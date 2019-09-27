【面對失業】市況差未必等於絕望　怎樣把消沉時間化為行動力？

收到一位人力資源顧問的訊息，她一直從事零售和製造業的公司，是一位「all-round HR」，但因家庭問題於一年半前辭職。後來家庭問題解決，半年前開始新工作，主要在薪資福利部門工作。剛於九月時獲另一家製造業公司邀請，她亦希望重回all round的老本行，所以決定一試。

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面試時，已說明需要一季出差一星期，她亦接受此安排。但上班半個月，主管突然要她出差一個多月，她已表明因家庭理由未能接受。結果當日即被辭退，現在急需找工作，但市況非常差，怎麼辦？

打工一族面對家庭財政的負擔，突然失業使他們十分迷茫。（iStock）

很多的打工一族，面對家庭財政的負擔，工作對於他們來說是不可或缺的。當不幸的事情發生後，我們應怎樣面對？

從以上的事件來看，事出突然，加上當日即被辭退，某程度上或多或少都存在不甘心，不開心。既然事情已發生，我們的選擇是面對、接受、向前看。

第一，心境上的調整非常重要。其實，我也接觸很多求職者，因財政或家庭需要，他們急於找工作。但是愈急，人就愈亂；愈亂，就愈難找到工作。縱使收到面試通知，因心態上只是為了解決當下財政困難，只是為生活而去面試，如果面試失敗就解決不到問題。所以，很多的無形壓力會影響面試表現。一個成功的招聘，僱主是徵求人才，求職者是找一個好僱主，雙方是平等，沒有高低。所以要抱着「你選人，人選你」的心態，就不會怕面試失敗而影響表現和心情。

抱着「你選人，人選你」的心態，就不會怕面試失敗而影響表現和心情。（unsplash/Patrick Tomasso）

另外，要改變對市況差的想法。沒有錯，市況差既是事實，但不要把「市況差」和「難找工作」放在一起。吸引力法則說，你想什麼就會吸引什麼。當大部分人都認為市況差的時候，他們害怕失去工作，追求穩定，覺得難找工作，那競爭自然相對較少，這就是你的機會。

技術上，除了留意招聘廣告，還可以聯繫相熟的獵頭了解現在有沒有職位空缺。

你也可以多從一些商業型社交服務網站上聯繫一些經理，不是問他有沒有工作，而是認識他們，了解市場狀況。有需要的話，不妨大膽向他們請教，或者詢問可否傳送履歷給他們，檢討有沒有一些改善空間。

最後，不要時常逗留在家，面對四面牆，人總是會偏向消極。建議多些與朋友，或者外界接觸。多看一些正能量的書籍，或者多看影片，也會對個人的磁場有幫助。

多與外界接觸、多看正能量書籍也能使心態改變。（unsplash/KAL VISUALS）

看到此文章的求職者，不論在職涯的路途中遇到怎麼樣的挑戰，應好好把握這段時間，做好妥善的時間管理及心理安排，不斷地學習以充實自我。雖然跌倒了，但是爬起後，卻能跑得比別人更快，站得更穩。

內容提供：Jem Choi Amazing Recruitment

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「職場Q&A - 面對家庭財政的負擔，沒了工作，應如何面對？」​】

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