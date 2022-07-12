金紫荊女企業家協會10周年　香港故宮博物館主席陳智思談共享藝術

藝術文化與社會發展密不可分，既可提升人文藝術水平，也可促進城市的軟實力。香港故宮博物館於月初正式開幕，不單成為西九文化區的新地標，同時標誌本港文化發展的一大進步。當中擔任領導角色的香港故宮文化博物館主席陳智思功不可沒。有見及此，金紫荊女企業家協會於上星期舉行的「麗智人生」系列午餐演講會，便邀請了陳智思與各企業家分享對藝術與文化發展的心得。



金紫荊女企業家協會成立十周年並舉行「麗智人生」系列午餐演講會，並邀請了香港故宮文化博物館主席陳智思作演講嘉賓。

凝聚女性精英 在各行各業貢獻社會

全球經濟發展踏入新紀元，愈來愈多女性在企業中擔任領導的角色。金紫荊女企業家協會便是由一群女企業家於10年前成立，創會骨幹成員包括了本地工商界、專業界別、服務業的女企業家及高層管理人員，以致力創造更理想的營商環境為目標。金紫荊女企業家協會主席章曼琪回顧時表示，多年來協會不單建立了強大的營商網絡，更重要是凝聚了一班女性精英，在各行各業貢獻社會。為了嘉許女企業家在推動不同界別發展，協會於2016年更設立了「女企業家獎」，歷年來選出了37位傑出女企業家，讚揚她們於社會不同崗位的貢獻。

金紫荊女企業家協會主席章曼琪表示，協會10年來不單建立了強大的營商網絡，更重要是凝聚了一班女性精英，在各行各業貢獻社會。

支援基層市民 提供獎學金及培訓課程

協會亦深明「取之社會、用之社會」的道理，故於2016年成立了「金紫荊女企業家協會慈善基金」，以協會的力量支援基層市民，為不同階層的婦女提供培訓、專業意見及知識傳授等機會。此外，基金會亦設立了「贊助者冠名獎學金」，並開展了「未來領䄂獎學金及培訓計劃」，讓參加計劃的女學生獲得基金提供的培訓課程、工作坊、講座、交流活動及企業實習訓練等。

陳智思獲邀任「麗智人生」系列午餐演講會嘉賓

為慶祝協會創會十周年，協會於上星期於中國會（China Club）舉行「麗智人生」系列午餐演講會，作為一系列活動的頭炮，協會邀得香港故宮文化博物館主席及M+博物館董事局主席陳智思先生擔任演講嘉賓。藝術系出身的陳智思，擔任香港故宮文化博物館主席可謂再合適不過，然而他坦言多年來的政治生涯有如「摸著石頭過河」，邊做邊取經驗，自2009年陳智思擔任古物諮詢委員會主席，對保育文化的概念由不了解到認識，後來再擔任香港故宮文化博物館有限公司主席及M+董事局主席，都一直推動本地的文化發展。

陳智思獲邀擔任演講會嘉賓，分享了多年於文化界別工作的心得。

香港故宮博物館開幕 共享藝術的樂趣

陳智思認為，香港要文化產業，硬件與軟件的配合是不可或缺。隨著香港故宮博物館的開幕，西九文化區已經擁有兩個博物館，只要在硬件上保持優勢，並著意提升人才及觀眾群的文化軟實力，就有機會與紐約倫敦看齊，成為區域性文化中心。他表示社會對藝術仍存在誤解，認為欣賞藝術是一種「高層次和高門檻的興趣」，不過他期望隨著新館的開幕，可以吸引不同年齡階層的市民入場，共享藝術的樂趣之餘，亦可以提升市民對鑒賞藝術的包容性。

陳智思亦期望日後可以借助一眾女企業家的知名度和力量，令更多公眾可以對藝術有更廣泛了解。