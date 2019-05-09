【發達秘笈】靠走私、勾當成香港首富　賺大錢一定要不擇手段？

香港開埠以來第一個香港首富──盧亞貴，雖曾為首富，但沒有一張畫像或照片留下來，家族的歷史也乏人記錄。但從這位香港早期的首富身上，可以看出哪些想做有錢人就要記住的法則？

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草根沒關係，只要夠搏

盧亞貴這個人，不是名門望族出身，只是一個普普通通的水上人，以舟楫為家，深受其他中國人的歧視和排斥，即是比草根更草根的人。同族不少人淪為海盜，盧亞貴也不例外，為了生計，他除了從事海盜勾當和走私商品之外，還會為外國到來中國的船隻提供補給，以換取報酬。當時清政府為了禁止水上人和外國商人做交易，甚至用死刑恐嚇他們，但這也沒有阻止盧亞貴的生意之路，不怕死及敢冒險的性格，令他做海盜和外國生意都得風生水起。

但從這位香港早期的首富身上，可以看出哪些想做有錢人就要記住的法則？（《華爾街狼人 》劇照）

看準時機

1838年，海盜的惡勢力強得連政府也放棄對付，直接招安罷了。清政府賜給他六品官銜，做壞人做到直接以政府工招待。但人生贏家卻不因此而滿足，他雖然接受招安，金盆洗手並落戶於廣州，但因為早年和英國人交易的經驗，他知道和英國人做生意，是「互惠互利」的關係。在第一次鴉片戰爭，盧亞貴就為英國人補給糧水，支援他們打擊清軍。在《東華歷史散步》一書中提到，英國人為感謝他的付出，把下市場海旁（Lower Bazaar，即是蘇坑街、文咸街一帶）的土地送給他，作為報酬。

不怕死及敢冒險的性格，令他做海盜和外國生意都得風生水起。（《加勒比海盗 3》劇照）

做大盤數

得到蘇坑街、文咸街一帶的土地後，他又自費買了多塊濱海地段的土地，一場戰爭使他成為了靠英的香港大地主。蘇坑街、文咸街一帶亦成為了在港華人的聚居地，他本人亦定居在太平山一帶。

由草根成為大地主後，他光是靠收租也已經衣食無憂，還有當年走私積累下來的財富，在下市場開辦妓院、賭館、戲院。當時他又投得鴉片的專營權，開設鴉片煙館，投資在土地炒賣，成為香港當時的首富。現今在上環的貴華里，當年是以盧亞貴的名字命名為「亞貴里」呢！

由草根成為大地主後，他光是靠收租也已經衣食無憂。（《華爾街狼人》劇照）

發財立品、建立形象

在1847年，盧亞貴和譚亞財合資，建造了文武廟，後來交給了東華醫院管理，成就慈善事業。因為華人社會中，廟在族群之中地位舉足輕重，有慎終追遠、祭祀、族群聚會等功能。建廟這個舉動，除了建立一個較佳的形象外，還可以成為當時華人族群在香港的精神領袖，在廟舉辦的一些聚會、會議，盧亞貴便擔當主持。不只文武廟，還有建立商會，例如南北行商會。

做生意有風總有浪，在1848年，香港市場低迷和房價高，沒有租戶負擔得到租舖的成本。盧亞貴手頭上的舖位大多成為「吉舖」，沒有租戶交租，但也要交政府徵的稅，負擔百上加斤。1851年，坐落不少盧亞貴物業的蘇坑街發生大火，在下市場一帶的物業全沒了，加上一次投資中誤入圈套，投資失利，在1855年就宣告破產了。

發財立品、建立形象。（《華爾街狼人》劇照）

在他身上，除了能看到夠搏、夠精明的特質之外，最重要的，似乎是不能有自己的道義和原則，打仗時背叛在為其打工的清政府，即使鴉片害人不淺也要專營賺錢，儘管白手興家很厲害，但若然要不擇手段，手中的收獲也只會是曇花一現，還是腳踏實地比較心安理得。

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港第一個首富教你什麼賺錢法則？」​】

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