【情緒管理】覺得自己永遠不夠好？　發揮同理心便可克服自卑

編按：當我們遇到挑戰或困難時，難免會產生自卑感，且看下文作者分享如何控制自己情緒，告別自卑。

擁抱脆弱之所以這麼令人害怕，是因為當我們卸下盔甲並敞開自己的心，自卑就有機會闖進來。只要能逃避「不如人」或沒資格擁有愛與歸屬感的感覺，我們的自我意識便願意不計一切代價，把心藏進盔甲裹。

（Caleb Woods/unsplash）

自我意識不明白的是，阻止情緒成長及將脆弱隔絕在外，無法保護我們不受自卑、疏離與孤立之苦，反而會招引這些情緒。現在，讓我們了解自卑的運作方式，以及適度的同理心為何可以消滅自卑。

常被學者稱做「情緒之王」的自卑，是一種「永遠不夠好」的感受。它可能長期尾隨我們，或在一瞬間把我們擊垮。不論是哪種情況，沒有一種情緒能像自卑一樣，讓我們覺得自己沒有資格與他人連結、得到歸屬感，甚至是愛。

假如我們接納脆弱，壓抑穿上盔甲的衝動，結果招致了責怪、貶損、忽視，或是排擠，這時自卑可以輕易把我們一拳擊倒。那種痛苦實在太強烈，使我們一想到那個情況，就一點也不想與脆弱共處了。

（Priscilla Du Preez/unsplash）

在剖析自卑之前，讓我先談談一個最近發生的例子。2017年七月，在我交出《做自己就好》最終版手稿之後的一個月，我已經進行了三個星期的體能訓練，為新書巡迴宣傳做準備。

七月十日那天，我開了二十分鐘的車到休士頓高地的錄音室，為《做自己就好》錄有聲書。我很喜歡這個錄音室，我所有的有聲書都在這裹錄製。記得那天早上我蹦蹦跳跳地跑進大廳，牆上掛了我最愛的碧昂絲照片。

正式錄音前十分鐘，音控工程師透過耳機對我說，「我聽得見你的耳環晃動的聲音。可以請你把耳環拿下來嗎？」

我說，「沒問題，不好意思！」我急着想跑出錄音室，包包就放在外面的長椅上。我一邊快步走、一邊摘下耳環，把耳環鉤好、收好。我的眼睛沒看路，結果一頭撞上六吋厚的透明玻璃牆。

（GettyImages/VCG）

我不記得接下來發生了什麼事，醒來時只發現自己躺在地上，頭痛欲裂。我失去意識足足一分鐘，當我恢復意識後，卻陷入一團混亂。我一直哭，大家都過來幫我，我完全搞不清楚狀況。

我的有聲書製作人凱倫堅持要開車送我回家，或是去看醫生，但我只想繼續完成工作，因為我們的時間很緊迫。我只朗讀了三十多分鐘，然後又開始不由自主的哭泣。

接下來我嘔吐在蘇珊的垃圾桶裹，然後我擦掉殘留在嘴角的嘔吐物，趴在桌上睡覺。醒來時，我發現自己已經在家裹。史蒂夫問了幾個問題，他們說，我變得易怒好鬥、情緒沮喪，而且一直在哭。

不管我怎麼努力，腦袋就是不聽使喚，視力也不太能對焦。史蒂夫一直要我看着他，但我就是辦不到，而且覺得頭痛欲裂。醫生診斷我的情況為強烈腦震盪。

（劇集《太陽的後裔》截圖）

次日，我的團隊開始採取行動，取消近期的演講行程，調整我的行事曆。我氣壞了。我一直對他們說，「我一個星期之內就會恢復正常。這些都是重要的活動，我們簽了合約，而且一年多前就安排好了，沒有理由取消。」

默多只說了一句：「這由不得你做主。」

我不想讓步，我不能讓步。我整個人都被自卑和恐懼吞沒了。

撞到頭後的第五天，我無法正常生活。我的額頭和半邊臉都瘀青了。我無法閱讀、看電視、注視電腦螢幕，周遭也不能出現強光。我一開始思考，頭就會痛。我愈想康復，情況就愈糟。

每當我向前挺進，現實就會逼我倒退幾步。關於取消既定活動，我以自我包容和同事的同理心為靠山，把自卑的悄悄話趕走了。但腦袋失控這件事令我自卑，因為對我來說，一旦腦袋無法正常運作，我就不再是我。

為新書宣傳把身體練好的事要怎麼辦？ 如果情況沒有好轉，該怎麼辦？如果我一直好不了，該怎麼辦？ 假如這是我寫的最後一本書，該怎麼辦？ 假如我再也不能做研究，該怎麼辦？

（Yuris Alhumaydy/unsplash）

有一天，十九歲的崔伊來看我，他坐在我身旁，與我分享他的人生智慧。崔伊是我們家族裹和我很熟的一個小朋友。他毫無顧忌的把我不想聽的事情統統說出來。

因為他的態度如此溫柔，充滿同理心，我只能一邊流淚、一邊乖乖的聽他說。崔伊高中時是英式橄欖球選手，六個月前，身為大學新鮮人的他遇到了人生的第一次腦震盪。

他說，「我知道這種感覺很嚇人，你甚至沒辦法向任何人說出這種感受，但它真實存在。你愈想打敗它，情況就愈糟，需要的復原時間就愈長。裝成硬漢沒辦法幫你打贏這場仗，你不能靠着硬幹回到從前。你需要時間。這種感覺很真實，腦袋不能用是很嚇人的事。接下來的幾個星期，你必須學習放下。」

一個月後，我慢慢開始做一點工作。每當我稍微貪心一點，就會得到教訓。我仍然無法健身，但能站在食品儲藏櫃前進食。我胖了四、五公斤，讓我塞不進所有新買的衣服。

這和我原本想像的身心靈健全的新模樣恰好相反。

（劇集《我們與惡的距離》劇照）

害怕永遠無法回到過去的自己，以及擔心我所做的種種努力會永久傷害我的大腦，演變成了嚴重的焦慮。我掛了號，去看與休士頓德州人隊（Houston Texans）和休士頓火箭隊（Houston Rockets）合作的神經心理學家兼腦震盪專家。

史蒂夫陪我一起去的，那次的看診救了我一命。我發現，原來害怕自己無法回到往日的狀態而產生焦慮，其實是很正常的事。醫生也教了我一些對付焦慮的方法。醫生說我可以開始工作，可以開始做些不是太劇烈的運動。她還給我一些建議，教我如何傾聽身體的需求。

我滿懷希望的回到家。我辦得到。現在距離新書宣傳期還有兩個星期左右，只要天氣狀況不錯，我明天就可以開始工作和運動。

颶風哈維在次日重創休士頓，災情慘重。我們的同事失去了家園，情況令人心碎。新書宣傳如期展開，我們一邊協助災後重建，一邊巡迴宣傳新書。更多的困難發生了，更多美好的事發生了，與社群的連結療癒了我。在那幾個月，我們學習帶着源源不絕的同理心與善意，付出愛，學習彼此倚靠。自卑消失得無影無蹤。

（Rémi Walle/unsplash）

抗拒自卑是不可能的，只要我們在乎人際關係，擔心失去與他人的連結及自卑帶來的痛苦，就會一輩子影響我們的人生。克服自卑指的是，在感到自卑時，能展現真實的自我；經歷自卑情緒時，不犧牲個人價值觀；經歷自卑情緒後，能比之前更有勇氣、更包容，與他人的連結更緊密。

克服自卑就是從自卑轉為同理心，發揮同理心才是克服自卑的最佳對策。

同理心是形成連結的要素，就像電腦的主機板，使我們能貼近他人的感受，想起所有人的共通經驗，並提醒對方，他並不孤單。看見某人正在經歷自卑、傷痛、失望或苦難時，能夠陪伴他一同忍受不安，並告訴他「我看見你了，我可以為你留一點空間」是勇氣的最佳寫照。

以上內容摘錄自《召喚勇氣》。

《召喚勇氣》封面（天下雜誌）

書名：《召喚勇氣》

作者：布芮尼．布朗

譯者：廖建容

出版社：天下雜誌

你也有勇氣的故事想說嗎？來01撐場吧！

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O