【侍酒師】餐飲界新興行業　入行要識餐酒配搭、研究酒杯分別……

現年30出頭的莊炳森（Sam）已是國際級酒店的助理餐飲總監兼首席侍酒師。

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Sam一提起葡萄酒便如數家珍，年紀輕輕已擁有不少葡萄酒的專業資格；年青時積極參加不同的侍酒師比賽，並於2010年度大中華品酒師大賽獲得冠軍。Sam分享：「興趣和勇氣，是推動我事業向前的成功要素。」

現年30出頭的莊炳森（Sam）已是國際級酒店的助理餐飲總監兼首席侍酒師。（作者提供）

葡萄酒世界博大精深

Sam中學畢業後曾於酒店兼職，發現酒店工作十分有趣，亦由當時開始對葡萄酒產生興趣，於是報讀一個初、中及高級葡萄酒證書課程。Sam分享：「葡萄酒世界博大精深，上至氣候地理、下至產地、葡萄品種，均有高深的學問。為認識不同的葡萄酒，每逢假期我便會親身到訪不同地方的酒莊，曾到訪過美國、萄葡牙、奧地利、德國等地的酒莊，以了解不同葡萄酒的特性；而所儲來的錢，大部分都花在學習葡萄酒上。」

侍酒師是近年新興行業，坊間對於侍酒師的工作認識不深。Sam解釋：「餐飲業除了是一門專業，更有帶領飲食潮流的作用。而出色的侍酒師要兼顧很多環節，例如要懂得以餐酒配搭不同菜式、了解客人口味；從酒杯、開酒到不同酒類適合飲用的溫度等均要有深入認識，專業訓練不可或缺。」

侍酒師是近年新興行業，坊間對於侍酒師的工作認識不深。（作者提供）

從品酒到管理

Sam 現時工作的酒店有6間不同的餐廳和酒吧，其主要工作是確保每間餐廳運作暢順，其中包括安排員工工作和培訓、管理餐廳財政、入貨、市場推廣等：「酒店工作非常講求協調性，餐飲部門需要和其他部門有良好的溝通，互相配合。」

隨着行業愈趨專業化，Sam指近年餐飲部門多了一些新職位，如侍酒師、咖啡師，甚至茶藝師等：「其實每一個範疇都可以為你開拓青雲路，只要多作嘗試，便有機會找到自己的興趣；再加上不斷學習，不難在職場上突圍而出。」

「其實每一個範疇都可以為你開拓青雲路，只要多作嘗試，便有機會找到自己的興趣；再加上不斷學習，不難在職場上突圍而出。」（Gettyimage／視覺中國）

Sam指，新一代要學習專業的餐飲業知識不愁渠道，如有些廚藝學院近年便開辦葡萄酒及飲品商業管理的高級文憑課程，教授茶、咖啡，不同的酒類飲品方面的專業和管理知識，如葡萄酒和飲品分銷和零售管理、國際葡萄酒業務營運策略管理、款待會計管理等；學院又會安排學員實習。DSE放榜在即，他鼓勵青年人發掘新興行業，了解自己興趣所在，享受學習和工作，定能達到理想。

內容提供：職場多面睇

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「品酒成就專業 30出頭首席侍酒師」​】

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