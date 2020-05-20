【WFH】抗疫在家工作但太多騷擾？超抵價時租一人辦公室試創業

新型肺炎肆虐，為保持社交距離，全球不少企業和公司也實拖WFH（在家工作），使工作時間和空間更彈性。WFH更扭轉「在家不能工作」的思想，成為全球大趨勢！

全球不少企業和公司也實拖WFH（在家工作），工作時間更彈性。（Unsplash）

疫情之下，逆市生存，步步為艱。不少做生意的和打工一族也因此大受打擊，做生意的要面對沉重的租金，打工一族也面臨公司減薪裁員的危機。一般企業和公司也可能會有個錯覺，認為打工一族應該要穿起西裝，在辦公室長時間長時間工作才是「真正工作」，而WFH因為不是身處辦公室，便不是真正工作，擔心會影響企業形象和士氣。不過經過今次疫情後，不少公司也實施WFH，並帶來令人意想不到的結果！

一般公司認為打工一族應該要穿起西裝，在辦公室長時間長時間工作才是「真正工作」。（Unsplash）

日本政府多年前已鼓勵企業WFH和彈性工時，推行「靈活工作模式」，加上已有很多相應的科技軟件配合，期望令更多日本女性投入職場。至今年2月尾，日本經濟團體聯合會調查發現，在400間大企業中，有7成已落實或計劃落實遙距工作，為日本的職場生態帶來巨大改變。

WFH有不少好處，不但提供彈性工時，同時能節省上下班交通時間，也能減少不必要的社交活動，保持社交距離，打工一族亦可以在工作和生活間取得平衡，一舉多得！不過，反觀香港土地供應的問題，WFH亦可能有點難處。家中難免會有不少騷擾，例如家人、寵物、甚至食物的引誘，影響工作質素。有見及此，日本推出了一個「WFH神器」，助你「與世隔絕」，成網上熱話。

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想在香港設立自己的一人辦公室？Solo迷你工作坊會是個好選擇！Solo分佈在港島及九龍9個地點，交通方便。各類型單位適合各行各業，如零售、教室、美容美甲、婚禮籌劃等。

Solo特別適合有意創業者，靈活月租，相對地減少營運資金，自然減低金錢負擔。（Solo）

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有意創業者最難踏出第一步，面對香港昂貴的租金，以及長時間的捆綁式租約，巨額的營運資金加重創業負擔。Solo特別適合有意創業者，靈活月租，相對地減少營運資金，自然減低金錢負擔。價錢實惠，收費已包括月租、電費(部分單位)、水費、差管費、基本傢俬及無線寬頻上網等，並提供24小時保安讓商戶可以任何時候進出，各個單位設有獨立密碼鎖，方便安全！

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除了月租外，Solo也提供時租單位，部分單位可分類為美容房、化妝房、直播房及多工能工作室等，空間迷你舒適，設施齊備。時租這類型單位，$520便可以租到3次，合共15小時，價錢超抵。想不受騷擾地工作，又可試下時租單位作辦公室，這裡確實是不錯的選擇。