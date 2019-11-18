【管理技巧】管理不是主管獨有技能　人人學懂才能使企業有效運行

資訊與複雜性大爆發，不斷挑戰極限，有效與高效是每個人都必須具備的能力，而有效創造績效的能力就是管理。當代管理大師馬利克在《管理的本質》中歸納4大原則X5大任務X6大原則X7大工具，建立人人皆可學習的有效管理系統。

所有成功的企業全都遵循一個基本的策略模式：永遠走在變革之前！他們積極主動創造變革，而非像其他大多數人一樣、被動坐等事情發生。

企業的成功模式：永遠走在變革之前！（unsplash／gianprosdocimo）

管理亦即將知識轉化為成果與價值，也因此能夠帶來效能和結果的行動，尤其重要。

組織就像國家一樣，需要具憲法地位的規則才能發揮作用。然而，這些規則的重要性必須有所區別，因為他們分別遵循組織追求的目標。

社會普遍存在的一個迷思是：管理工作必須由傑出、擁有特殊能力與特質的天賦異稟者擔任。這顯然是導致人們嚮往管理教育及管理工作的原因之一。

社會普遍存在的一個迷思是：管理工作必須由傑出的人擔任。（unsplash／huntersrace）

事實上，這種迷思有害，阻礙了人們務實地了解管理—現代社會中最重要的功能之一。更糟糕的是，阻礙了健全的訓練。沒錯，確有某些人具備了管理的特殊資質，甚至是管理的天賦稟性，然而大多數的我們，則必須要學習如何管理。

正確的管理組織方能可靠運作，人們也才能充分發揮其優勢和技能，帶來高績效與成功，在日益複雜的世界中足以掌控自己的生活。

然而大多數的我們，則必須要學習如何管理。（unsplash／austindistel）

視管理為專業

管理不僅是可以學習的，也是必須學習的。經理人不會自然而然地勝任該做的每件事，這種能力不是天生的。在此，我不僅要區別管理和天職，也要區別管理和另一個同樣普及的觀點，也就是將管理視為次要或業餘性質的活動。

我們必須以學習其他專業（例如某種外語或某種運動）的方式來學習管理，管理並沒有比其他專業來得單純或容易，因此需要持續不斷地練習。不過管理也不比其他專業困難，任何人都不難勝任，甚至可以變得非常內行。有些人的管理天賦較高，但這並不代表管理不需要學習。此外，管理也需要訂定尺度與標準，就跟每種專業一樣，然而截至目前為止，管理領域尚未建立尺度與標準。

管理是需要持續不斷地練習。（unsplash／kaleidico）

管理是一門專業，而非一份職業。管理不僅是一門專業，也是其他專業的一部分。有別於以往，幾乎現在每門專業都在組織中執行，或是仰賴組織。管理是使現代社會中的機構變得有效能的一門專業，也使得身在機構制度的每一個人做事有效能。

很少人在組織之外有所謂的效能問題。我們可以說，是組織創造了所謂的效能問題—如何從只是工作推進至展現績效，從努力推進至展現成果，從效率推進至展現效能。

社會的健康與教育水準取決於那些執行管理功能的人，儘管當中有不少人的稱謂不是「經理人」，而是督導、站長、主任、院長、所長等，但他們的工作其實包含相當程度的管理功能，類似企業裡的行銷經理、財務經理或工廠督導。因此，我們可以說，沒有一個社會領域能在非組織的情況下運作，沒有一個社會領域能在沒有管理下運作。

沒有一個社會領域能在沒有管理下運作。（unsplash／mimithian）

憲法思想

彼得．杜拉克是商業憲政理論的創始人，也是一位真正的商業和政治理論行家。他深諳即使是運作良好的企業管理，也必須建立在類似憲法的基礎上。

憲法思想的第一項原則是：組織的命運不應取決於個人。儘管每個組織過去均存在重要、影響力甚大的個人，未來也可能會出現這樣的個人。對於高階經理人的評價，不應該看他在職期間的成就，而是在他離開後，這個組織是否繼續成功？是否有持續的力量？抑或在這位高階經理人離開後，跟他有關的東西是否也隨之分崩離析？

組織的命運不應取決於個人。（unsplash／zanilic）

憲法思想的第二項原則是：組織中包含高階經理人在內的每個人都必須遵守規範。正是這種相對於「人治」的「法治」原則闡釋了憲法思想：一個組織，不論其管理者多重要、有多大的影響力、能力多強、有多大的成就，都不應受限於管理者的武斷決策。

第三項原則：可說是對本書而言最重要的原則：對組織來說，最重要的並不是單一的最佳表現，而是長期一貫地展現優秀、但普遍可達成的績效。在此一原則下，「持續改善」比「奮力達成驚人的成功」更重要。這包括整合連續性和變化、維持和更新、日常營運和創新、穩定和適應，以及有系統地除舊佈新，從而為更新、更美好的未來騰出空間。

一個組織不應受限於管理者的武斷決策。（unsplash／marvelous）

隨著知識型社會的進步及日益增加的複雜度，管理將更形重要。經理人數目更多，工作也比目前的困難更多。在知識型社會中，幾乎每個人都必須做好自我管理，也由於複雜度增加，將比以往任何型態的社會需要更多、更好的管理。

《管理的本質》封面。（天下雜誌出版）

以上來容摘自《管理的本質》

文章原題為「所有人都該學！在變局中掌握高績效，管理是人人皆可學習的專業」

作者：佛瑞蒙德‧馬利克

出版社：天下雜誌出版

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