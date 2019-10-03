【職場求生】霸道專橫底下是焦躁不安？　五大技巧促進團隊協作

編按：如果工作中遇上獨行獨斷、獨裁的同事，我們可以如何與對方良好溝通呢？以下這五招或許能幫到你！

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我們在生活中總有機會碰到一些思想獨裁的人，要應付這些情況，我有一些建議。這些建議並不能消除面對論斷主義時會遇到的掙扎或挫敗，事實上，那是不可能的。不過，我們可以學習不被思想獨裁的人惹怒，從而學懂掌控跟他們交往的方式。縱使這並不容易，而且未必收效，但我們的目標不是要一下子達至完美，而是實質地向前邁進一小步。

我們在生活中總有機會碰到一些思想獨裁的人。（《喜歡你》劇照）

不要感到驚訝

我們要緊記獨裁主義者思考方式的特徵。我們不用驚訝於那些摧毀性的批評、隨意的分類和侮辱性的標籤，說到底，這些都是獨裁主義的本質，獨裁思想世界就是由固執、非黑即白的斷言所組成。我們不用被他們唬住，反而可以激勵自己；這些都是現實的一部分，感到恐懼、受冒犯或震驚，其實都於事無補。我們所在的世界，不會沒有論斷，即使不喜歡，也要明白這是生活的一部分。

在生活中我們少不免與獨裁思想者接觸，但很多人太容易便忘掉這種不太愉快的經驗。我們心中對健康的人際關係都有一個梗概，日常跟別人相處，不期然希望每個人都以類似的態度對待自己。故此，當我們遇上獨裁思想者時，一般都會退縮，並感到十分驚訝。如果不刻意提醒自己，也許我們會整天在腦海裏反芻這段經驗，心想：「他們沒有權利那樣做呢！」，接下來的一整天，便會因碰上這些煞星而糟蹋掉。但要弄清楚，真正讓我們感到煩惱的，不是那些獨裁思想，而是以下的感覺：（a）發現世上竟然有人如此思考，讓我們震撼和驚訝，和（b）希望有一天我們能夠完全拒絕跟這些人打交道（但事實上是沒可能的）。我們對這種人的憤怒好像揮之不去，但其實是不必要的。

面對獨裁主義者的批評，我們反而可以激勵自己，因為這些都是現實的一部分。（《大叔的愛．劇場版》劇照）

接觸不同的想法

如果可以的話，我們應該鼓勵獨裁思想者多聆聽不同的觀點。當一個人有機會面對懷有善意，又擁有不同理念的人士時，他們也許會軟化，不再堅持「自己才擁有真理」。當他們與持相反意見的人士真正交往，那麼他們會較容易放下自己的成見。

我們應該鼓勵獨裁思想者多聆聽不同的觀點，放下成見。﹙GettyImages/VCG﹚

考慮別人的想法

邀請思想非黑即白的人考慮別人的想法。我們可以詢問獨裁思想者，他是否知道其他人究竟如何建立自己的觀點。假若獨裁思想者能夠多點了解別人的生活和思維，他們便有機會發現自己的想法，其實源於一個獨特的處境，亦受這個處境所限。如前所述，獨裁思想者並不善於理解別人的觀點，他們要勤加練習，把自己放在別人的參照準則上，方會明白所有的思想，哪怕是有關永恆事物的理念，都是在有限和特定的時空中發生的。

以下一些問題，可能有助於打破獨裁思想者對別人的批評：「你認為這個人做這些事時的感受如何？」、「你以為這些人的古怪念頭是從哪裏來的？」、「站在他的位置上，你猜自己會經歷怎樣的掙扎？」這些問題都能幫助獨裁思想者理解別人的世界。只要他們願意嘗試，便不會那麼輕易批評別人。

明白他們的恐懼

面對獨裁思想者，我們要記住，他們行事之所以那麼霸道，是因為他們感到焦躁。我們必須留意他們在驕傲自負的表面之下，存在着的那份不安。恐懼有時讓他們變得兇悍和富侵略性；對安全感的渴求，甚至會強烈得像上癮一般。獨裁思想者常常以為，在他們龐大的思想體系中，只要一個小齒輪出錯，也會造成整體失效。故此，每當他們被人質詢時，就會充滿敵意，也不願意重新審視自己。也許沒有人會在被別人挑戰自己信念時感到快樂，只不過對獨裁思想者來說，任何挑戰都不能容忍；故此，他們不會討論，只會反擊；不會分享，只會征服，取得勝利比尋根究柢更重要。面對獨裁者時，我們不妨輕聲問自己一句：「我究竟害怕什麼？」可能會更管用。我們若能集中面對潛伏心底的恐懼感，我們將更能體恤獨裁者心中的恐懼。

識別他們的疑惑

我們要提醒自己，當獨裁思想者對我們的猶豫作出反應時，這個反應很可能基於他們拒絕承認自己內心也有猶豫；我們的疑惑可能正是他們的疑惑。這些都是獨裁思想者內心的掙扎。他們不能解開這些疑惑，亦不敢承認，便轉而攻擊提出這個困擾問題的人。

以上內容摘自《論斷太多，判斷太少》。

作者：泰利．谷巴

出版社：突破出版社

撰文：若水

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「非獨裁式對話的一些建議」​】

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