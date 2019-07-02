【兼職】立心全職炒散卻欠工作機會？　求職平台：本地僱主較保守

暑假即將到臨，不少學生都積極尋找暑期工，加上不少想賺外快的全職人士及以「全職炒散」發展事業的Slasher（斜槓一族），可見求職市場對兼職及freelance工作有着龐大需求。不過尋找兼職工作有什麼難度？搵工時又要注意哪些事項？就以上疑題，不妨請教新式求職平台HKESE的創辦人Ming。

求職招聘平台HKESE主打自由工作及Work Life Balance理念，不過現時所提供的兼職及Freelance空缺只約佔所有職位招聘的30%和1%，其餘皆是全職空缺。（受訪者提供）

Freelance供不應求 僱主慢半步

Ming表示，雖然平台現時以提供全職職位空缺為主，但近年兼職與Freelance的工作機會正逐漸增加，而且平台的用台亦趨多樣化，由DSE畢業生、大專生、自由工作者到Slash族都有，用戶年齡多在17至34歲之間。

就本地兼職及炒散職位空缺多寡提供意見，他指本地僱主雖然正慢慢接受以兼職或freelance形式分發特定項目的工作，但很多僱主的心態仍是傾向保守，「出於管理、互動、成本和工作質素等的考慮，很多老闆還是傾向僱用用全職員工，也由於愈來愈求職者有意加入Freelance市場，因此工作機會已上升至「供不應求」的地步，因為「現今世代對自由模式十分嚮往，很多project based及freelance的工作都十分搶手」。

尋找適合工種

有正職人士、全職炒散人士與尋找暑期工人士對兼職、炒散的工作要求有不同，求職者宜先了解自己的工作能力及條件（如時間安排、工作性質是否適合自己等），才決定是否要應聘。Ming認為，全職人士就需要與公司、合約和上班時間沒有衝突的工作，所以以Project based和Freelance形式的IT及文字工作會較適合他們；大學生則喜歡性質和時間靈活，但不需有很多投入（Commitment）的工作。

據Ming表示，HKESE上的Project based工作以設計和IT類為主，例如Graphic Design、Mobile Design、Web Design、Web和App Programming等等。另外，平台也有不少Online marketing、Digital marketing、Copywriting、翻譯都等文字類Freelance，都頗為適合大學生和全職人士申請。兼職方面，客戶服務、活動助理、推廣員、補習老師及行政文書等等短期工都符合上述的大學生的搵工要求。

創辦人Ming指平台用戶年齡多在17至34歲之間。他還留意其中自由工作者多從個人網絡尋找工作，反利用HKESE作建立profile和口碑之用，所以Freelance職位空缺較少。（受訪者提供）

Freelance、兼職分別要留意

在尋找兼職及Freelance工作機會時，Ming提醒求職者一定要分清兩者分別。「凡是要簽僱傭合約，達到『4．18』（四周，每周工作十八小時）的工作時數的就算兼職，是可以獲得勞工法例之的保障及如MPF和年假等福利；Freelance則是以自僱人士身分與公司合作，類似在販賣服務的。所以，為了減少爭執，接Freelance時必定要留意雙方是如何協商『完成工作』的定義、履行職責的方法及如何交收報酬等，最好更用合約白紙黑字寫下來，另外，Freelancer都要學會自僱人士的報稅和MPF安排。」

飲食界人手短缺、酒店有Peak Season，成為炒散工集中地。規模不大、沒有牌照、甚至只用Instagram找人開工的中介公司多容易甩底。而較有規模兼有牌警告的中介公司會較少發生。（資料圖片/鄧倩螢攝）

炒散僱主也會甩底？

時代不同心態也不同，新世代以WhatsApp辭職或No Show（獲聘後卻不出現）的事情時有所聞，予人一種年輕人都沒責任心的印象。就此，Ming指其實「甩底」的不一定是僱員，僱主方面也常有這種情況，而且在炒散市場中更是常見。

例如，她曾從社交媒體中收到求職者反映應徵飲食炒散卻被放飛機的事例，「求職者由始至終都沒有見過招聘公司的人，一直只收到電話叫他準時到達地點，誰知他到達後卻不見人影，也無法與僱主在電話上聯繫。」Ming解釋，「這是因為蛇頭會同時找數個求職者做後備，卻不告知他們，至他們到場，才發現工作根本沒自己的一份。」她指，這種甩底狀況較常在酒店及飲食界的炒散市場出現，不過freelance和兼職較少發生。

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