離不開它。銷售在生活中無處不在，最重要是要動之以情、說之以理。當我們被銷售時，也要懂得聆聽和接納別人的意見，冷靜分析自己的需要才做出謹慎決定。

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在小孩的時候，走路走累了不想走路，就想被父母揹着走。有些小孩會鬧脾氣、有些會哭、有些會坐在地上不動，各施各法。多試幾次，就知道哪個方法管用。這就是銷售。

在學生時期，上課遲到怕記過，要找原因說服老師，可能會說：「剛才扶助老人家過馬路，所以遲到」，再配合七情上面的無辜表情，這都是銷售。

畢業後投身社會，要找工作、面試。除了準備一份精簡有力的履歷，整理好儀容，穿上正裝，還會事先預備什麼？當然是精彩絕倫的自我介紹，強調自己強項，同時帶點謙遜，謙虛而不失自信，務求讓面試官留下最好印象，這就是銷售。

小朋友哭喊、發脾氣等方式要父母妥協，也是「銷售」的一種。（Gettyimages／視覺中國）

到談戀愛了，男女朋友去電影院，想看不同的戲，事情會怎麼發展？好了，話題太敏感了。在動物界也一樣，春天是動物求偶的旺季。不同動物會以不同方式，例如誇張的求偶舞蹈、歌唱、展示羽毛、鳴叫等，都是推銷自己的一種方式。如果要更加準確去形容銷售這兩個字，我會解釋為：對於與另一方關係來說，是一種溝通方式。

如果你抗拒銷售，那就是拒絕了你的人生。

人類是群居的動物，溝通就是我們與生俱來的能力。所以，別把銷售看作成一個行業，而應當一種能力。成功是有一定的定律，銷售也是一樣。不管是在哪一個地方，賣什麼的服務或產品，都要切記這三個共同定律。

別把銷售看作成一個行業，而應當一種能力。（Gettyimages／視覺中國）

一、不要急着推銷產品

產品是死的，人是生的，不要顧着推銷產品。世界上類似的產品多的是，沒有最好的產品，只有最好的業務員。如果客人感覺沒有需求，再好的產品也不管用。

二、了解顧客需要

首先必須找出客人的需求及問題，提供合適的解決方案。透過與客人溝通，分析客人有多需要這個產品、如果沒有這個產品就會面對的問題。客人可能從來沒想過這方面的事情，但當你是提供這個產品的人，不就「剛剛好」成交了嗎？

讓顧客了解清楚產品的特質，不買的話會面對的問題，以退為進也是推銷的好辦法。（Gettyimages／視覺中國）

三、建立信任

即使自己產品再好，客人都會寧可找一個能相信的人。別誤會，熟人在客人眼中不一定能盡信。可是，若在銷售過程，如果客人對你有懷疑，他們寧可找多幾個人看看，購買的意欲就會下降。所以，在首五分鐘建立良好的第一印像是十分重要，較容易讓人放下戒心。

誠懇的笑容和殷切的語氣，都可以增加客戶對你的好感和信任。（Gettyimages／視覺中國）

一個成功的業務員無論在任何領域都不會逃出以上三個定律。首先要懂得推銷自己，再向對象宣傳概念，勾起興趣，最後才提出方案。次序對了，是溝通；次序反了，就是硬銷。

內容提供：Marcosaletalk

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如果你抗拒銷售，那就是拒絕了你的人生」​】

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