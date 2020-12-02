Gmail、Google Maps新logo設計招負評　教你一招秒速變回舊logo

許多上班族、學生每天都會用到Google相關服務，如Gmail、Google Drive、Google Maps，不過最近Google針對旗下服務大幅更改Logo，引起不少網友討論「想變回原本Logo」，到底新Logo長怎樣呢？又該怎麼換回舊Logo呢？這篇文章帶你一次看。

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按圖查看Google的各個新舊Logo差別▼▼▼

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最近Google將Gmail、Google Drive、Google Maps等服務的Logo改成「彩色極簡系」，統一改採紅、黃、綠、藍色，讓整體看起來更協調。

不過這項更改卻引起許多網友認為「辨識度不夠」，如果電腦同時開好幾個網頁，很難在短時間一下看出每個項目是甚麼，「全部放一起根本無法辨識」、「我也因為logo改變，一開始找不到東西」。

Google Chrome擴充功能 一招換回舊Logo

不過如果你看不習慣新Logo也沒關係，最近Google Chrome推出「Restore old Google icons」擴充功能，讓你一秒變回舊Logo。

Google工具一秒變回舊logo方法（按圖了解）：

安裝方法很簡單，只要點進「Restore old Google icons」連結，點擊右上角「加到Chrome」，就會跳出Meet、Gmail、Calendar，選擇一個就可以馬上變回舊Logo。

雖然畫面上只有Meet、Gmail、Calendar，但實測後發現Google Drive也會變回舊Logo，實在非常方便。

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