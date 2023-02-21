辭職｜事主難耐無能上司　宣稱過年後離職　怎知結局比預期更精彩

年後有不少民眾領完年終準備離職或換工作，一名網友分享他和部門同事受不了無能的主管和不公正的老闆，打算離職，沒想到最後竟整個部門同事都達成共識全部走人，留下主管繼續待在公司，他直呼「真的笑死」，引起討論。



能讓全部同事同時「起身」離職，這間公司與這位上司應檢討一下吧！（按圖了解）

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網友在Dcard上發文，提到每年過完年各部門都有人離職，「今年卻來點不一樣的」，他透露自己的工作是某建設機電部，因為主管和老闆的緣故，底下員工打算一起捲鋪蓋走人，造成「整個部門團滅」，原Po直言「這公司還是不要待的好」。

帖文一出，網友紛紛留言：

．「部門團滅+1」

．「笑死，跟我之前ㄧ樣，無能的主管在外商金融打滾多年，結果爛的要死，部門全員走光光哈哈」

．「我們是直接來一波新陳代謝，人數不變，但一年以上年資的都走光了」

．「我看過整間店變空城的」

．「放心，我以前也待過大家一起走，走完還大家一起吃飯慶祝逃離的診所」

．「我隔壁部門也是，過年前全走，只剩主管」

．「只留下的那個真的超級慘」

．「上一個公司，連我走了六位，剩下主管一人，接著他也走了，整個部門歸零，公司高層還很急著找人進來全部重建」

．「哪間公司要不要公佈一下，第一次看到部門滅團很不容易耶」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】