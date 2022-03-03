數碼營銷101｜2022年三大必備數碼營銷數據科技

後疫情時代，網路科技大規模融入生活，人們對線上渠道越趨依賴。能夠在云云品牌中讓消費者留下深刻印象，除了使用數據精準分析外，結合移動數據分析的線上線下數碼廣告投放，更能夠有效接觸到被隱藏的潛在消費者。



以下分享 2022 年三大數碼營銷的數據科技趨勢，透過客觀數據分析，為品牌打造精準營銷方針，全方位掌握目標受眾的需求。

一、移動數據分析，瞭解第一手市場動態

人手一機的時代，幾乎所有生活行為皆離不開網絡。除了傳統的用戶資料數據、問卷調查外，網頁與手機應用程式的瀏覽行為追蹤技術、IoT （Internet of Things ,物聯網）設備運用等，都可蒐集到用戶的電子足跡 （Digital Footprint）。

透過具有高覆蓋度與高精準度的數據管理平台（Data Management Platform，簡稱 DMP），能清楚涵蓋使用者的行為模式。此類移動數據使用了 SaaS 技術（Software as as Service, 軟件即服務），將數據雲端化後進行統整分析並提供服務。營銷人員可透過以下四種主要的可分析數據蒐集，瞭解市場消費者行為模式：

1）網站瀏覽內容 （Cookies）

2）搜尋引擎關鍵字 （SEM/SEO）

3）消費數據 （Consumption Data）

4）電子足跡或移動數據 （Mobile Data）

從而進一步分析相關目標群眾的輪廓喜好，作出營銷規劃及制定方針。排除選擇偏誤及結果誤差，藉由以上可分析數據，洞察市場走向及人流趨勢變化。

二、多維度數據，精準鎖定目標客群

企業、品牌端在數碼營銷上常遇見的困難點是無法精準找到真正感興趣的消費族群。部分媒體平台、媒介對於廣告投放所呈現的消費者輪廓，因缺乏多維度數據，以至於品牌無法分析完整目標受眾行為 （Customer Behaviour），限制了接觸更多潛在目標受眾的機會。

透過多維度蒐集數據來源及數據智能技術（Data Intelligence Technology），將蒐集到的巨量數據資料進行交叉分析，並給予不同興趣程度的標籤分類，掌握目標受眾的輪廓偏好，達至受眾精準化。數據智能技術可以最有效地幫助營銷人員找到潛在客戶之餘，更可以挖掘在傳統營銷找不到的潛在消費者，擴大消費族群。

「數據智能技術」對營銷人員的數碼營銷幫助為下：

1.針對同一興趣的消費者，將其二次分類成為不同消費程度及不同品牌忠誠度之消費者

2.在有限的預算內，使廣告只投放在最有機會產生轉換率（Conversion rate）的消費者

3.找到新客戶，擴大潛在消費者群體

同時藉此進行內容開發及營銷宣傳策略，全面覆蓋具潛力的目標受眾之餘，亦能夠針對不同受眾執行更精準的營銷活動。在市場數據導向的當下，讓產品在商業競爭中更具優勢。

三、線上串連線下（O2O），多渠道曝光

資訊量過剩的媒體串流時代，圖像比文字更讓人印象深刻，而影片更能夠在短時間內吸引目光。線下的廣告投放無法不時觀察流量，以及進行成效的分析調整，亦更容易因為地區和環境限制，令廣告創意受限。

外國在近年開始使用「程式化數碼戶外廣告」 （Programmatic Digital Out-of-Home，簡稱pDOOH），針對地區性數據（溫度、濕度、日期及時間等）進行多元化廣告應用，即時調整、轉換要呈現的廣告內容。而在亞洲較常見的 O2O 用法，則配合移動數據一併使用。當消費者靠近戶外大型電子廣告牌時，即時透過數據管理平台中的電子足跡及消費者輪廓偏好進行分析，決定當下在電子廣告牌適合展示的廣告內容，符合目標受眾的條件，將會在手機上再次看到相同的廣告投放。

「程式化數碼戶外廣告」對營銷人員的數碼營銷幫助為下：

1） 根據不同地區經過的人群，瞭解潛在消費者的行為模式

2） 廣告反覆於目標受眾的周遭環境及裝置出現，加深品牌及產品印象

3） 有效量度線下的廣告投放成效

從而令線上線下廣告取得結合，讓品牌及產品能夠不被環境所限，最大化曝光機率。

作者：Vpon 大數據集團營運總監 - 陳明發先生，在大數據及數碼營銷領域擁有近15年的經驗，曾帶領初創公司躍至亞太區平台。現時亦為 IAB HK 的行政委員會成員

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