辭職｜事主難耐無能上司 宣稱過年後離職 怎知結局比預期更精彩
撰文：聯合新聞網
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年後有不少民眾領完年終準備離職或換工作，一名網友分享他和部門同事受不了無能的主管和不公正的老闆，打算離職，沒想到最後竟整個部門同事都達成共識全部走人，留下主管繼續待在公司，他直呼「真的笑死」，引起討論。
能讓全部同事同時「起身」離職，這間公司與這位上司應檢討一下吧！（按圖了解）
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網友在Dcard上發文，提到每年過完年各部門都有人離職，「今年卻來點不一樣的」，他透露自己的工作是某建設機電部，因為主管和老闆的緣故，底下員工打算一起捲鋪蓋走人，造成「整個部門團滅」，原Po直言「這公司還是不要待的好」。
帖文一出，網友紛紛留言：
．「部門團滅+1」
．「笑死，跟我之前ㄧ樣，無能的主管在外商金融打滾多年，結果爛的要死，部門全員走光光哈哈」
．「我們是直接來一波新陳代謝，人數不變，但一年以上年資的都走光了」
．「我看過整間店變空城的」
．「放心，我以前也待過大家一起走，走完還大家一起吃飯慶祝逃離的診所」
．「我隔壁部門也是，過年前全走，只剩主管」
．「只留下的那個真的超級慘」
．「上一個公司，連我走了六位，剩下主管一人，接著他也走了，整個部門歸零，公司高層還很急著找人進來全部重建」
．「哪間公司要不要公佈一下，第一次看到部門滅團很不容易耶」
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