AI時代市場瞬息萬變 靈活辦公空間成企業破局與擴展關鍵
踏入 AI 時代，商業環境的不確定性前所未見，企業策略預測週期已由以往 3 至 5 年大幅縮短至 3 至 5 個月。 在瞬息萬變的市場環境下，固守傳統長期租約與僵化的辦公規模，已從「穩定」變成「風險」。 靈活辦公空間（Flexible Workspace）則由過往的「過渡方案」，轉化為企業破局與擴展的商業關鍵。 企業如何在 AI 浪潮中掌握先機？Compass Offices 創辦人兼主席 Andrew Chung，以及香港區銷售總監兼區域主管 Frank van Bemmel，從營運、成本與區域佈局三大角度，拆解企業如何透過靈活方案、精細服務與優質商業網絡，構建可隨業務節奏即時調整的辦公配置，在變局中精準應變、部署未來。
專注核心業務 擺脫營運雜務與租約枷鎖
Compass Offices 創辦人兼主席 Andrew Chung 指出，AI 技術的爆發性發展大幅影響了企業決策週期，唯有保持高度靈活性（Flexibility），才能在市場中立於不敗之地。 他強調，企業應將辦公室營運、裝修與行政雜務等「非核心成本」外判給專業團隊，讓管理層專注於最具價值與競爭優勢的核心業務。
Andrew 觀察到，即便是美國「Magnificent 7」等科技巨頭，亦相繼採用服務式辦公室，
擺脫傳統長期租約帶來的限制，避免出現辦公空間過剩或不足，以及長約束縛所衍生的風險。
靈活辦公方案能賦予企業即時擴充、轉移或精簡營運的敏捷度，隨業務需求變化調整據點與資源配置。 此外，Compass Offices 透過 Net Promoter Score（NPS）機制精準收集客戶反饋，如 AI 般持續迭代與完善服務，協助企業在多變的市場中精準導航。
由辦公桌到後勤支援 精細待客之道
除了營運上的彈性，辦公體驗與後勤支援同樣是企業成長的關鍵。 香港區銷售總監 Frank van Bemmel 強調，Compass Offices 的服務不止於接待時的熱情問候或提供基本設施，而是更進一步消除干擾企業營運的一切日常雜務。
「從客戶開會前的會議室準備、講義印製裝訂、餐點安排，到隨時補充微細用品，駐場團隊均能妥善處理，讓客戶能無後顧之憂地推動業務成長。」Frank 補充道。 配合「一價全包」（All-inclusive pricing）收費模式，企業可免去高額前期資本投入（CAPEX），在預算可控的前提下實現精明營運，將資源集中投放於核心業務。
從交流到合作 開拓更多商機
在現代商業環境中，沒有任何企業能夠獨善其身、靠單打獨鬥而持續成功。 Compass Offices 不僅提供辦公空間，更積極打造具歸屬感與包容性的商業網絡。 透過定期舉辦研討會、專家工作坊及節慶聚會，為不同行業的客戶創造輕鬆交流的互動機會。
Frank 分享指，許多真誠且具突破性的商業合作，往往始於非正式場合的交流而非嚴肅的談判桌。 此外，團隊亦極為重視客戶的身心健康（Wellbeing），藉由舒適的休憩空間與多元活動，讓團隊在高效工作的同時保持活力與創造力。
連結亞太商業據點 引領企業靈活拓展
在 AI 驅動的快速變革時代，企業勝負關鍵在於資源整合與區域擴張的敏捷度。 香港作為亞太區重要樞紐，吸引跨國企業與初創公司以此為基地拓展區域市場。 Compass Offices 透過遍佈亞太區核心商業地段的網絡，提供即時擴充、轉移與靈活部署的軟硬體支援，協助企業在國際市場中調整佈局、應對不確定性。 靈活辦公空間的角色，正由單純的場地供應，轉向支援企業區域戰略的營運基建。 對正考慮調整辦公策略或拓展亞太區佈局的企業，可透過Compass Offices 官網了解更多相關方案與市場資訊。
（資料由客戶提供）