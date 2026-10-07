C26香港最大型AI與營銷盛事　10.20聚焦AI如何重塑商業與營銷未來

AI正推動全球營銷行業從試驗探索，邁向規模化落地與執行。根據美國《 IAB 2026年度展望研究》，2026 年營銷人員最關注的六大範疇中，有五項均關聯AI驅動，反映AI正迅速成為營銷策略及業務增長的核心基礎建設。



為推動行業迎接新趨勢，香港最大數碼營銷及廣告業界組織 IAB HK 宣布 C26: Business Re-imagined 載譽回歸。作為香港最大型的 AI 與營銷盛會，活動將於 2026 年 10 月 20 日 假 香港會議展覽中心 舉行。本屆旗艦會議將匯聚 超過 50 位講者、20 多場專題會議，以及 20 多個參展商和工作坊，並召集來自品牌、科技、媒體、平台、代理商及解決方案供應商的環球及區域領袖，共同探討 AI 如何重塑品牌建設、內容創作、商貿及客戶體驗。

C26以「Business Re-imagined」為主題， 聚焦AI轉型的下一階段：不再止於採用創新工具，而是重新思考企業如何創造價值、重塑工作流程，並在由AI驅動的環境中，以人的判斷力引領業務發展。透過主題演講、專題座談、品牌案例分享及科技展示，會議將提供務實觀點，探討企業如何將AI創新轉化為可衡量的業務成效。

IAB Hong Kong 主席許長虹 (Brian Hui) 表示：「適逢 IAB HK 成立十周年，C26見證市場營銷行業邁向一個重要的新階段。人工智能正重新定義市場營銷的可能，而C26匯聚來自香港、中國內地及世界各地的創新者、科技專家和市場營銷領袖，亦彰顯香港連繫內地與全球的獨特角色，匯聚前瞻思維與專業智慧，攜手啟發行業更多新可能，共同推動行業向前。」

C26 籌委會主席陳明發 (Arthur Chan) 表示：「 『Business Re-imagined』 反映市場未來的發展方向。AI不再只是讓工作變得更快，而是正在改變價值創造的方式、工作的執行模式，以及品牌如何在日益自動化的環境中保持相關性。今年C26將圍繞三大重點：超越速度的增長、從AI討論邁向AI執行，以及人類領導力的持續重要性。這些主題共同指向每位企業領袖當前必須思考的關鍵問題：AI可以在哪些領域創造新價值？自主式工作流程將如何重塑營運？我們又如何確保人、創意與信任始終處於轉型的核心？」

重量級環球及區域領袖雲集 C26 引領行業未來方向

C26 將由多位環球、區域及本地領袖率先帶來主題演講，為大會揭開序幕，分享塑造行業下一階段發展的關鍵洞察。講者包括 S4 Capital 創辦人兼執行主席蘇銘天爵士（Sir Martin Sorrell），作為全球最具影響力的廣告及營銷領袖之一，將分享 AI 對營銷服務及行業格局的深遠影響；Google Technical Services & Consulting 高級總監 Caroline Laird，將從區域角度剖析 AI 如何推動平台創新、營銷效益及品牌增長；IAB Tech Lab 營運總監兼產品管理執行副總裁 Shailley Singh，將從國際視野分享 AI 驅動營銷規模化發展所需的數碼廣告基建、行業標準及負責任創新；以及國泰品牌、洞察及市務傳訊部總經理 Edward Bell，將闡述領先消費品牌如何運用 AI，創造更智能及更連貫的客戶體驗。

除主題演講外，C26 亦將匯聚 Adobe 及 Meta 等國際科技企業代表，聯同阿里巴巴、字節跳動旗下BytePlus、科大訊飛、京東科技、華為及愛奇藝等中國內地創新企業，從科技平台、內容生態及數碼媒體角度，分享 AI 與數碼創新如何推動營銷、媒體及商業應用。多位香港與區域品牌領袖，包括信諾醫療、DFI 零售集團、恒生銀行、香港寬頻、香港電訊、朗廷酒店集團、宏利、港鐵、天下一集團旗下One Cool AIFX、Perion、羅兵咸永道、南華早報、星巴克、Visa 及 V+Short 等，亦將透過實戰案例，剖析 AI 如何提升客戶體驗、營銷效益、營運效率及業務增長。匯達傳媒、EternityX、Google、Omnichat 及香港電訊則將展示多項解決方案，呈現 AI 在營銷及企業轉型中的實際應用。

透過演講、專題座談、品牌案例分享及解決方案展示，這些業界領袖將深入探討定義下一階段AI營銷的核心議題。討論涵蓋AI代理商貿（Agentic Commerce)：AI代理如何改變消費者的探索與購買旅程；AI代理廣告（Agentic Advertising)：AI主導的工作流程如何轉化媒體策劃、購買、優化及報告；以及AI治理(AI Governance)：企業在擴大應用的同時，如何維持問責性、透明度與品牌安全。這議題的迫切性有數據為證：根據DoubleVerify 2026年亞太區全球洞察報告，僅2026年上半年，已有逾5億次廣告曝光出現於低質素AI生成內容之中；與此同時，在未受保護的廣告活動中，AI機器人產生的點擊次數較真實用戶高出10倍——令品牌在預算與信任上蒙受雙重損失。

大會議程亦將聚焦多個快速增長的領域，包括零售媒體、 AI 搜尋與GEO（Generative Engine Optimization 生成式引擎優化）、品牌出海，以及 AI 生成內容等，並將這些趨勢與企業領袖當前面對的實際課題相連結：如何實現跨市場增長、提升營銷表現、建立更具回應力的客戶互動，並在 AI 轉型過程中，持續將創意與人的判斷力置於核心位置。

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探索新一代 AI 營銷解決方案

C26展覽區將匯聚本地及全球領先的AI與廣告科技方案供應商，包括DoubleVerify、Magnite、StackAdapt、admanGO、Appier、AnyMind、Teads、Digital Zoo、Ingenium Digital、Mindworkz、Votee、WOGI 及 JoJo Ventures 等。展區將展示廣告情報、AI 分析、SEO/GEO、內容製作、客戶互動及全渠道媒體等小紅書創作者，探究如何從獨立工具邁向整合式營銷工作流程，協助品牌更清晰掌握 AI 在實際商業場景中的應用。

大會亦將設有實戰工作坊：IAB Tech Lab Agentic Bootcamp 將探討買方與賣方代理、數據治理、自動化、合規及跨市場部署等議題，並分享 AI 代理廣告框架與新興行業標準；Humantyze則將展示企業如何運用騰訊 WorkBuddy AI 代理重塑工作流程，提升營運效率與執行能力。

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品牌與創作人的真誠對話——AI 世代的合作新實況

透過 「IAB Chat：AI世代講真嘢」 環節，大會讓品牌與創作者面對面交流。恒生銀行及港鐵代表將聯同多媒體創作人Ming仔、AI 達人文恩澄（Rannes Man）及小紅書營銷專家 Vivian Evans 等內容創作代表，深入剖析 AI 如何改變品牌與創作者的合作模式。

透過現場即時投票，品牌代表與 KOL 將就品牌要求、創意掌控、真實性、數據分析及成效衡量等議題分享不同觀點，揭開 AI 時代合作關係背後，那些鮮為人知的挑戰與真相。

培育新一代具備 AI 應用能力的營銷人才

隨著 AI 改變營銷行業，C26 亦將探討業界如何培育下一代人才。一場聚焦教育議題的專題討論將匯聚大學及業界代表，包括全球營銷傳播集團 WPP，探討僱主對「AI-ready」營銷人才的最新期望，以及學術界與商界如何透過更緊密合作，培育具備商業判斷力、適應能力及妥善應用AI 能力的人才，以滿足行業未來發展所需。

活動登記及參與詳情

IABHK C26現已開放報名，立即把握先機，加入AI營銷新浪潮！

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星級嘉賓陣容包括:

1. S4 Capital 創始人兼執行主席蘇銘天爵士 (Sir Martin Sorrell)

2. Caroline Laird, Senior Director, Google Technical Services & Consulting, Google

3. IAB Tech Lab 營運總監兼產品管理執行副總裁Shailley Singh

4. 國泰品牌、洞察及市務傳訊部總經理鍾橋軒 (Edward Bell)

5. Adobe 香港及台灣區總經理陳育明

6. BytePlus香港區域總監常曉峰

7. 信諾環球香港市場推廣及夥伴分銷業務首席客戶總監Sarah Tam

8. 星巴克及 Shake Shack 香港及澳門區總經理陳健倫

9. Chandana Sunder, Group Retail Media Director, DFI Retail Group

10. 恒生銀行市場推廣總監張宏俊

11. 香港電訊個人業務行政總裁林國誠

12. 華為終端雲廣告綜合運營部部長楊洋

13. 愛奇藝亞太及中東商務與戰略合作總經理 宋愛玲

14. 朗廷酒店集團策略、科技及創新資深副總裁謝偉安

15. 宏利大中華區首席市場總監林沛

16. Sony Music 唱作歌手林奕匡

17. V+Short 行政總裁Clarissa Tanoesoedibjo

18. Visa 香港及澳門區市場營銷總監郭倩文