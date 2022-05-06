數碼營銷101｜如何加入快速增長的數碼營銷行業

數碼營銷市場前景

在新冠肺炎的新常態下，數碼經濟急速成長。超過八成的香港中小企將數碼轉型視為推動業務成功的關鍵，並視之為業務的基礎（70%），按年增長達到20%。在美國商會2021 年的商業展望問卷調查中，超過一半受訪者（55%）計劃在2021年提升數碼轉型支出。JobsDB 發現2021年整體市場招聘數字，按年錄得73%增長，更超越疫情前的水平。當中以「資訊科技」的工種最受企業歡迎，招聘數目連續兩年最高，包括 UI/UX 設計師、數據科學家等。JobsDB 認為，疫情令市民減少外出，加速金融服務業數碼轉型，對數碼科技人才的需求亦大增。

另外，JobsDB 2021年求職者薪資調查亦顯示數碼營銷、電子商務和社交媒體等行業有3.8%的薪金增長，是其中加薪最多的工作職能之一，平均入職的薪金亦相當高。因此數碼營銷行業提供一個不錯的市場前景及工作需求，吸引了不少應徵者加入行列。

內部數碼營銷 VS 數碼營銷代理商

當公司需要人才進行數碼營銷業務時，可以考慮沿用內部團隊（In-house）或代理商（Agency）兩種形式。一般大公司擁有自己內部的數碼營銷部門，公司團隊運用對行業的熟悉度及對品牌的熱愛，直接與公司各部門設計一個合適自己公司品牌的營銷策略，並能獲得所有銷售數據及創作端對端的全面策略。對於沒有自己數碼營銷部門的公司，聘用廣告代理商（agency）可以提供全方位的營銷服務，更符合成本效益。Agency 公司可歸納為三類，包括數碼創意設計及製作（Digital Creative & Production）、數碼媒體（Digital Media）及績效營銷（Performance Marketing）。

數碼創意及製作代理商的主要工作環繞着廣告製作，先了解客户公司的品牌形象、產品特點、市場需求及服務內容等資料，然後採用最有效的渠道接觸目標客戶，設計最有創意的廣告把品牌和市場需求連結起來，吸引客人光顧及購買。影片亦是現今流行的趨勢，由故事設計、事前準備、影片拍攝及後期製作，並於網上平台（例如 YouTube）推廣及展示，創新的主題或有深度的影片更可帶來話題。除了廣告及影片之外，美觀的平面設計，利用圖像與文字的配合，也能傳達品牌特點的訊息，並以不同媒介如網上宣傳、海報、展場背景及戶外廣告等，達到最佳的宣傳效果。

數碼媒體代理商是融合內容營銷及技術的專才，透過技術、美術、分析和製作的技能建立數字媒體產品。社交媒體管理是其中一種受歡迎的服務，您需要在 Facebook、Instagram 和 LinkedIn 等主要社交平台上建立業務，並發佈一些您的目標客戶會感興趣的內容，與目標客戶互動及分析數據，以建立品牌知名度。另外，利用搜尋引擎行銷（Search Engine Marketing），例如 Google Ads，可以讓用戶在網站搜尋時，客戶的網站能排列在較前位置，提高曝光率。

績效營銷是一個綜合市場推廣服務，客戶會與 Agency 定立目標（Key Performance Indicator），分析顧客滿意及忠誠度、維持率、再購率、品牌知名度，新顧客嘗試率及競爭對手的嘗試率等數據，並提供符合公司需求及有效的戰術建議。

職業路線

由此可見，數碼營銷行業包含林林總總的工作類型，視乎公司的規模，除了有可觀的收入外，入行者可以接觸不同類型的工作，尋找自己的興趣。根據 JobsDB 的調查，如果在傳統的營銷公司工作，最低職位的市場營銷助理每月平均會有大約$15,000的收入，而屬於管理層的市場總監每月平均收入可高達$78,000。如果入職時是社交媒體或數碼營銷主管，每月有$17,000-$18,000的平均收入。因此，在享受數碼社會的便利時，數碼營銷行業有很大的商機及樂觀的前景，絕對值得入行及發展！

如何裝備自己入行

若想投身此急速增長的數碼營銷行業，需具備幾項基本硬技能包括：各種社交媒體平台、平面設計、影片剪接、搜尋引擎優化（Search Engine Optimization）等。行銷科技 （MarTech）及廣告技術（AdTech）如程式化廣告（Programmatic Advertising）是未來主流的趨勢，科技讓行銷更有策略及精準地投放廣告，更有效地管理客戶關係，能借助數據分析提升網上行銷的效率，成為業務致勝關鍵。坊間很多課程選擇，特別推薦課程是與協會合作，有國際認可資格並有在職專家擔任導師的課程，因爲課程内容最貼地；而最理想是能夠申請持續進修基金的資助。

硬技能給您入行的門票，但能否在業界平步青雲還視乎有無掌握重要的軟技能，綜合多方意見，堅韌的工作態度、對行業的熱情及願意學習的態度為首要。行銷人員需要與不同人士溝通，所以有良好的溝通及表達技巧有助於促進職場發展。最後，如果有相關經驗會更理想，因爲可加快被取錄的機會。

大學生若有意建立相關工作經驗，可嘗試參與暑假實習計劃（Apprentice Programme），給機會大家試試不同行業的真實工作環境，例如各類型的 Agency、數碼行銷技術公司及品牌等。部分計劃更提供免費網上培訓及經驗分享會，為大家的數碼營銷事業做充分準備。

不管您幾大年紀，只要您有創意、好奇心及善於溝通的性格，您隨時可以中途出家及轉行到數碼營銷行業。擁有良好的中英文書寫技巧是額外的優點，即使學歷不高，只要對此行業有興趣，也歡迎您加入數碼營銷行業！

作者：IAB Hong Kong

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