【報稅攻略】Slasher、私補老師都要交稅　自僱人士9大注意事項

又到一年一度的報稅時間，除了一眾打工仔，自僱人士亦需要報稅。近年，愈來愈多人投身自由工作者行列，包括私人補習老師、設計師、手作人、程式開發員等，不得大家得留意，即使是為自己工作，亦有責任交稅。

你可使用在「香港政府一站通」內提供的稅款計算機，計算你應繳的利得稅或個人入息課稅稅款。（GettyImages/VCG）

簡單來說，自僱人士是為自己工作，而不是以僱員身分受僱的人士。在沒有任何僱傭關係下，如果你從買賣貨品、提供專業或個人服務賺取入息，你就會被視為經營行業、業務或專業，亦即自僱人士。自僱人士可以是東主或是合夥業務的合夥人。

作為自僱人士，納稅人需要注意以下幾點：（按圖了解）

1. 【保留單據】平時應保留足夠紀錄及單據以便報稅。除非已收到稅務局發出的報稅表，否則你應於有關課稅年度的評稅基期結束後4個月內，以書面通知稅務局你須要課稅。（GettyImages/VCG）

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2019/20年度稅項計算機

（資料參考：香港政府一站通）

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