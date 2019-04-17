【全球排名】香港蟬聯亞洲公幹費用最高城市　每日使費達$4,000！

人力資源顧問機構ECA international 發表最新的「出差津貼報告」，指香港連續第二年成為亞洲公幹費用最昂貴的城市。到香港出差的平均使費為每日515美元（約港幣$4041），當中，酒店費用佔約286美元（約港幣$2,244），佔整體使費近55.5%。

ECA international亞洲區總監關禮廉指香港的物價和服務費用昂貴，加上酒店住宿價格不菲，因此本港一直是亞洲公幹成本最高的城市之一。（霍芷晴攝）

ECA international亞洲區總監關禮廉表示：「香港的物價和服務費用昂貴，加上酒店住宿價格不菲，因此本港一直是亞洲公幹成本最高的城市之一。然而，近年我們看到香港與東京、首爾和新加坡等其他昂貴地點的差距稍微擴大，而本年度也不例外，香港的公幹旅費現時較排行第二的東京高4%，並較第三位的首爾高8%。」

在是次次調查報告中，機會在扣除機票費用後，主要就6點進行比較，分別是：酒店住宿支出（一般商務公幹會入住的4星級酒店）、饍食、洗衣、飲品及酒類、雜費及的士交通費，因為企業一般會利用這些資訊來決定員工海外公幹時的日常開支津貼。

日本排名有機會上升 馬來西亞公幹最平

香港位居榜首，而東京則仍然在亞洲排名中排行第二，公幹使費平均為每日494美元。關禮廉指：「隨着世界盃橄欖球賽、奧運會和殘奧會等體育盛事將於2020年底之前陸續於東京舉行，我們預計未來一年前往東京公幹的旅費將會增加。近年東京成為了全球熱門的旅遊地點，加上合適的住宿設施一直短缺，因此酒店住宿昂貴。最近當地的條例轉變亦令Airbnb之類的其他短期住宿選擇供應量減少，預料很可能會驅使來年的住宿費用進一步上升，有機會取代香港成為亞洲公幹最昂貴城市。」

而海外公幹成本最低的地點是馬來西亞城市新山，每日出差成本只需184美元，其中僅83美元為酒店支出。

亞洲10大公幹費用昂貴城市（按圖了解）：

【第10位：澳門】公幹日均支出380美元。（GettyImages/VCG）

+ 5 + 4 + 3

香港全球排名19

即使香港是亞洲公幹最昂貴城市，但於全球排行榜只排行19，打不入十大；在亞洲榜中排行第二的東京及第四的新加坡，在全球排行榜分別排行29及44。

全球公幹費用最高的城市是紐約，平均每日開支高達799美元。

「往紐約出差的成本繼續上升，令當地再次成為全球公幹費用最昂貴的城市。現時紐約的每日公幹支出較全球第二位的日內瓦高80美元以上，這是因為市場對紐約酒店的需求龐大，促使酒店持續收取高昂的住宿費用，甚至高達每日512美元。」關禮廉說。

他亦指，若香港的公幹費用太昂貴，不排除各海外機構會減少員工在港逗留的時間，並改為使用視像或電話方式進行會議，或將會議或活動地點轉至澳門、泰國、內地及越南等地。

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