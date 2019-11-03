【橫向領導】員工能力超群卻無法發揮？　檢視他們的協作方式吧！

編按：無論你是否領導階層，都需要與人協作。以下文章提及的技巧和心理，將會相當有利職場生涯。

假如你是領導者，你還能做什麼？

我們希望任何階層的領導者讀了本書介紹的有關個人技能的建議後，都能增進自己的工作效率。我們希望這本書能讓他們了解一個團隊中所有成員齊心協力、一起工作的理想狀態。我們希望這本書能幫助處於領導者地位的人帶領整個團隊實現這種理想狀態。簡而言之，不管一個人是否擁有領導權，他都可以採納本書提出的建議。此外，一個人所擁有的權力和地位還可以幫助他更方便、更有效地將一這些建議付諸實踐。

不管一個人是否擁有領導權，他都可以採納此文章建議變得更有能力。（cowoman@unsplash）

問題是什麼？

不管你的事業多麼成功，身為領導者，你都會面對這樣的問題：「我們能否做得更好？怎樣才能做得更好？」你的下屬之所以沒有把工作做到位，部分原因在於他們相互協調的能力並不像你想像的那麼好。你需要花費自己寶貴的時間解決他們與同事之間的矛盾，你需要管理他們，因為你不相信他們能把自己管理好，你似乎無法改變他們這種工作狀態。你可以通過投資建設更好的廠房和設備來提高產量，但是你很難讓人們增進工作效率。也許你做得還不夠好。這到底是怎麼回事呢？

你很難讓人們增進工作效率。也許你做得還不夠好。這到底是怎麼回事呢？ （marvelous@unsplash）

可能的原因

有三個可能的解釋說明你並沒有在幫助團隊改善合作效果：

→你的主要目標是把工作做好，所以注意力集中在具體的工作上。 →在決策的訂定上，你的權力比別人大，所以你的注意力集中在需要訂定的決策上。 →你擁有向別人發出命令的權力，所以你常常向別人發出命令。

這三個因素都在建議你應該更加注意你和他人一起工作的方式，你訂定決策的方式，以及你讓別人做事的方式。

為了獲得更好的結果，應該更關心大家工作的方式

你應該用更多的時間觀察大家各個工作元素的處理方式，而不是僅僅觀察工作結果的數量和品質。

大家是否對他們的工作目標──即在不同時間段應取得的結果擁有清晰的認識？他們是否參與到了這些目標（尤其是他們目前正在努力實現的短期目標）的訂定？

你應該用更多的時間觀察大家各個工作元素的處理方式，而不是僅僅觀察工作結果的數量和品質。（kaleidico@unsplash）

大家的思考是否有條理？是不是先聚焦於事實，再分析成功或失敗的原因，進而研究前進的策略，最後落實到明天將要採取的具體行動上？大家是否一起思考，並且分享思考結果？

你和你的同事是否將計畫與行動結合起來，在實踐中實習？你們投入行動的速度是否夠快？你們是否有經常停下來檢討你們目前努力的成果？足夠讓你們從中學習並運用當下與未來？

你同事目前的工作是否具有挑戰性，足以讓他們完全投入到工作中？是否知道思考如何改善你們一起工作的內容和方式也是工作的一部分？

你的同事是否理解人們對來自上司、下屬、同事的感謝、指導和建議的渴求，以及用這些反饋相互支持所帶來的滿足感？你的團隊是否擁有隨時尋求和提供反饋的良好氛圍？

你同事目前的工作是否具有挑戰性，足以讓他們完全投入到工作中？（Gettyimages）

上面這種對於工作環境的分析可以幫助領導者評估目前的狀況，找出從哪部分改善是最有用的方向。

為了訂定出更好的決策，應該讓大家參與決策的訂定過程

擁有權力的人無疑也要承擔責任，需要訂定許多決策，在互相衝突的不同需求之間分配資源。一次又一次，你把這責任扛下來，你既不能把一定授權給下屬去做，也不能推給高層如董事會。

不過，你可以常常邀請與決策有關的人參與決策的訂定過程，以增加決策的品質和認可度，這樣既不用把它授權給下屬，也不需要迴避責任。（資料圖片）

不過，你可以常常邀請與決策有關的人參與決策的訂定過程，以增加決策的品質和認可度，這樣既不用把它授權給下屬，也不需要迴避責任。

簡單來說，你應該「先詢問後決定」，作決定之前先問問別人的意見。不管你的決策的品質是否會提升，至少你的決策更容易執行，因為人們知道你直接或間接地考慮到了他們的意見。當然，你不可能在訂定每項決策時徵求所有人的意見。不過，對於許多決策來說，如果時間允許而且不影響保密性，你可以提前詢問他人，徵詢大家意見，並且傳閱手稿，進行討論和點評。身為領導者，你可以事先說明，你既不是在向下屬授權，也不是在舉行投票表決，你只是在向大家徵詢資料，觀點和建議。

採用提問、作答、行動的領導方式 改善大家的合作

你可以通過以身作則而非命令的形式更有效地影響你的下屬，這並不會減少你的領導權威，你應該按照自己心目中的理想做出表率。此時，你的權威一定會發揮作用，你對下屬下達命令時產生的影響遠這勝過同事間下達命令時產生的影響。由於你的地位比別人高，因此對你來說，下達命令是一種非常有效的做法。這樣一來，你很可能會對這種做法產生依賴，不再考慮其他可能的做法。你會很容易忽略一個事實，那就是其他方法對你來說可能更加有效。

由於你的地位比別人高，因此對你來說，下達命令是一種非常有效的做法。（《鐵探》劇照）

例如，你可以提出問題、觀點和建議，供別人思考，或者通過行動為別人做出表率。此時，你的領導者地位會讓你的行為產生很大的影響力。與下達命令相比，這些橫向領導方法通常會讓你取得更好的結果。

對於團隊中的一般成員來說，本書提供了許多具有建設性的建議。下面列舉了兩份清單。第一份清單是沒有權力的橫向領導者可以做的事情，第二份清單是擁有最高領導權的公司階層可以做的事情。

為了改善你與同事共同工作的方式，你可以採取的一些做法：

當你不是領導者時，你可以：

●提高個人工作技能： →根據結果訂定目標。 →按照「問題-分析|戰略|策略」的順序有條理地思考。 →盡快投入行動，定期檢討，以便更快地從經驗中學習。 →充分投入到有挑戰性的任務中。 →協助團隊營造一個上下階層和同事之間相互支持，相互反饋的氛圍。 ●促使大家共同使用這些技能，你可以： →提出具有啟發性的問題。 →提供資料，想法和建議。 →按照你的理想做出表率。 你的同事可能掌握更多的資訊，擁有更好的想法。你要虛心接受不同的意見。

不是領導者時可以做的事也有很多。（資料圖片）

當你是公司總裁時，你可以：

●提高個人工作技能： →根據結果訂定目標。 →按照「問題-分析|戰略|策略」的順序有條理地思考。 →盡快投入行動，定期檢討，以便更快地從經驗中學習。 →充分投入到有挑戰性的任務中。 →協助團隊營造一個上下階層和同事之間相互支持，相互反饋的氛圍。 ●促使大家共同使用這些技能，你可以： →提出具有啟發性的問題。 →提供資料，想法和建議。 →按照你的理想做出表率。

當你處於領導者位置，做的事情又有不同了。（《喜歡你》劇照）

你的同事可能掌握更多的資訊，擁有更好的想法。你要虛心接受不同的意見。此外，你可以訂定別人無法想到的決策。你可以對別人下達命令。

《橫向領導──不是主管，如何帶人成事？》書封。（日出出版）

以上內容摘自《橫向領導──不是主管，如何帶人成事？》

作者：羅傑．費雪（Roger Fisher）

譯者：劉清山

出版社：日出出版

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