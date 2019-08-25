【另類行業】返Office返到厭世？這十個奇怪職業　可能是你的出路

想轉行做一啲同原本工作完全無關嘅野，以下工作所需技能可能同你一拍即合，但亦有可能睇完之後決定返去做朝九晚五，不妨睇下有咩工種啦。

如果喺雪糕公司或朱古力公司有呢個職位空缺就正，連我都想申請！（GettyImages）

1. 有條皇帝脷嘅你

所謂嘅「試味」其實各走兩極，一係超級好味，一係狗也不吃。事實上，食品公司通常會聘請品質控制員負責試味，確保每批產品保持應有質素。如果喺雪糕公司或朱古力公司有呢個職位空缺就正，連我都想申請！

有正必有反，當然亦有不太吸引、但同樣重要嘅工作，就係寵物食品試味專員。至於有無人想申請呢個職位，我就唔知道喇，不過鐘意動物嘅朋友應該好慶幸有人願意照顧埋狗仔嘅零食！

2. 鐘意Chur人嘅你

日本鐵道公司會聘請「地鐵助推員」，負責將乘客塞入繁忙車廂。車廂嘅載客量或者健康安全唔係佢地嘅首要考量（甚至無考慮過），助推員嘅職務就係負責將塞喺月台嘅乘客，夾硬推入本來就好逼迫嘅車廂度。

助推員嘅職務就係負責將塞喺月台嘅乘客，夾硬推入本來就好逼迫嘅車廂度。（ Fun Fun Cool YouTube截圖）

3. 嗅覺靈敏嘅你

坊間有份工作叫氣味辨識員，負責聞發出味道嘅物品。雖然未必係最正嘅工作，但如果你能夠忍受可怕嘅臭味，不妨考慮下。既然有錢賺，聞下口氣、格肋底、臭波鞋又算啲咩？

既然有錢賺，聞下口氣、格肋底、臭波鞋又算啲咩？（ DISS不從 YouTube截圖）

4. 耐性爆棚嘅你

個個都排隊，唔通個個都鐘意排隊咩？當然有錢收就唔同講法，既然有無比耐性，不如試下做專業排隊員？如果對排隊真係無興趣但又鐘意企，可以物色要真人定格演員嘅場合，著上服裝企喺櫥窗面前演出。

專業排隊員（Melanie Pongratz/Unsplash）

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