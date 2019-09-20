【凪的新生活】會讀空氣能駕馭辦公室交際？　迷失自己只得不償失

最近在喜歡日劇的朋友圈中成為熱話的《凪的新生活》（《凪のお暇》），講述一名28歲OL大島凪（黑木華飾），為了不再「讀空氣」、迎合他人，從抑制的職場辭職，與「毒舌」男友分手，搬家到市郊，重新生活，找回自我。

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《凪的新生活》一劇以「讀空氣」為主題。「空氣」即是該環境的氛圍或情況，人能「空気を読める」（會讀空氣），即會觀察周圍，並作出適當的反應以維持良好氣氛；相反的人，會被嘲諷為「KY」，即是「空気読めない」（不會讀空氣）的羅馬拼音簡稱，意指他或她不會察言觀色。

凪在劇開首作為過分「讀空氣」的典型角色，其黑長直髮配合上班族時尚的裙子，符合大眾口味的打扮已暗示了她隨波逐流的性格。她在與同事閒話家常時只是一味點頭附和，說着虛偽的「わかるー」（我懂）的口頭禪，免於得罪人。雖出於好意，但她身邊的人也深知她並不是真的「懂」而說「懂」，只屬敷衍應對當場對話的保險手段。為合群而從眾，扼殺自己意見，同時只「讀空氣」，忽視了對方，更令別人卻步。

凪的黑長直髮配合上班族時尚的裙子暗示了她隨波逐流的性格。（《凪的新生活》劇照）

軟弱而沒有主見的性格使凪無時無刻關注着社交媒體，生怕自己被同事排擠（實際是被欺負了），見到同事A和同事B今天都分別有上載出外的相片，便整天擔心她們是否排斥自己而一起去玩了，結果人家根本不是約在一起。

軟弱而沒有主見的性格使凪無時無刻關注着社交媒體。（《凪的新生活》劇照）

凪的前男友我聞慎二（高橋一生飾）懂得「讀空氣」，在職場、家庭都對所有人都掛上精明能幹的笑容，是溝通技巧的「營業部」王牌銷售員，受同事們信任和愛戴。可是，他為了維持好氣氛、幸福的假象，也令自己喘不過氣。對真正喜歡的凪面前性格扭曲，與平日截然不同的「毒舌」對待。

「讀空氣」可謂是職場必備技能之一，所以眾多觀眾追劇時都不禁深有同感。該特質在日本職場顯得更為重要，公司對協調性的重視，令高學歷也未必有用，反而待人處事更為優先，正如凪朋友坂本龍子（市川實日子飾）東大出身卻一直就職失敗。在日本等相對封閉式的社會裏，個人意念偏為壓抑，為了團結和諧，群眾被鼓勵擁有共同意識以減少紛爭，故若有歧見，可能會被視為異類而被排擠。

凪以為自己對別人的事很有興趣，但實際只為自己能融入圈子而做合群的行為。（《凪的新生活》劇照）

日本作家山本七平1977年的名著《「空氣」的研究》，指出「空氣」會作為無形的權威力量，束縛人心，壓迫人群從眾。而1956年的阿希從眾實驗（Asch conformity experiments）證明了人多屈從主流意見，而從眾者因此亦失去了獨立判斷。凪和慎二其實與大多數的我們很相似，因為從眾、「讀空氣」，連自己都欺騙了，以為自己喜歡大家喜歡的事，想做大家想做的事，卻沒能坦率面對自己。凪起初常在乎別人目光，以為自己對別人的事很有興趣，但實際只為自己能融入圈子而做合群的行為，其實對別人的事不感興趣。

空氣不是用來讀的，是用來呼吸的。 大島凪

學會「讀空氣」確實很重要，但拿捏分寸、保留自我才能自救。當然，凪鄰居安良城權（中村倫也飾）能保持真性情，又可與人輕鬆變熟的性格也許惹人羨慕，不過這也可能歸因於其非主流、自由的職場文化及居住環境吧。

凪的鄰居安良城權能保持真性情，又可與人輕鬆變熟的性格也許惹人羨慕。（《凪的新生活》劇照）

其實每個人都有選擇的自由。像凪般爽快地與牽制自己的事物一刀兩斷會難度太高的話，如慎二間中與酒吧的「老闆娘」吐訴真心話，或不時讓自己放一個假期，做回自己。

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《凪的新生活》﹕「空氣」不是用來讀的，是用來呼吸的」​】

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