【良心僱主】疫情下激勵士氣　足金巨無霸贈服務30年資深員工

撰文：王靜瑩
最後更新日期：
受持續數月的疫情影響，飲食業生意慘淡，掀起一波波的裁員和減薪潮，但有良心企業堅守「以人為本」的管理模式，經濟不景仍予員工獎勵，發揮同舟共濟的精神，當中有得獎僱員已服務企業35年。
首創直播頒獎禮 感激員工「麥麥打拚」
飲食界出名員工流失率高，但香港麥當勞本著「以人為本」管理企業，增加員工的凝聚力和歸屬感，所以香港麥當勞的團隊有近1,000名僱員已服務逾5年或以上。
麥當勞每年都會舉辦People Day表揚傑出員工，考慮到疫情影響，公司決定將People Day 2020首次改為Facebook直播頒獎禮，讓全港逾15,000名僱員一同網上分享得獎者的喜悅。今年共有100名前線及後勤僱員獲頒長期服務獎(10年至35年)，包括29名獲頒足金巨無霸的30年服務僱員；在得獎僱員中，有4位更已服務35年。
儘管過去數月的疫情對公司營運帶來影響，我們仍會本著「以人為本」的核心價值，盡力照顧同事和顧客。
香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，香港麥當勞能夠在香港扎根45年，每日將優質服務帶給逾100萬位顧客，都有賴各位員工的努力，因此衷心感謝麥當勞同事一直發揮團隊精神，攜手跨越重重挑戰，又寄語大家一起繼續邁步向前。
香港麥當勞行政總裁黎韋詩小姐於典禮上感謝僱員一直為麥當勞麥麥打拚， 於疫情期間攜手跨越重重挑戰。（圖片由受訪者提供）