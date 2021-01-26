移民創業|台灣、英國、加拿大邊個行業最熱門?想有錢途先進修呢科

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-01-26 08:00

近年「移民」成為香港人的熱話，不少人都希望在外地創業，生活「重頭來過」。世界各地有各自的移民政策，若打算創業移民的話，哪個國家的門檻最低？

英國政府宣布BNO獲得平權，持BNO港人擁有居英權及於英國工作的機會。（unsplash）

英國政府放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人的入籍申請，於今年1月推出全新簽證，不少港人正考慮移居英國。除了英國之外，台灣和加拿大亦是香港人選擇移民的熱門國家。看看以下的移民最新資訊，了解台灣、英國和加拿大3地有什麼條件和發展機會令香港人如此熱衷？

▼▼▼按下圖看3大港人移民熱點最新資訊▼▼▼

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不少人都打算以創業為移民途徑，而各地申請創業移民的資格各有不同。出發前確實需要準備得非常充足，不妨參考以下資料，做定功課！

▼▼▼按下圖看哪個國家創業移民門檻最低？▼▼▼

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在決定移民地方前，也不妨先了解當地生活文化，再考慮一下當地熱門的創業行業，有助發展創業路。台灣飲食業和零售業的發展也不錯，不少港人到台灣也開設文青咖啡店、茶飲店、火鍋店等，或是創立服裝品牌，迎合當地消費文化。英國近年受疫情影響，雖然失業率高，但可見實體店亦轉型為網購店，而有些行業在疫情下亦沒受打擊，例如IT、建造業和寵物美容行業等。加拿大地方大，對生活用品及汽車需求高，有意創業的話，亦可考慮發展超市零售業、汽車美容及維修、進出口貿易等。

▼▼▼按下圖看哪3國移民熱門創業行業▼▼▼

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