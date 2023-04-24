ChatGPT｜越驚AI越要用？有人靠它多打兩份工　額外收入多近400萬

ChatGPT問世後，除了讓AI相關股市大漲之外，也有不少人擔心自己的工作會不會被AI取代。不過，ChatGPT勢不可擋，抵制AI恐怕無法跟進未來趨勢，不少人也開始思考如何用ChatGPT幫助自己工作，甚至是怎麼用ChatGPT賺錢。



根據外媒報導，一位員工坦言使用ChatGPT處理近八成的工作內容。更有人在申請工作、記錄Zoom會議等工作也借助此工具。甚至有軟件工程師在ChatGPT的幫助下，而賺取折合港幣392萬元的收入。

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自從ChatGPT問世後，就對世界產生了許多的震盪，隨着AI技術越來越純熟，許多人默默使用ChatGPT來完成工作，但許多僱主可能毫不知情。根據《Mail Online》報道，許多員工私下透過ChatGPT來幫助自己工作。一名在金融科技公司從事市場營銷工作的人表示，他疫情期間第一次聽到工作角色不只有一種的說法，因為很多人在大規模裁員和經濟不穩定的情況下缺乏財務保障。於是他開始用ChatGPT撰寫求職信來尋找兼職，同時在職場上也運用ChatGPT完成寫給經理的信件，他更直言ChatGPT已經完成了他近8成的工作量。

也有其他活用ChatGPT的人表示「為了在社交媒體上苦於撰寫內容標題的朋友們：

．「ChatGPT是相當不錯的。你也可以在最初的提示中要求多個不同版本，並選擇最適合你需要的部分。我知道Al可能最終會取代我的工作，但現在我很喜歡它。」

．「ChatGPT 讓我的工作輕鬆許多。我不需要再去 Google 搜尋客戶的問題，我只需要把問題複製到ChatGPT 中，它就會直接給我多個答案！」

．「另一位員工使用 ChatGPT 來轉錄 Zoom 會議，這樣他們就不需要全神貫注地聆聽，之後可以查閱筆記。」



不過，除了在工作上協助員工以更高效的方式完成工作，還真的已經有人透過ChatGPT賺入千萬元。一名軟件工程師在ChatGPT的幫助下從事兩份工作，目前收入超過50萬美元（折合港幣392萬元），因為ChatGPT有助於他編寫代碼和有整合的業務備忘錄。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：老闆不知情！員工默默用ChatGPT完成8成工作，甚至用AI同時做兩份工賺進千萬元】