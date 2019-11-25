【自我增值】夢想職業將會被科技取代？　創造新職業是唯一出路

編按：社會的急速的變遷有時會令人無所適從，下文作者便分享了一些例子，令大家學會如何創出新機會，成為在未來也需要的人才。

今後的時代，存活下來的人才是？

人類的工作模式一直在變化。採集天然冰塊的時代是生產經濟，該時期以肉體勞動為主，講求服從與勤勉。

但是，到了知識經濟的時代，要求專業性和智慧，如今前述的工作都可委外成事。

知識經濟要求專業性和智慧。（unsplash／adeolueletu）

未來的工作模式是創造性經濟的階段，得以在這個時代生存的人才和企業，是那些從無到有，創造出新價值的人們，他們需要熱情、創造性和搶得先機。

社會因數位化而促進民主，若不能堅定個人的核心主軸將會非常辛苦。一般人要求公司或社會給予保障，但這些在未來都必須靠個人的力量去推動。

行政也要從無到有。個人必須思考該如何成功，即使是官僚體系也要講求創業精神。

我們不妨先從行政體系和民間今後要怎麼合作開始。以愛沙尼亞為例，這個人口一三○萬的國家認為行政就是服務人民。現在只要上網申請，就可以成為愛沙尼亞的虛擬住民，日本人也可以登記公司、加入保險。

未來預計將會有更多這種國與國之間的競爭。接下來的世界，人們最好依自己的意願，決定要去哪裡比較好。

未來的工作模式是創造性經濟的階段，得以在這個時代生存的人才和企業，是那些從無到有，創造出新價值的人們，他們需要熱情、創造性和搶得先機。（gettyimage/視覺中國）

我舉一個頗具象徵性的例子，一個非洲馬賽族的朋友伊曼紐爾．曼庫拉（Emmanuel Mankura），他從小學習馬賽人獨特的求生術和領導力，現在正致力於將這些智慧介紹到先進國家去。

馬賽人原本為保護他們的獨特文化，極力迴避與文明世界接觸。但如今，他們自覺未來的生存之道不能逃避世界的變動，便決定一改過去的態度，轉而走向國際化。

伊曼紐爾要族人「打破禁忌」，踏入「新境界」。現在馬賽人會讓孩子上學，女性也有受教育的權利，他們還廢除女性割禮的陋習、禁止與他族爭戰等，積極改進昔日的文化。

變革是躍動的，在時代當中求生就是要懂得變通。

本章我將會說明今後的時代如何變動，以及從零創造新價值的人們。

非洲馬賽族自覺未來的生存之道不能逃避世界的變動，便轉而走向國際化。（《黑豹》劇照）

我們無法預言未來，但現在就可以創造新的工作

哈佛或東京大學的畢業生中，從祖父母那一輩就是哈佛、東大畢業的菁英家族比比皆是。這些人世代從同一所中學、高中畢業，也出自同一所大學，從父母手中繼承家業，或是成為醫生、律師。

富裕的家庭投資教育毫不手軟，讓孩子進名校，照著菁英模式一路成長。我無意否定這種模式。

哈佛大學的畢業生中，從祖父母那一輩就是同一所大學畢業。（unsplash／kellysikkema）

但現在因產業自動化、外部資源應用，或是人工智慧的盛行，社會面臨傳統工作模式的急速變動，甚至也發生工作被消滅等現實問題。

舉例來說，律師在一般人的認知裡，是個社會地位崇高的菁英職業。要成為律師必須經過司法考試的難關，有志於此的人，只能潛心鑽研既有的法律條文。對各種法律融會貫通，才能參考過去的判例解決問題。這是律師長久以來受到尊敬的能力。

但是這些工作因人工智慧得以自動化，現在已有應用軟體可以在開庭前精密搜尋數千件訴訟摘要或判例，美國知名軟體公司賽門鐵克（Symantec）的服務更號稱兩天能分析超過五十七萬件的檔案，這樣的效率已非人類能力所及。

律師在一般人的認知裡，是個社會地位崇高的菁英職業。（《法外風雲》劇照）

看來新進律師的工作將會被人工智慧所取代，至少律師助理（律師祕書、法律事務員）的工作很可能即將消失。

十年前的律師工作內容與十年後的應該大相逕庭。說不定未來根本是不需要律師的時代，為了當律師進哈佛法學院或東大法律研究所的資歷或許因此再無用武之地。

以上內容節錄自《未來最需要的新人才》

《未來最需要的新人才》封面。（作者提供）

書名：《未來最需要的新人才》

作者：彼優特．菲利克斯．吉瓦奇 Piotr Feliks Grzywacz

出版社：先覺出版社

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