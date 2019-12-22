【致富法則】出糧有錢不可馬上享樂？　三個變有錢的重要心態

編按：每次出糧之後儲錢去旅行，原來這樣是錯誤的觀念！且看下文作者分享致富應該具備甚麼心態。

有很多網路上的朋友認識我，是因為Ms.Selena這個YouTube頻道。

我當時希望這個頻道以生活理財為核心。比起分享很多投資工具，我在上面分享的，大多是一些觀念，工具面或是一些專有名詞比較少出現。

比起分享很多投資工具，我在上面分享的，大多是一些觀念，工具面或是一些專有名詞比較少出現。（Amy Hirschi/unsplash）

一方面我覺得理財這件事情就是要融入生活，才會比較有趣，也更容易長久；另一方面，我覺得只要你觀念正確，那些工具只是錦上添花。但如果你的觀念不正確，不論再怎樣強大的工具，都沒辦法真的持久，即使真的賺了錢也留不住。

1. 延遲享樂

要怎麼做到延遲享樂呢？

如果你今天想要買一個很貴重的東西，你就要先忍着，先把存的錢投在一個會幫自己賺錢的地方，等錢又幫忙賺錢之後，再拿來買想要的東西。

不論是出國玩、買東西，或是你想要做一些比較高額的花費時，你都要提醒自己延遲享樂。

先把存的錢投在一個會幫自己賺錢的地方，等錢又幫忙賺錢之後，再拿來買想要的東西。（Gettyimages）

2. 設定目標

我知道這個概念已經是老生常談，很多人也都知道設定目標的重要，但設定目標的關鍵點，在於你有沒有真的去執行。

我自己大概從三年前才開始做這件事，我在每年的1月會做一塊夢想板，幫自己設定目標。

訂定目標為什麼很重要？你在這一年如果有非常清楚的目標，你做的任何事情、決定，都會朝着這個目標前進；但如果沒有訂定目標，你會做做這個、做做那個，看到好像不錯的機會都想要抓住，這時候你做的很多決定方向就不會一致，反而會讓你離目標愈來愈遠。

我在每年的1月會做一塊夢想板，幫自己設定目標。（Glenn Carstens-Peters/unsplash）

人生中會遇到很多機會，它們可能有着華麗的包裝，讓你以為這是一個很棒的機會。但是，在這種時候你更要去思考，接受這樣的機會是否會帶你朝着自己的目標更前進呢？如果答案是否定的，不論別人再怎麼看好這個機會，你都應該勇敢拒絕。

舉例來說：我的目標就是不需要再為任何人、任何企業工作，時間都可以自由掌握與分配，但如果今天突然來了一個世界知名的企業挖角，我應該接受嗎？

很多人聽到這裡裹，可能會覺得：「哇！這麼難得的機會！一定要好好把握啊！」但當我冷靜下來思考，這個工作機會其實把我拉離訂下的目標。

這就是為什麼你內心時時刻刻都必須要有目標，這將會是你做任何重要決定前，很好的思考核心點。（Freshh Connection/unsplash）

這就是為什麼你內心時時刻刻都必須要有目標，這將會是你做任何重要決定前，很好的思考核心點。有一本《思考致富聖經》，作者花了二十年的時間去研究成功的人，包含愛迪生、亨利福特（福特汽車的發明者），還有卡內基等人，發現他們都有一個共通的習慣，那就是訂定目標，我不用再強調一次訂定目標有多重要了吧？

3. 先存錢買資產，再用資產收益買東西

這個概念可以呼應第1點：延遲享樂。

所謂的資產有哪些呢？包含房地產、股票，或是投資企業也可以，也就是幫你賺錢的工具，我們生活在一個網路發達的世代，但很多人忽略了在網路上創作的影片、文章、課程，富含知識性的書籍、創作性的音樂等，也都是一種資產。

之前有個學員問我：「我知道Selena有旅遊生活的規畫，想知道Selena在旅遊生活時，怎麼去打理金錢跟充實自己的？很多人的夢想都是環遊世界，可是想到大筆的旅費花費，就又打消了念頭。」

旅遊，通常就是作為投資後，或是創造了一筆新的被動收入的項目後，給自己的一點獎勵。（Christine Roy/unsplash）

我回答：「自從接觸投資理財之後，我有一段時間很少出國旅遊。我後來的準則就是先存錢、去投資，投資產生被動收入後，最後才是享樂。所以旅遊，通常就是作為投資後，或是創造了一筆新的被動收入的項目後，給自己的一點獎勵。基於是要犒賞自己，所以我的旅遊行程就會很隨興，花錢住好、吃好，享受生活。環遊世界也是我的夢想，所以現在也很努力地延遲享樂。」

以上內容摘錄自《打造富腦袋！從零累積被動收入：月收翻倍的財富攻略》

《打造富腦袋！從零累積被動收入：月收翻倍的財富攻略》封面（如何出版社）

書名：打造富腦袋！從零累積被動收入：月收翻倍的財富攻略

作者：Ms.Selena

出版社：如何出版社

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