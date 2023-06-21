金紫荊女企業家獎2022｜開辦幼稚園圓教育夢　推廣品德教育重要性

「你躝過嚟幫我著鞋。」一句如此無禮的說話竟出自一個3歲小朋友口中，可真令不少人驚訝，而這正是今年金紫荊女企業家獎2022青年企業家獎得主郭曉芝（Kimberly）的親身經歷，她曾在昔日工作的幼稚園遇到這樣一位學生，這亦是她開辦奧恩國際幼稚園的契機，希望在香港推廣品德教育的重要性。她的幼稚園以聖靈果子的9種特質融入到課程之中，當中包括仁愛、喜樂、和平、忍耐、仁慈、忠信、溫柔、節制及善良，開校7年，透過專注品格培養及以兒童為理念，一直堅持小班教學，不為賺錢，只希望可以照顧及了解到每一位學生的需要，於今年年底更將於黃竹坑開設分校，並將為家長開設不同的工作坊及設施，從而讓父母教育子女可以更輕鬆，同時讓小朋友在愉快的環境下成長。



「3歲定80」從小培養德育成關鍵

除了聖靈果子，奧恩國際幼稚園的課程建基於布朗芬布倫納的「生態系統理論」上， 即透過遊戲和探索，旨在幫助孩子建立健康的自我認知，讓他們能夠和周圍的人群及社區形成良好的關係。Kimberly指：「從小到大，父母亦已跟我說一個成功的人最需要的是品格、正直和誠實，而非有多聰明。『3歲定80』雖然未有科學根據，但零至6歲是小朋友兒童性格形成的黃金期，所以我們非常著重幼兒的德育及情緒管理這兩方面，因為這會影響小朋友一輩子，有研究指一個人如何面對不開心的處理方式，亦是在這個時期形成，而學術上的知識則可以之後再慢慢學習。」

Kimberly指小朋友會意識到自己的情緒，並懂得向其他人表達，最後學懂自己解決問題，這個過程要4年累積學習才做到，可見幼兒教育的重要性。最開心的是有家長向她表示兒子在其學校真的學到了情緒管理，「那一位家長在畢業禮上向我分享兒子在我們學校讀書，絕對是一個正確的選擇！事源她的長女在晚上發惡夢驚醒哭泣，令弟弟也驚醒，誰知弟弟沒有發脾氣，更懂得安慰姊姊，並帶領姊姊練習放鬆練習，『你害怕是因為發惡夢，不用緊張，我和你一起深呼吸3次，然後講出自己感受。』那一刻家長很感動，因為本身覺得兒子個性比較大情大性，這個例子正好說明我校的情緒管理教育非常實用，老師的教學方法對學生具有正面影響。這個例子讓我和老師們都感動得哭了，因為家長們相對較重視學術成績，而這次事件就令家長們明白德育及情緒管理的重要性，亦印證了我們的教學成果。」

教育夢不停步 望影響更多家長

而「3歲定80」亦可以在Kimberly身上看到，因為她從小就想做老師，「由幼稚園開始，我就喜歡在家中拿著黑板向其他表兄弟姊妹教授自己在幼稚園學到的知識，更在8歲時試過在一次家長會議上發表我的『教學理念』……因為我的七姨有一對孖女，七姨跟我說很擔心她們性格大不同，不知道如何教導她們，當時我跟七姨分析她們的性格有何不同，如果我是家長會如何跟她們相處，會給她們怎樣的愛。」Kimberly笑說這亦是她之後修讀幼兒教育的原因之一。

當問到Kimberly開辦了第一間幼稚園，是否圓了教學夢？她答到：「我依然在追夢中，因為教育是不能停步的，每年都要為一批新的學生製訂新的教學模式，如果停下來就幫不到小朋友，這亦是我與團隊保持動力的主因。亦很感激我遇到了一班與我教學理念相同的團隊，令幼稚園在疫情衝擊下，仍然可以為小朋友提供完善的教育，而因為我們堅持每班有3個老師照顧20個學生的小班教學，亦讓每一位小朋友可以得到充分的照顧、課堂體驗及溝通，小朋友在復課後的狀態都回復得比較快。」

而Kimberly亦表示自己在成為父母後更感受到父母對小朋友的影響，所以除了設立「奧恩親子天地」為所有家長和家庭傭工提供不同的培訓課程及各種充滿樂趣的活動，令所有家庭成員都能了解幼兒的行為和語言發展等之外，將在黃竹坑開設的分校，更會預留空間讓父母即使在工作中亦能陪伴子女，「我希望不只為小朋友提供良好的教育基礎，同時助家長建立快樂的家庭，令小朋友可以全方位地健康成長。」

奧恩國際幼稚園的黃竹坑分校即將開幕，當中特別設置了多個遊樂區域及煮食工作室供小朋友盡情玩樂。

黃竹坑分校特別為家長設計共享工作空間及咖啡館，方便家長同時兼顧工作和親子時間。

奧恩國際幼稚園網址：https://www.mightyoaks.edu.hk/cht/

（資料及相片由客戶提供）