【公關工作】有表現升職快過直升機！一文看清PR Agency晉升階梯

有一次喺活動場合，撞見多年冇見嘅同學仔，佢好興奮拎咗疊卡片出嚟，話要同我交換。

同學仔：「咦！你唔係做PR咩？之前睇你Facebook 啲相，見你都係搞活動架！點解無啦啦轉咗做account嘅？」

然後我就一頭霧水，諗咗幾秒……大概同學仔分唔清account同accounting嘅分別。我個title上面嘅account係指客戶，而同學仔所諗嘅account，係accounting會計嘅簡稱，真係大纜都扯唔埋。

Agency職位階梯

AE （Account Executive）客戶主任 SAE（Senior Account Executive）高級客戶主任 AAM（Assistant Account Manager）助理客戶經理 AM（Account Manager）客戶經理 SAM（Senior Account Manager）高級客戶經理 AD（Account Director）客戶總監

Agency雖然有晉升階梯，但就冇乜階級觀念嘅！全民皆兵，有起事上嚟，仲理得你邊個AM定AD咩？大家同坐一條船，一齊拆彈啦！只要大家主動諗下可以點做、點解要咁做、點樣可以安排得更好，你嘅表現，大家都一定會睇到嘅，話唔定升得快過直升機呀！有時啲人做到咁上下，又會轉下做in-house，過檔去客人度幫手，負責對返agency。其實都冇話邊樣好，邊樣唔好架，大家不妨都計劃下！

Agency雖然有晉升階梯，但就冇乜階級觀念嘅！全民皆兵，有起事上嚟，仲理得你邊個AM定AD咩？大家同坐一條船，一齊拆彈啦！（gettyimage/視覺中國）

職位同功能

AE（Account Exective）客戶主任

工作年資：1-3年，應屆畢業生都會考慮

主要職責：

做資料搜集、做competitor review、做clipping report、搵vendor報下價、做下跑腿、翻譯下中英文、寫下新聞稿、call下記者等等。可以話係公司入面嘅妹仔角色，大家有乜嘢都會叫你幫手做，execution比較多，比較被動。例如係下晝開會需要用到嘅文件，你要負責整個powerpoint出嚟，活動前後幫手執下嘢，pack下箱又或者出下courier呢啲濕星嘢，係就係濕碎啲，但都學到好多基本功架！做起活動上嚟，我敢講，呢個角色都好重要，條team冇咗你真係唔得掂，所以千祈唔好睇小呀！

部分AE嘅職務，SAE都要做，搵資料，做clipping report、搵vendor報價、翻譯中英文、寫新聞稿、call記者等等，當然可以叫AE幫手分擔一下，呢個時候係進化到，你可以叫AE幫手做起個底先，你再去comment或者edit。﹙GettyImages/視覺中國﹚

SAE（Senior Account Executive）高級客戶主任

工作年資：3年或以上

主要職責：

部分AE嘅職務，SAE都要做，搵資料，做clipping report、搵vendor報價、翻譯中英文、寫新聞稿、call記者等等，當然可以叫AE幫手分擔一下，呢個時候係進化到，你可以叫AE幫手做起個底先，你再去comment或者edit。SAE會有跟開嘅account，開始同客人接觸，如果project唔太複雜，可能可以直接同客人聯絡添。有時開完會，可能可以直接同客人拎啲過往嘅reference，或者相關資料畀我哋做下一步嘅建議同安排等等。亦都因為有啲經驗，可以開始做到少少planning嘅工作，即係proposal之類嘅嘢，做完再畀上司comment。

同客人溝通，知道對方要求。要plan下活動，以及唔同project嘅內容、流程等等。要分配工作畀同事，將同事畀嘅資料整合，睇下有冇出錯，有邊啲位需要加補充資料等等。﹙GettyImages/視覺中國﹚

AAM（Assistant Account Manager）助理客戶經理

工作年資：4-5年或以上

主要職責：

同客人溝通，知道對方要求。要plan下活動，以及唔同project嘅內容、流程等等。要分配工作畀同事，將同事畀嘅資料整合，睇下有冇出錯，有邊啲位需要加補充資料等等；mon住各個project嘅進度，確保所有嘢都係on schedule。仲要同上司匯報進度、遇到唔同難題嘅解決方法或建議等等，唔再係齋做唔使諗嘢嘅階段喇！

要同客人溝通，得閒吹兩句水，做下朋友，就對方嘅要求評估可行性同提出建議。（Amy Hirschi/unsplash）

AM（Account Manager）客戶經理

工作年資：5年或以上

主要職責：

要同客人溝通，得閒吹兩句水，做下朋友，就對方嘅要求評估可行性同提出建議。要plan下人手分配，睇下活動同project嘅內容、流程安排妥唔妥當。公司要請人嘅時候，都要同求職者做下面試。事無大小，都一樣要mon住進度，確保project可以順利進行。有問題就梗係要第一個企出嚟分析，諗下點拆。講真，如果真係有鑊爆，客人都會搵你嚟詐型同照肺，所以唔好以為升咗職就可以咩都唔理。

同AM做嘅嘢分別都唔算好大，一樣要同客人溝通，做下朋友，建立關係，拋下啲新嘢出嚟，試探下客人接受程度，啱嘅就send份proposal過去睇下有冇合作機會喇！﹙GettyImages/視覺中國）

SAM（Senior Account Manager）高級客戶經理

工作年資：7年或以上

主要職責：

同AM做嘅嘢分別都唔算好大，一樣要同客人溝通，做下朋友，建立關係，拋下啲新嘢出嚟，試探下客人接受程度，啱嘅就send份proposal過去睇下有冇合作機會喇！去到呢個level，淨係對外係唔夠架，仲要對內，了解同事嘅需要；帶啲士氣畀同事之餘，仲要代同事發聲，同人頭傾下加人工，加下福利咩都好啦，總之就要有擔戴，如果唔係都唔使旨意啲細嘅同你落力。

總之就要有擔戴，如果唔係都唔使旨意啲細嘅同你落力。（《我們與惡的距離》劇照）

AD（Account Director）客戶總監

工作年資：10年或以上

主要職責：

較複雜嘅活動通常都會係AD in charge返，大部分同客人嘅溝通往來都係AD自己處理，所有文件係send畀客之前都會由佢把關。要睇下project進度，要就住客人嘅評價，同同事檢討有乜嘢不足，點樣可以做得更好。亦要同SAM、AM傾人手安排，知道各員工擅長做乜，弱項係乜，以便人手分配。湊客之餘，更要匯報project進度畀老闆知。有時老闆唔得閒出去social，就要去埋佢個份㗎喇！有機會仲要去下啲商業聚會，睇下有冇新客源。同客人關係梗係要好，在公在私都要約下食飯，知道下客人嘅發展，乜都傾下，亦客亦友，如果唔係，邊得嚟咁多客識咗十幾年都仲咁friend，轉咗工都繼續搵你幫手先得架！

（戴返個頭盔，以上純粹個人經驗，因為間間公司都有自己嘅一套晉升機制嘅！）

公關百寶袋： Competitor review 所謂知己知彼，百戰百勝！PR同marketing都要觀察住競爭對手做過乜嘢主題、做緊乜活動同嚟緊有乜新動向，所以都會做競爭對手報告，方便自己同同事們了解市場現況。 Vendor Vendor即係用錢聘用服務或者購買產品嘅供應商，例如印刷、活動中嘅台、燈、聲製作，或者到會服務等等。

《公關妹仔手記之挑戰PR地獄》封面。（非凡出版）

《公關妹仔手記之挑戰PR地獄》

作者：關公妹仔

出版社：非凡出版

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