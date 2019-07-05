【職場健康】飲咖啡愈飲愈攰？　飲食習慣可能是令你更累的原因

相信不少人當工作感到疲憊時，都會吃一些零食或出外吃一頓，使自己放鬆心情和重新抖擻精神，再回來繼續工作。吃對的食物的確有效令我們重拾能量，繼續工作；相反錯誤吃了一些食品則會令我們感到疲倦，適得其反。

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營養師分別指出以下2款食物和飲品，吃完、喝完足以令你感到愈來愈疲憊，「吃完、喝完即訓」。

第一款相信大家估不到，因為當大家提神時，它一定會是大家的首選。就是一些含咖啡因的飲料，如咖啡和提神飲品等。雖然咖啡因的而且確可以為大家提神，但如果我們在空肚時飲咖啡，反而會刺激我們胃酸分泌，令我們的腸胃受傷。我們本來想用來提神的咖啡，最後卻變成了損害我們健康的食品，逼使我們放下工作休息。因此，如果想用咖啡來提神的朋友，記得喝前要為自己腸胃着想，吃一塊餅打底。

雖然咖啡因的而且確可以為大家提神，但如果我們在空肚時飲咖啡，反而會刺激我們胃酸分泌，令我們的腸胃受傷。（Gettyimage／視覺中國）

第二款使大家愈吃愈累的食品便是酒精類飲品。很多人疲憊時，都會選擇喝一杯酒來幫助放鬆心情入睡。但跟咖啡的壞處一樣的是，如果空肚飲酒，同樣會刺激我們胃酸分泌，損害我們的腸胃，亦有機會讓我們的睡眠質素變差，一覺睡醒過後，只覺得愈來愈疲累。

第二款使大家愈吃愈累的食品便是酒精類飲品。（《我要準時放工！》劇照）

第三款使大家愈吃愈累的食品便是肥膩的食物，例如烤肉、燒肉等。有些人認為透過吃這些油膩的肉類，能夠瞬間為我們身體補充蛋白質，補充體力。肥肉多餘的油脂甚至還能用來潤腸，解決便秘的問題。但如我在以上兩種愈吃愈累的食品所述，凡事都有兩面，咖啡和酒的確對身體有一定的作用，但若然食得不當，同樣會適得其反。由於胃需要更多時間分解多餘的脂肪，我們身體便需要更多時間才能吸收到肉類的蛋白質，補充我們所需的體力。因此，如果想補充精神和體力繼續工作的話，看來還是吃普通不肥不瘦的肉比例奏效。

第三款使大家愈吃愈累的食品便是肥膩的食物，例如烤肉、燒肉等。（Gettyimage／視覺中國）

第四款使大家愈吃愈累的食品亦是大家很多時累都會選擇的選項，特別是當一堆人都感到疲累的時候，就是打邊爐。有沒有發覺，每次工作感到疲憊不堪的時候，大夥兒裏總有一個人會叫大家去打邊爐提提神。看到這裏，你可能會問，打邊爐食品繁多，難道每一樣食品都會使人愈吃愈累？當然不是，而答案是在當中的醬汁和用於醃肉的醬汁。我們用於打邊爐的醬汁和用於醃肉的醬汁很多時都高鹽和十分辣。身體往往需要用更多水分排走多餘的鹽分；而辣亦促使我們排汗增加，兩者均令到我們身體同時失去大量水分，令我們每次打邊爐過後，反而感到更疲憊。因此，以後如果要避免自己愈吃愈累，增加工作效率，記得要小心飲食。

第四款使大家愈吃愈累的食品亦是大家很多時累都會選擇的選項，特別是當一堆人都感到疲累的時候，就是打邊爐。（Gettyimage／視覺中國）

內容提供：Ho夥伴

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「飲咖啡飲酒可以提神？4款食品吃完令你更疲勞」​】

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