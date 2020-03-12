【新冠肺炎】經濟下滑尤如老闆照妖鏡　逆境下做到4點證明跟得過

受新冠肺炎等因素影響，香港市道近期下滑，使不少行業都出現停業或者結業潮，影響最深的除了那些要在「非自願但不反對」的情況下進行減薪或者放無薪假的打工仔之外，要數下去的便是公司的老細了。 下滑的市道就如一面照妖鏡，照出平時「笑騎騎」的老細究竟是在暗裏放毒蛇，還是真的拍拍心口有情有義。大家大可以在這面逆境照妖鏡中，重新評估自己的老細是否「跟得過」。

好老細逆境下會展露的4個特質（按圖了解）：

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半宅職薯認為，「跟得過」的老細，在這逆境之下都會展露以下特質：

1. 天下可亂，髮不可亂

即是說，無論環境變遷有多快多亂，依然保持冷靜清晰的頭腦，心中有著全盤大計，指揮若定，在這艱苦情況下領導公司繼續經營運作，而不是頓時陣腳大亂，朝令夕改，令員工不知所措。

2. 一力承擔心理壓力，寬容態度對待下屬

在這逆境之下，不少老細都有如熱鍋上的螞蟻，為公司的存亡焦急得不得已。和打工仔不同的是，打工仔最差的情況是賺取不到收入，而老細在逆境之下隨時都有要蝕大本的風險，甚至背上一大堆債務，那種壓力可想而知。好老細在這情況之下會一力承擔這種心理壓力，而不是把壓力和不安胡亂宣洩在那些因害怕失去工作而不敢反抗的員工身上。

你有壓力，我有壓力，好的老細就能做到「不把壓力轉移」的境界。（Shutterstock）

3. 仍有盈利便保障員工工資

在這艱難的日子下，打工仔最希望的是什麼？就是有穩定的工作和穩定的收入作保障。而在這段到處都是裁員和減薪的逆境期間，打工仔可說是毫無議價能力。如果公司在這艱難的日之下仍然有盈利的話，一個好老細是會維持員工的薪金福利，而不是好像「打落水狗」般，在不必要的情況之下要求員工減薪以自肥。

4. 目光放遠，充滿鬥志

一個目光遠大的老細就好像一條船的船長一樣，在應付眼前急勁巨浪的同時，仍不忘為遠大的目的地奮進。公司要有遠大的計劃，打工仔日後才能隨著水漲船高升職加薪。所以一個稱職的好老細，應該在這段逆境期間重新評估形勢，訂立長遠計劃，為他日市道轉好時東山再起作好準備，而不是失去鬥志，疲態盡現。

結語

逆境就如一面照妖鏡，照出老細的料子底蘊。究竟老細是一個真心愛錫員工，運籌帷幄的大將之才；還是骨子裏刻薄員工，缺乏大將之風的庸碌之輩，在這段期間可說是表露無遺。當然，在這段困難期間，各位打工仔應以保住工作和收入為上，但當逆境過去之後，便應該重新評估自己的老細是否真的「跟得過」。

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