【團結合作】以家人互相稱呼便是最強團隊　高效強大得不可分離

編按：一個高績效團隊到底如何產生？在於團隊內的人事關係，高績效團隊都有一個共通點，視團隊內的人為家人！如何的互動會產止強的羈絆？且看以下文章分享。

當你請高績效團隊的成員描述彼此之間的關係時，他們通常都使用相同的詞彙：不是朋友、團隊、集團或其他同樣美好的詞語，他們使用的詞是家人。而且，他們也會用相同的方式，描述他們對那些關係的感覺。

當你請高績效團隊的成員描述彼此之間的關係時，他們通常都使用相同的詞彙：家人。（danielkcheung@unsplash）

↓↓↓↓↓【看不同團隊例如美國海豹部隊如何描述與同袍的關係】↓↓↓↓↓

我造訪這些團隊時，注意到一種明顯的互動模式。這個模式並非存在於大型的事件，而是在社交連結的微小瞬間中。不管是在軍事單位、電影工作室或是舊市區學校內的團隊中，都有這些互動。我列出了如下清單：

．身體的親近，這通常發生在一個圈子裏。 ．充分的眼神接觸。 ．身體的碰觸（握手、擊掌、擁抱）。 ．許多短而精力充沛的交流（而非長篇大論）。 ．高度的融合，每一個人都會交談。 ．很少插話。 ．很多提問。 ．專注而積極的傾聽。 ．幽默，笑聲。 ．微小而體貼的殷勤（道謝、開門等）。

+ 6 + 5 + 4

另外還有一件事：我發現待在這些團隊裏，身體會上癮。我會延長我的旅程、編造藉口，只為了多停留一到兩天。我發現自己在夢想更換職業，好讓自己去應徵得以和他們共事的工作。跟這些團隊待在一起會有某種難以抗拒的東西，讓我渴望有更多的連結。

我們用來描述這種互動的詞彙是化學反應。當你與擁有好的化學反應的團隊相遇時，你立刻就會知道。那是一種既矛盾又強大的感覺，混合了興奮與深深的安慰，在某些特別的團隊之中神秘地發生作用，而在某些團隊中則沒有。你沒有辦法預期或是控制它。

還是其實你可以？

《高效團隊默默在做的三件事》書封。（先覺出版）

以上內容節錄自《高效團隊默默在做的三件事：Google、迪士尼、馬刺隊、海豹部隊都是這樣成功的》

作者：丹尼爾．科伊爾（Daniel Coyle）

譯者：王如欣

出版社：先覺出版社