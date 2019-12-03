【溝通成功學】沒話題聊天氣？　職場小技巧教你化解溝通尷尬

溝通的重要性在各行各業都成老生常談，但究竟如何才能八面玲瓏，聊天投契又具幽默呢？《人生三對——跟對人、說對話、做對事》，一書在「跟對人」、「說對話」及「做對事」的三大方向詳細講解令生活更得心應手的成功學。

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作者章文亮出身從事行銷，擁有多年實戰經驗，現今任職企管講師，提供教育訓練。在我翻開書時，看到的與坊間關於成功學的書籍不同，這本書大膽地用了大量文字來代替圖片。起初讀起來還以為會枯燥無味，但作者的大量論據及論說，甚至引經據典，令內容十分充實；而作者本人的經驗之談也令該書能在不同方面，尤其是職場，有獨特而深入的了解。

作者章文亮出身從事行銷，擁有多年實戰經驗，現今任職企管講師，提供教育訓練。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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英國有個說法教人如果沒有話題就談談天氣，但你也總不能往往用這個招數吧。書中提到在沒有主題的閒聊裏，你可以嘗試就對方背景、身份找到合適話題。譬如對同學可以回顧當年學校趣事，對陌生的人也可談談各自出生地的風土人情，即便都是香港人，住沙田和住元朗也有不同文化和習慣。不過，要留意的是他人是非、公司機密及低級話題就能免則免。

書中提到在沒有主題的閒聊裏，你可以嘗試就對方背景、身份找到合適話題。（《朝五晚九俊俏和尚愛上我》劇照）

而把話說得好的技巧可算是語言藝術，雖無絕對的答案，但也可參考該書提供的方向。要增添言語魅力，除了懂得設懸念、察言觀色、尊重對方和適當轉彎抹角，幽默也相當重要。書中引述過英國學者培根（Francis Bacon）一句「善談的人，必是懂得幽默的人」，而確實大多出色的演說家也具幽默感。

要增添言語魅力，除了懂得設懸念、察言觀色、尊重對方和適當轉彎抹角，幽默也相當重要。（《她的私生活》劇照）

說笑話未必要自己憑空想像，書的例子提及到如在他人說錯話、冒犯自己時，可反以尷尬場面作出一定程度的自嘲，不但令緊張氣氛得以緩和，同時都顯得自己心胸廣闊；而當自己說錯話或有僵硬的氣氛時，可嘗試巧妙地解釋自己的說話，從另一角度分析，並迎合對方心理，可能會有使說服事半功倍。

人生的無數選擇都決定了命運如何，方法總比問題多，活用一些小技巧，令生活更容易，何樂而不為呢！

《人生三對——跟對人、說對話、做對事》，章文亮著。（非凡出版）

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「成功學的溝通小技巧」​】

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