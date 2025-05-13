國泰引入VR技術培訓新員工　高度還原機艙高效率獲公司嘉許

國泰為嘉許出色員工，每年都會舉辦「Betsy大獎」嘉許禮，以肯定同事的努力和貢獻。其中為提高機艙服務員的效率，國泰學院及數碼及資訊科技部攜手設計出嶄新VR模擬訓練程式，讓新員工可沉浸式學習，省時之餘亦提高訓練效能。更重要的是，這個VR模擬訓練程式可謂「快、狠、準」，系統能即時提供反饋並促進改善。它能立即點出需要修正的地方，讓員工即時從錯誤中學習，培養必要的技能與知識，確保日後能自信地為顧客提供優質服務。整個程式由構思到推出只歷時半年時間，至今已經訓練逾2,000名新入職的機艙服務員。



國泰學院及數碼及資訊科技部合作設計出嶄新VR模擬訓練程式，至今為超過2,000名新入職機艙服務員提供培訓。團隊於今年「Betsy大獎 」中「數碼化」類別獲得嘉許。（國泰提供圖片）

培訓團隊蟬聯獲獎 善用VR技術訓練逾2000名新入職機艙服務員

國泰學院數碼學習內容主管袁青林（Karen）加入國泰3年多，一直從事培訓工作，去年與團隊亦於「Betsy大獎 」中獲獎，今年再下一城，憑VR模擬訓練程式，與數碼及資訊科技部攜手於「數碼化」類別獲得嘉許。

國泰學院數碼學習內容主管袁青林（左）加入國泰3年多，一直從事培訓工作，其團隊去年亦於「Betsy大獎 」中獲獎，今年再下一城，與數碼及資訊科技部一同獲獎，嘉獎禮上與高級解決方案主管黃天賜（右）合照。（彭彥怡攝）

隨着全球航空業復常，國泰今年亦已完成長達兩年的重建之旅，去年更招募了近5,000位機艙服務員及加緊培訓以建立更具實力的機艙服務員團隊， 應付營運需要。面對激增的訓練需求，如何確保培訓質素同時提高效率是首要課題。過去訓練機艙服務員主要依賴模擬機艙進行情景訓練。現在，以操作咖啡機為例，每班24名新入職員工可以分批同時於虛擬實景進行訓練，無需再排隊輪候操作。透過理論與實踐結合的方式學習，提升培訓品質及效率。

VR程式可確保訓練內容統一無誤

團隊由去年3月開始構思VR模擬訓練程式，同年9月正式供員工使用，至今已累計為超過2,000名新入職機艙服務員提供訓練，每月可為150至200名員工完成培訓。透過VR模擬訓練程式，最多可以有12名員工同時學習，Karen笑言，VR優勝之處是員工不單可由頭至尾學習所有正確做法，另一方面是有機會讓他們嘗試錯誤所帶來的後果，而且原本為期4日的模擬機艙訓練，可縮減至2日半，多出的時間能讓員工進行其他相關訓練或實習，例如到內地進行文化交流及普通話訓練等，以面對不同的顧客群體。另外，程式毋需使用真實的餐飲及食物作練習，能減少浪費資源。

Karen又指出，利用VR程式進行訓練另一個好處，是可以確保每一位新入職員工所接收的訓練內容統一無誤，教學內容深入至調校座椅、組裝餐車、以至清潔洗手間都一應俱全，以往負責提供真人培訓的同事，可集中分享實際經驗，甚或情境演練，令整個訓練更為完整。

國泰學院及數碼及資訊科技部攜手設計出嶄新VR模擬訓練程式。團隊由去年3月開始構思VR模擬訓練程式，同年9月正式供員工使用，至今已累計為超過2,000名新入職機艙服務員提供訓練。（國泰提供圖片）

花30小時拍攝5萬照片 訓練鉅細無遺還原度高

現時國泰用作訓練員工的VR程式，是利用真實飛機進行實景拍攝，共花上30小時拍攝5萬張圖片，畫面逼真令人如身歷其境。員工要完成整個模擬訓練需時1小時，由於訓練時間、跨度很長，要在程式嵌入資料時亦極具挑戰。數碼及資訊科技部高級解決方案主管黃天賜（Ivan）指出，過往亦不時與國泰學院合作，利用科技優化訓練流程。「其他航空公司一般會用VR訓練緊急狀況，用作訓練服務顧客是史無前例，故我們在物色合作夥伴時亦花了一段時間，項目團隊曾赴不同國家進行考察，最終我們與一間德國公司達成合作。」Ivan補充，管理層在試用VR時無不讚嘆，指畫面還原度之高與實景無異，他與部分同事將來會再為程式增加不同元素，例如人工智能，期望可為公司帶來更多進步。

Karen對於自己能連續2年獲得公司嘉許深感榮幸，她很高興公司認同培訓工作的重要性，而管理層亦對他們充滿信心，特意安排一架不載客的飛機用作拍攝，十分感謝公司的信賴與支持。

國泰學院數碼學習內容主管袁青林（左）與數碼及資訊科技部高級解決方案主管天賜（右）感激公司的嘉許及信任。（彭彥怡攝）

國泰積極推動數碼轉型，早前更宣布成立全新附屬公司「國泰創科」，致力為航空業帶來創新數碼解決方案。這次團隊榮獲公司獎項及嘉許，充分證明公司推動數碼文化和善用創科的決心，將有助團隊日後更多大膽及創新的嘗試，為公司再設計及開發更多提升產品和服務的創科方案，以保持行業領導地位。

超過500份提名 18個員工項目獲獎

「Betsy大獎 」原名「Niki and Betsy Awards」，是以國泰首兩架客機的名稱Niki及Betsy而命名，以感謝員工全心照顧顧客、盡力支援同事及體現出國泰的企業文化。公司今年收到超過200份提名，最終選出18組團隊，分別於3個企業文化核心價值類別—「設想周到」、「積極求進」及「盡心盡力」，和3大領先領域—「安全及卓越營運」、「數碼化」及「可持續發展」中獲得嘉許。日前，嘉許禮在國泰城舉行，來自世界各地、各部門的員工聚首一堂，在熱鬧的氣氛中為獲獎團隊歡呼慶祝。

機艙服務員團隊無疑是當日另一焦點，團隊除了於「設想周到」類別獲嘉許外，還額外獲得由國泰全體同事共同投票選出的「People's Choice Awards」。展現了國泰航空機艙服務員在執勤時致力為顧客提供最優質的服務，以及在緊急情況下提供關鍵及專業的協助，充分體現了國泰「設想周到」的文化核心，在確保服務質素的同時，也保障顧客的安全。

「Betsy大獎 」嘉許禮在國泰城舉行，來自世界各地、各部門的員工一同出席，氣氛熱鬧。（國泰提供圖片）

國泰集團行政總裁林紹波在嘉許禮上致辭時表示，國泰成功重建是所有同事合作的成果，面對不同的挑戰，同事之間的群策群力，是讓國泰能重返全球航空界前列位置的重要因素，而獲獎的每位同事都展現了公司上下，願意付出更多努力，超越職責的榜樣。他為同事的專業及合作的團隊精神感到自豪。