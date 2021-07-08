教育及職業博覽｜網羅升學與就業最新情報　提供逾2千就業機會

撰文： 陳詠燕 最後更新日期： 2021-07-08 12:25

由香港貿易發展局主辦的第30屆教育及職業博覽，將於7月15至18日在香港會議展覽中心舉行。博覽分為「教育」及「職業」兩大專區，共有800家代表14個國家及地區的機構參與，包括教育機構、專業學會及公、私營機構等，為莘莘學子及求職者提供一站式升學、進修和就業資訊，公眾人士可免費參觀。

即場招聘 發掘各行各業就業出路

今年博覽設有四大主題職業日，每天重點介紹相關行業的就業趨勢。「建造職專發展」(15/7)獲香港建造學院支持，屆時建造學院講師及畢業生將親身與有興趣投身建造業的人士分享建造業人力需求及前景交流；由機電工程署及香港機電業推廣工作小組合辦的「機電工程」日(16/7)，將請來業內人士分享機電行業的未來發展；全新的「技能」日(17/7)獲職業訓練局支持，透過不同講座介紹室內設計、網業設計等不同範疇的專業知識和技能，提供更多升學或進修途徑；醫護行業一直深受歡迎，「醫護就業簡介」日(18/7)設在博覽最後一天，將由醫護代表分享工作經驗，講解醫療和護理人員的入職途徑及要求。

疫情漸見緩和，不少學生及家長也在籌謀升學及職業路向，為未來作好準備。 香港貿發局助理總裁張淑芬

教育主題六展區 提供本地及海外進修資訊

今屆博覽共設有六大教育展區，新設的「自我增值」展區，提供不同的網上課程及工作坊資訊。「高等教育」展區網羅多家可銜接高等教育的大學及專上學院。「職業專才教育」展區則介紹多元化的職業導向課程。而「持續進修」展區有自我增值途徑。至於「創意及教育支援服務」展區由不同機構提供美國升學的實用錦囊。最後是「國際交流村」，提供環球升學和就業環境的最新概況與諮詢服務，包括加拿大、美國、德國、匈牙利和俄羅斯等。

超過90場活動 人氣講者現身分享經歷

博覽期間舉行超過90場活動，包括各類升學講座和行業研討會、移居資訊講座、海外工作假期講座、內地工作經驗分享會及見習管理人員培訓計劃招聘講座等。多位名人亦會現身，分享他們在不同職場打拼的心得：

•中文補習名師林溢欣到場分享補習行業的入行秘訣；

•香港中文大學物理系高級講師及《學是學非》客席主持湯兆昇會現身博覽，分享如何 以有趣的角度理解物理科，提升學習興趣 ；

•香港商業電台新晉DJ阿正(黃正宜)分享入行經歷及工作心得；

•教育專家凌羽一將親述如何選擇合適的英國升學策略，規劃人生藍圖

博覽網頁：hkeducationexpo.hktdc.com/tc

活動一覽︰https://bit.ly/2TvAqsJ