AI時代市場瞬息萬變　靈活辦公空間成企業破局與擴展關鍵

踏入 AI 時代，商業環境的不確定性前所未見，企業策略預測週期已由以往 3 至 5 年大幅縮短至 3 至 5 個月。 在瞬息萬變的市場環境下，固守傳統長期租約與僵化的辦公規模，已從「穩定」變成「風險」。 靈活辦公空間（Flexible Workspace）則由過往的「過渡方案」，轉化為企業破局與擴展的商業關鍵。 企業如何在 AI 浪潮中掌握先機？Compass Offices 創辦人兼主席 Andrew Chung，以及香港區銷售總監兼區域主管 Frank van Bemmel，從營運、成本與區域佈局三大角度，拆解企業如何透過靈活方案、精細服務與優質商業網絡，構建可隨業務節奏即時調整的辦公配置，在變局中精準應變、部署未來。



專注核心業務 擺脫營運雜務與租約枷鎖

Compass Offices 創辦人兼主席 Andrew Chung 指出，AI 技術的爆發性發展大幅影響了企業決策週期，唯有保持高度靈活性（Flexibility），才能在市場中立於不敗之地。 他強調，企業應將辦公室營運、裝修與行政雜務等「非核心成本」外判給專業團隊，讓管理層專注於最具價值與競爭優勢的核心業務。

Compass Offices 創辦人兼主席 Andrew Chung

Andrew 觀察到，即便是美國「Magnificent 7」等科技巨頭，亦相繼採用服務式辦公室，

擺脫傳統長期租約帶來的限制，避免出現辦公空間過剩或不足，以及長約束縛所衍生的風險。

靈活辦公方案能賦予企業即時擴充、轉移或精簡營運的敏捷度，隨業務需求變化調整據點與資源配置。 此外，Compass Offices 透過 Net Promoter Score（NPS）機制精準收集客戶反饋，如 AI 般持續迭代與完善服務，協助企業在多變的市場中精準導航。

由辦公桌到後勤支援 精細待客之道

除了營運上的彈性，辦公體驗與後勤支援同樣是企業成長的關鍵。 香港區銷售總監 Frank van Bemmel 強調，Compass Offices 的服務不止於接待時的熱情問候或提供基本設施，而是更進一步消除干擾企業營運的一切日常雜務。

香港區銷售總監 Frank van Bemmel

「從客戶開會前的會議室準備、講義印製裝訂、餐點安排，到隨時補充微細用品，駐場團隊均能妥善處理，讓客戶能無後顧之憂地推動業務成長。」Frank 補充道。 配合「一價全包」（All-inclusive pricing）收費模式，企業可免去高額前期資本投入（CAPEX），在預算可控的前提下實現精明營運，將資源集中投放於核心業務。

進入AI時代瞬息萬變，Compass Offices 的服務有望助企業擺脫傳統長期租約枷鎖。

從交流到合作 開拓更多商機

在現代商業環境中，沒有任何企業能夠獨善其身、靠單打獨鬥而持續成功。 Compass Offices 不僅提供辦公空間，更積極打造具歸屬感與包容性的商業網絡。 透過定期舉辦研討會、專家工作坊及節慶聚會，為不同行業的客戶創造輕鬆交流的互動機會。

Frank 分享指，許多真誠且具突破性的商業合作，往往始於非正式場合的交流而非嚴肅的談判桌。 此外，團隊亦極為重視客戶的身心健康（Wellbeing），藉由舒適的休憩空間與多元活動，讓團隊在高效工作的同時保持活力與創造力。

連結亞太商業據點 引領企業靈活拓展

在 AI 驅動的快速變革時代，企業勝負關鍵在於資源整合與區域擴張的敏捷度。 香港作為亞太區重要樞紐，吸引跨國企業與初創公司以此為基地拓展區域市場。 Compass Offices 透過遍佈亞太區核心商業地段的網絡，提供即時擴充、轉移與靈活部署的軟硬體支援，協助企業在國際市場中調整佈局、應對不確定性。 靈活辦公空間的角色，正由單純的場地供應，轉向支援企業區域戰略的營運基建。 對正考慮調整辦公策略或拓展亞太區佈局的企業，可透過Compass Offices 官網了解更多相關方案與市場資訊。

（資料由客戶提供）