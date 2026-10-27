西九文化區管理局榮膺「傑出市場策劃獎2026」金獎

西九文化區管理局榮膺

HKMA/ViuTV及Now TV傑出市場策劃獎2026金獎

由香港管理專業協會(管協)舉辦、被譽為市場推廣界「奧斯卡」的2026年度「HKMA/ViuTV及Now TV傑出市場策劃獎」所有獎項結果已於10月26日假香港海洋公園萬豪酒店之頒獎典禮上公佈。



本年度最高榮譽「市場策劃獎——Now TV 金獎」，由西九文化區管理局憑藉「香港故宮文化博物館『古埃及文明大展——埃及博物館珍藏』特別展覽」市場推廣計劃奪得。此外，香港麥當勞憑藉「Back to the Beginning」企劃，以及保安局憑藉「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」禁毒宣傳計劃，雙雙榮獲 2026 年度「市場策劃獎——銀獎」。機構獎項方面，「傑出市場策劃機構獎項」由滙豐香港奪得。

個人獎項方面，2026年度「ViuTV最傑出市場策劃人」由恒生銀行林凱茵女士奪得。

「HKMA/ViuTV及Now TV傑出市場策劃獎」由香港管理專業協會於1985年創辦，並於2021年起獲得ViuTV及Now TV贊助。 獎項旨在表揚傑出的市場推廣計劃及從業員，以提升本港市場推廣的專業水平。

「HKMA/ViuTV及Now TV傑出市場策劃獎2026」頒獎典禮由麥肯錫公司資深董事兼大中華區主席倪以理教授 JP擔任主禮嘉賓。

此外，剛於今年4月24日成立的「HKMA 傑出市場策劃精英會」，匯聚歷屆得獎者及市場推廣精英和領袖。精英會致力傳承「傑出市場策劃獎」四十多年來的卓越精神，建立高層次交流平台，促進業界交流、跨界合作及知識分享，同時培育新一代人才，推動香港市場營銷專業的持續發展。精英會成立短短半年，已舉辦多場涵蓋以體育經濟、生成式引擎優化（GEO）、寵物經濟及新世代High-Net-Worth生活型態為主題的研討會與HYROX體驗活動，累計吸引逾千位業界領袖參與，引領卓越市場營銷，推廣各行業在市場營銷、創新及策略影響力方面的最高標準。

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傑出市場策劃機構獎項、市場策劃獎項及個人獎項得獎名單如下：

市場策劃獎項

傑出市場策劃機構獎項

滙豐香港

Now TV金獎

「香港故宮文化博物館『古埃及文明大展——埃及博物館珍藏』特別展覽」

西九文化區管理局

評判團評語：這是一項極具創意及策略思維的市場策劃。香港故宮文化博物館以「法老貓」作為展覽大使，成功將五千年的古埃及歷史拉近大眾，並貫通展覽策劃、設計、商品及品牌合作。活動在資源有限下，仍有效帶動商品銷售、展覽收益、會員增長及傳媒關注，為文化機構以創意敘事推廣歷史藝術樹立了實用典範。

銀獎

「Back to the Beginning」

香港麥當勞

「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」

保安局

銅獎

「同心飛躍八十年」

國泰

「滙豐信用卡：最紅大廚」

滙豐香港

卓越獎

「淳茶舍 - Made in Hong Kong. Made of Hong Kong」

Coca-Cola China Limited

「Trust & Confidence: The New Currency of Wealth – 2025 DBS Treasures ▪ Wealth Marketing Experience-led Ecosystems」

星展銀行（香港）有限公司

「恒生防騙大惡隊」

恒生銀行

「HSBC Premier x HSBC Life Present: The Honorary Relationship Manager Beyond Banking. Beyond Insurance. Beyond Endorsement.」

滙豐卓越理財 x 滙豐保險

「跨境『保』誠信 保誠聲譽管理：把流量化為信任」

保誠保險（香港）有限公司

特別獎

AXA 安盛傑出大灣區市場營銷獎

「HSBC Premier x HSBC Life Present: The Honorary Relationship Manager Beyond Banking. Beyond Insurance. Beyond Endorsement.」

滙豐卓越理財 x 滙豐保險

「MTR High Speed Rail – The Artery of the Connected GBA Lifestyle」

港鐵公司

「跨境『保』誠信 保誠聲譽管理：把流量化為信任」

保誠保險（香港）有限公司

花旗銀行傑出創意獎

「尋找屬於你的食物型人格」

百佳超級市場

「StockBack x ZA Card」

ZA Bank

愉景灣傑出全方位營銷獎

「古老板都揀 – 保濟丸條裝版」

李衆勝堂（集團）有限公司

恒生銀行傑出市場精準客群營銷獎

「恒生中小企同行智庫」

恒生商業銀行

「HSBC One - Passionomics: From the First Account to the First Bucket of Gold」

滙豐香港

「保誠精選『寵愛寶』：一家人最緊要平平等等」

保誠保險（香港）有限公司

滙豐香港業界最喜愛市場策劃獎

「滙豐信用卡：最紅大廚」

滙豐香港

香港麥當勞傑出品牌營銷獎

「同心飛躍八十年」

國泰

「HSBC 160th Anniversary Campaign」

滙豐香港

「Back to the Beginning」

香港麥當勞

保誠保險 ( 香港 ) 有限公司傑出顧客參與及體驗獎

「滙豐信用卡：最紅大廚」

滙豐香港

「M+ at Night」

西九文化區M+

「Chiikawa Days in MTR」

港鐵公司

「Unstoppable Reds: From Anfield to Hong Kong」

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

渣打銀行傑出顧客洞察力獎

「Family+ 2.0：為你的家庭理財，變中尋序，化繁為簡」

恒生銀行

「樂嶺都匯」

香港房屋協會

「保誠健康方案：最需要時 給您支持」

保誠保險（香港）有限公司

「保誠全方位財富規劃：AI時代，孩子可以做啲咩？」

保誠保險（香港）有限公司

太興飲食集團傑出合作營銷獎

「24/7 Sweetness」

DFI Retail Group

「Chiikawa Days in MTR」

港鐵公司

「譚仔三哥麻辣湯味杯麵」

譚仔三哥米線

「香港故宮文化博物館『古埃及文明大展——埃及博物館珍藏』特別展覽」

西九文化區管理局

傑出內容營銷獎

「HSBC 160th Anniversary Campaign」

滙豐香港

「Back to the Beginning」

香港麥當勞

「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」

保安局

傑出環境公益營銷獎

「A First-of-Its-Kind Energy-Saving Gadget for Every Home: Powering Smarter, Greener Living Anytime, Anywhere」

中華電力有限公司

「Powering EVery Ride: Electrification from Roads to Fleets to Marine Through Ecosystem Orchestration」

中華電力有限公司

「『The Perpetual Blossoms』 at ComplexCon 2026」

reEDIT x Chow Sang Sang x unspun

傑出網紅營銷獎

「Trust & Confidence: The New Currency of Wealth – 2025 DBS Treasures ▪ Wealth Marketing Experience-led Ecosystems」

星展銀行（香港）有限公司

「RMHC 30th Anniversary」

香港麥當勞

「今日起 建好未來」

港鐵公司

傑出小預算營銷獎

「Fries of Pride」

香港麥當勞

「MTR - Turning Netizen Culture into Brand Likes」

港鐵公司

「譚仔三哥麻辣湯味杯麵」

譚仔三哥米線

傑出公益營銷獎

「Community Watch & Care Pilot: Smart Meter Innovation Forging a New Era of Elderly-Care Support & Services」

中華電力有限公司

「Fries of Pride」

香港麥當勞

「RMHC 30th Anniversary」

香港麥當勞

「聽我講：一齊企硬 唔take嘢」

保安局

傑出電視廣告獎

「無懼挑戰 守護所愛」

AXA安盛

「Back to the Beginning」

香港麥當勞

傑出數據及科技應用獎

「Trust & Confidence: The New Currency of Wealth – 2025 DBS Treasures ▪ Wealth Marketing Experience-led Ecosystems」

星展銀行（香港）有限公司

「恒生JustPay」

恒生銀行

「AI CMO」

The Club by HKT

傑出影片營銷獎

「同心飛躍八十年」

國泰

「Back to the Beginning」

香港麥當勞

「今日起 建好未來」

港鐵公司

年度最佳營銷合作伙伴（跨國企業）

BBDO HK Advertising Ltd

MSL

OMD Hong Kong

年度最佳營銷合作伙伴（本地企業）

一門創作

方舟創意有限公司

鉀級創意

個人獎項

ViuTV最傑出市場策劃人獎

林凱茵 女士

恒生銀行

Head of Customer Propositions Marketing

傑出市場策劃人獎

陳皓翔 先生

渣打銀行(香港)有限公司

Head, Growth and Digital Marketing, Wealth and Retail Banking Marketing

周怡 女士

香港芭蕾舞團

市場推廣總監

林凱茵 女士

恒生銀行

Head of Customer Propositions Marketing

邵嘉琪 女士

DFI零售集團 (7-Eleven)

7-Eleven香港及澳門市務董事

施美琪 女士

譚仔三哥米線

市務總監

曾耀輝 先生

香港麥當勞

Assistant Director, Marketing

榮曉薇 女士

滙豐香港

零售產品市場策劃主管

優秀市場策劃專才獎

陳嘉聰 先生

恒生銀行

客戶拓展市場推廣經理

李兆倫 先生

星展銀行（香港）有限公司

集團營銷及傳訊部助理副總裁

李家豪 先生

恒生銀行

Manager, Wealth Management Marketing

李佩詩 女士

港鐵公司

總銷售及市務經理

李玥均 女士

香港麥當勞

經理 - 市場推廣

呂海峰 先生

星展銀行（香港）有限公司

集團營銷及傳訊部副總裁

馬美琪 女士

渣打銀行(香港)有限公司

香港財富管理及零售銀行業務,高端客群及財富管理市場營銷副董事

吳友瀚 先生

譚仔國際有限公司

集團市務總監

施而盈 女士

西九文化區M+

品牌及市場推廣主管(M+)

胡語恬 女士

滙豐香港

市場策劃高級經

HKMA/ViuTV & Now TV 傑出市場策劃獎2026評判團名單

市場策劃獎項

DHL全球貨運香港及華南區總裁 程惠鈿博士

Nikon Hong Kong董事長 蔡健茵女士

啟德體育園行政總裁 金民豪先生

中華電力有限公司總裁 羅嘉進先生

Microsoft香港及澳門總經理 劉偉光先生

麥肯錫公司全球董事合夥人 石煒麟先生

惠普香港有限公司董事總經理 楊諾礎先生

個人獎項

香港電視娛樂有限公司副主席；信報財經新聞有限公司主席 鄭善強先生

DFI 零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事 陳建麟先生

時富投資集團有限公司執行董事；實惠集團有限公司副行政總裁 關亦婷女士

香港電訊有限公司個人業務行政總裁 林國誠先生

保誠保險有限公司行政總裁 林智剛先生

通利琴行有限公司總裁 李敬天先生

亞洲國際博覽館管理有限公司首席策略總監 劉小慧女士

花旗銀行（香港）有限公司董事總經理 成靜雯女士

香港管理專業協會總裁 胡志君女士

課程顧問委員會 - 營銷管理成員

保誠保險有限公司行政總裁 林智剛先生

美國家得路集團主席及行政總裁 陳家偉先生

香港麥當勞首席市場及數位消費體驗官 曹天麗女士

港鐵公司總經理 - 市場策劃及收益管理 趙敏女士

時富投資集團有限公司執行董事；實惠集團有限公司副行政總裁 關亦婷女士

香港電訊有限公司個人業務行政總裁 林國誠先生

通利琴行有限公司總裁 李敬天先生

萬眾智能生活有限公司副主席 梁成永先生

仁記洋行主席 施國耀先生

課程顧問委員會 - 營銷管理委員 楊民儉先生

市場策劃獎項籌委會成員

香港電視娛樂有限公司副主席；信報財經新聞有限公司主席 鄭善強先生

MemeStrategy Chief Strategy Officer 陳子堅先生

DFI 零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事 陳建麟先生

雀巢香港有限公司董事總經理 張勐先生

HKT Home董事總經理 蔡煒健先生

時富投資集團有限公司執行董事；實惠集團有限公司副行政總裁 關亦婷女士

保誠保險有限公司行政總裁 林智剛先生

亞洲國際博覽館管理有限公司首席策略總監 劉小慧女士

香港電訊商業客戶業務董事總經理 吳家隆先生

Franck Muller法穆蘭董事總經理 潘正棋先生

花旗銀行（香港）有限公司董事總經理 成靜雯女士

HSBC Life (International) Limited Chief Executive Officer 曾珮珊女士

營銷總監委員會

名氣家 ( 香港 ) 有限公司高級副總裁 - 零售市務及營業 陳家華女士

國泰市務傳訊總監 陳喆女士

香港麥當勞首席市場及數位消費體驗官 曹天麗女士

恒生銀行市場推廣總監 張宏俊先生

港鐵公司總經理 - 市場策劃及收益管理 趙敏女士

保誠保險有限公司首席客戶及市場拓展總監 蔡明雄先生

香港興業有限公司品牌及市務推廣總經理 何志如女士

渣打香港財富管理及零售銀行業務品牌及市場推廣部（香港及大灣區）主管 李健輝先生

李錦記香港及澳門總經理 林明星先生

滙豐香港區市場策劃主管兼董事總經理 岑卓耀先生

AXA安盛首席市務及客戶總監 王微女士

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理 葉卓銘先生

關於香港管理專業協會

香港管理專業協會(管協)於1960年成立，是一個非牟利的專業團體，致力成為領先的專業組織，促進香港及周邊地區的卓越管理發展。管協服務涵蓋三大範疇：管理教育及培訓、管理服務以及會員服務。管協每年為超過50,000人提供逾2,000項課程及活動，培育人力資本，種類包括與環球頂尖大學合辦的學士、碩士及博士學位課程、文憑、證書、函授課程、研討會及工作坊等。從跨國大企業到本地中小企，管協多樣化的活動為會員提供一個意見交流、人際網路拓展及個人發展的良好平台。每年管協舉辦多元化活動如周年專題會議、研討會、工作坊及講座，邀請傑出商界領袖分享最新管理趨勢及發展。

為推動最佳管理實踐，管協每年於香港及內地舉行九項管理比賽，包括HKMA最佳年報獎、HKMA優質管理獎、HKMA最佳管理培訓及發展獎、HKMA/ViuTV及NowTV傑出市場策劃獎、HKMA可持續發展獎、HKMA 模擬商業管理比賽、HKMA 傑出推銷員獎、HKMA/HKT環球創新獎及與經濟觀察報合辦的傑出品牌營銷年會。這些活動均為商界每年一度的矚目盛事。

管協官方網站： www.hkma.org.hk/ 管協 Facebook專頁： www.facebook.com/HKMAfb

（資料及相片由客戶提供）