【良心僱主】疫情下激勵士氣　足金巨無霸贈服務30年資深員工

受持續數月的疫情影響，飲食業生意慘淡，掀起一波波的裁員和減薪潮，但有良心企業堅守「以人為本」的管理模式，經濟不景仍予員工獎勵，發揮同舟共濟的精神，當中有得獎僱員已服務企業35年。

首創直播頒獎禮 感激員工「麥麥打拚」

飲食界出名員工流失率高，但香港麥當勞本著「以人為本」管理企業，增加員工的凝聚力和歸屬感，所以香港麥當勞的團隊有近1,000名僱員已服務逾5年或以上。

麥當勞每年都會舉辦People Day表揚傑出員工，考慮到疫情影響，公司決定將People Day 2020首次改為Facebook直播頒獎禮，讓全港逾15,000名僱員一同網上分享得獎者的喜悅。今年共有100名前線及後勤僱員獲頒長期服務獎(10年至35年)，包括29名獲頒足金巨無霸的30年服務僱員；在得獎僱員中，有4位更已服務35年。

儘管過去數月的疫情對公司營運帶來影響，我們仍會本著「以人為本」的核心價值，盡力照顧同事和顧客。 香港麥當勞行政總裁黎韋詩

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，香港麥當勞能夠在香港扎根45年，每日將優質服務帶給逾100萬位顧客，都有賴各位員工的努力，因此衷心感謝麥當勞同事一直發揮團隊精神，攜手跨越重重挑戰，又寄語大家一起繼續邁步向前。