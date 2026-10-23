預判GenAI熱潮：PONS.ai以Agentic AI搶攻企業自動化及出海市場

當歐美科技巨頭還在大手投資訓練人工智能模型，香港一間不足十人的初創公司已經默默實現盈利，甚至將本地研發的 AI 產品反向輸出至歐美與中東。



PONS.ai 創辦人鄧灝鏘（Kelvin）的團隊，於創業初期推出了全球首個AI Photo Booth，成功驗證 AI 不單是科技噱頭，更是品牌與受眾之間創造沉浸式互動的橋樑。隨著品牌行銷自動化需求激增，PONS.ai 進一步開發出 Agentic AI平台 DoYourWork.AI ，把服務領域由線下品牌活動，延伸至企業內部工作流程自動化。



首創AI Photo Booth 為品牌打造沉浸式體驗

時間推回 2021 年。生成式 AI 初露光芒，市場上幾乎所有人的目光都集中在 NFT上時，Kelvin的團隊已留意到生成式AI的潛力及發展空間，隨即開始實驗不同的生成模型，並同步研究 GPT-3 在內容推薦上的商業應用。

正因為他們的先見之明，於2022年5月PONS.ai聯同阿里巴巴創業者基金 Jumpstarter，於尖沙咀 K11 MUSEA 推出全球首個AI Photo Booth。團隊運用Neural Style Transfer 技術，將現場賓客的照片即時轉化為梵高風格的藝術畫作。這項創新應用隨即獲得滙豐銀行（HSBC）的青睞並促成合作，邀請PONS.ai在其 VIP 活動上為賓客製作專屬相片，更跨界將 AI 藝術畫作即場印製在 CASETiFY 手機殼上。

單純的演算法沒有溫度。Kelvin深信，只有將AI技術結合創意指導與精準的實體落地執行，才能為品牌創造真實的客戶黏性。

他們的核心競爭力，在於為每一個活動打造獨特的故事情節及記憶點，讓 AI 透過每一位賓客把故事完整呈現。就如早前在《香港01》的十周年慶祝酒會上，PONS.ai設立的AI Photo Booth大受現場政商界賓客歡迎。他們利用 AI 實現人類的創意，將賓客瞬間打造成「01體育」及「01娛樂」的封面人物。

AI體驗不只是技術噱頭，而是能為品牌創造真正有意義的客戶連結。

從行銷痛點到DoYourWork.AI：Agentic AI如何解放企業營運？

當線下活動業務蒸蒸日上，PONS.ai卻捕捉到B2B市場更大的痛點。

作為一間初創 AI-native agency，團隊長期與外部行銷代理商合作，深刻體會中小企每天陷於大量人手操作、改稿與反覆溝通的泥沼。很多五至十人的小團隊，負責人甚至週末都要通宵加班。為了解決這項痛點，PONS.ai 把內部實測成熟的自動化流程產品化，推出 Agentic AI平台「DoYourWork.AI」以及AI 員工「Perla」。「Perla」 能夠即時接入多個高質素的數據來源進行資訊整合，並24 小時全天候處理內容生成、社交媒體排程，甚至 HR 與會計事務。

追蹤數據顯示，省去超過 50% 成本，生產力直接飆升 10 倍。這並非銷售口號，而是客戶帳本上的真實數字。

「基本上，我們沒有所謂的『陣痛』或分歧。一切都是由客戶痛點出發。」

面對OpenAI與科技巨頭，PONS.ai如何突圍而出？

面對 Adobe、Salesforce 及 OpenAI 等國際巨頭強推 AI 工具，一間資源有限的初創憑什麼立足？ PONS.ai 沒有選擇硬碰硬，而是把自己定位為大模型的「受益者而非競爭者」。Kelvin 分析，單靠巨頭的 Frontier Model，根本解決不了客戶端真實複雜的需求。 大模型的盲區在於無法直接觸及真實世界。行銷活動需要考量跨國籍、跨年齡層的個人化輸出與嚴格的質量監控，更牽涉線下線上結合的 O2O 整合執行。科技巨頭提供底層算力，PONS.ai 則在上層構築了難以被模型取代的實體落地能力。

香港AI產品反攻歐美？出海最大的優勢究竟是什麼？

帶著不足十人的團隊，PONS.ai 已經成功打入大中華、東南亞、中東，甚至歐美市場。面對海外龐大的資本競爭，一間香港初創究竟憑什麼突圍？

談及出海策略，Kelvin提到歐美市場對活動中應用AI的態度，反而比香港落後及保守。這恰恰成為了 PONS.ai 的全球化破局點。他們善用香港作為國際商業樞紐的特質，許多跨國企業在香港率先體驗了 PONS.ai 的技術後，主動把技術引進至海外分部推行。

而當中最大的挑戰是要做到在地化以及建立當地的網絡。然而PONS.ai的客戶絕大部分都是自然流入的，透過在各地的實體活動中進行高質量展示，他們成功將香港原有的跨國企業合作基礎，無縫轉化為開拓新市場的跳板。再透過與各國在地供應商結盟輸出 AI 技術與品質標準，由當地夥伴負責實體執行。以小博大，PONS.ai 證明了香港初創毋須燒錢，靠著極致的 AI 槓桿，照樣能把技術賣向全球。

AI 應用遍地開花，香港中小企老闆究竟該如何踏出第一步？

面對遍地開花的 AI 工具，很多中小企依然覺得AI應用只是大集團的專利。Kelvin早前於《香港01》的交流活動上給予中小企極度務實的建議—謹慎地樂觀去擁抱AI。

他指出，市面上面向個人的 AI 工具已然氾濫，但對於企業團隊而言，真正的突破口在於「集體智慧的集中化」。例如使用 Perla這種多⼈協作的 AI ⼯具，能夠讓團隊在同一個群組內同步使用，令AI不但透過團隊各人的輸入集中智慧進行學習，更能令資訊互通，作出更強大的輸出。

Perla：像員工一樣融入團隊的 AI

PONS.ai 旗下的 DoYourWork.AI，正將這套理念帶入每一間企業的日常運作。其核心產品 Perla，無需額外安裝任何 app，直接在團隊慣用的 WhatsApp 或 Telegram 群組中運作，24/7 與員工並肩協作。無論是整理晨早新聞摘要、監測媒體報道與社交平台情緒、製作海報與文案、將研究資料整理成會議文件包，還是記住公司的品牌語氣與工作偏好——Perla 愈用愈懂團隊的運作方式。更重要的是，Perla 支援多人同時協作：市場、設計、傳訊各部門的同事，可以在同一個群組裡接力提出意見，由 Perla 即時回應修改，讓集體創意直接轉化為成果。這種「Multi-player mode AI」的工作模式，目前在全球市場仍屬首創——而它，已經在香港落地生根。